3 de junio de 2026
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Ganadería

Ganaderos accederán a nuevas herramientas de mejoramiento genético con respaldo científico del CONICET

La iniciativa busca acercar ciencia y tecnología a la ganadería mendocina mediante servicios orientados a mejorar la genética y la eficiencia reproductiva.

Ganaderos accederán a nuevas herramientas de mejoramiento genético con respaldo científico del CONICET

Ganaderos accederán a nuevas herramientas de mejoramiento genético con respaldo científico del CONICET

Por Sitio Andino Economía

La ganadería mendocina sumará nuevas herramientas de mejoramiento genético, reproducción asistida y conservación de material biológico gracias a una iniciativa impulsada por el Ministerio de Producción y el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM-CONICET).

La nueva cartera de servicios de biotecnología reproductiva ya se encuentra en funcionamiento y forma parte del convenio de colaboración suscripto entre ambas instituciones. El objetivo es acercar al sector ganadero herramientas científicas y tecnológicas de alto valor agregado para fortalecer los sistemas productivos de la provincia.

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Productores accederán a servicios de biotecnología reproductiva.

Productores accederán a servicios de biotecnología reproductiva.

Más tecnología para mejorar la producción

La propuesta está orientada a productores bovinos, caprinos, ovinos y porcinos, quienes podrán acceder a servicios destinados al mejoramiento genético de sus rodeos, la optimización de los índices reproductivos y la incorporación de tecnologías reproductivas aplicadas a la producción.

Entre las prestaciones disponibles se incluyen evaluaciones reproductivas completas para bovinos, caprinos y ovinos, además de análisis y evaluación de calidad seminal para bovinos, caprinos, ovinos y porcinos.

También se suman servicios de criopreservación de semen, mantenimiento y custodia segura de semen y embriones, con el fin de conservar material genético de alto valor productivo.

Embriones, transferencia y asesoramiento especializado

La cartera incorpora además la producción de embriones in vivo, servicios de transferencia embrionaria y asesoramiento técnico especializado en biotecnologías reproductivas.

Estas herramientas permiten acelerar los procesos de mejoramiento genético y contribuir al aumento de la productividad de los establecimientos ganaderos.

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Buscan mejorar la eficiencia reproductiva de los rodeos.

Buscan mejorar la eficiencia reproductiva de los rodeos.

Desde la Dirección de Ganadería señalaron que el trabajo conjunto con el CONICET constituye un paso estratégico para acercar la ciencia y la innovación al sector productivo, facilitando el acceso a tecnologías que hasta hace algunos años estaban disponibles únicamente en ámbitos altamente especializados.

Una apuesta al crecimiento del sector

Según destacaron, la incorporación de estas herramientas permitirá fortalecer la calidad genética de los rodeos mendocinos, mejorar la eficiencia reproductiva y generar nuevas oportunidades de crecimiento para productores de toda la provincia.

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