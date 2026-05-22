COVIAR: el CEM celebró la eliminación de contribuciones

El CEM respaldo el fin de los aportes obligatorios de las Bodegas a la COVIAR

El Consejo Empresario Mendocino apoyó la decisión del Gobierno nacional de eliminar las contribuciones obligatorias a la Corporación Vitivinícola Argentina ( COVIAR ) y sostuvo que la medida constituye un paso relevante para mejorar la competitividad de los sectores productivos.

Acorde a su posición histórica, la entidad no desaprovechó la oportunidad y también pidió avanzar en la eliminación de otros gravámenes y cargas que, según consideró, afectan el desarrollo de la actividad privada .

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A través de un comunicado, el Consejo Empresario Mendocino (CEM) se mostró en línea con Bodegas de Argentina y expresó su respaldo a la Resolución 55/2026 impulsada por el Gobierno nacional , que dispone, entre otras medidas, el cese de los aportes obligatorios a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) . A partir de ahora, cada empresa podrá decidir de manera voluntaria si realiza contribuciones a la institución.

Para la entidad empresaria, la decisión representa “un hito fundamental ” en el proceso de reducción de distorsiones y sobrecostos que, a su entender, limitan la competitividad de la economía argentina. En ese marco, sostuvo que el nuevo esquema devuelve a las empresas la posibilidad de elegir libremente a qué cámaras o proyectos sectoriales destinar recursos, promoviendo un sistema basado en la voluntariedad y la competencia entre organizaciones representativas.

image El CEM celebró el fin de los aportes a la COVIAR

Críticas al “costo argentino”

El comunicado también destacó la orientación general de la política económica nacional en materia de desregulación. El CEM manifestó su apoyo a la estrategia impulsada por el Gobierno y por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, orientada a eliminar aportes obligatorios y reducir lo que definió como el “costo argentino”.

La entidad reclamó que se profundicen medidas similares sobre otros tributos y cargas que recaen sobre actividades productivas específicas o sobre el entramado gremial empresario y recordó que existen gravámenes que mantienen características equivalentes y que continúan afectando la competitividad del sector privado.

Reclamo por menos regulación e impuestos

El Consejo Empresario Mendocino sostuvo además que la actividad privada ha estado condicionada durante años por políticas de fuerte intervención estatal. En su análisis, ese esquema no logró resolver problemas estructurales como la inflación, la falta de crecimiento económico y los niveles de pobreza.

Por ello, consideró necesario avanzar en una reducción de regulaciones y cargas impositivas para favorecer el desarrollo de las empresas. El documento remarcó que el sector privado constituye una fuente central de generación de riqueza y que requiere un marco normativo más flexible para recuperar dinamismo e impulsar inversiones.

Una Mendoza “integrada al mundo”

En línea con esa posición, el CEM ratificó su compromiso con una Mendoza “integrada al mundo” y basada en principios de libertad económica. La entidad afirmó que las políticas orientadas a la desregulación, la promoción de exportaciones y el estímulo a las inversiones son herramientas necesarias para fortalecer el crecimiento del sector privado argentino.

La eliminación de los aportes obligatorios a la COVIAR se produce en un contexto de revisión de distintos mecanismos de financiamiento institucional y de debate sobre el rol de las contribuciones reglamentadas dentro de las economías regionales. El respaldo del CEM refleja, además, la coincidencia de una parte del empresariado mendocino con la orientación económica del Gobierno nacional en materia de desregulación y reducción de cargas.