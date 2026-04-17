Banco Nación bajó el scoring para créditos hipotecarios: quiénes podrían calificar

El Banco Nación, que hoy lidera el mercado de créditos hipotecarios UVA, decidió flexibilizar uno de los requisitos para acceder a financiamiento: elscoring crediticio. Según especialistas, el piso exigido bajó de909 a 800 puntos, lo que amplía la posibilidad de solicitar un crédito.
Qué es el scoring y por qué importa
Más allá de los ingresos o la profesión de cada solicitante, un factor que determina si puede abrirse o cerrarse la puerta a un crédito es el puntaje crediticio. Se trata de una calificación que sintetiza el comportamiento financiero de cada persona y que las entidades utilizan para definir si otorgan -o no- un préstamo.
Especialistas señalan que el scoring define la posibilidad de pago que tiene una persona. Se trata de un análisis estadístico que combina múltiples variables y arroja un número entre 1 y 999: cuanto más alto, mayor confianza genera el solicitante.
Según informó La Nación, el objetivo es anticipar laconducta de pagoen los próximos 12 meses.
Cómo mejorar el score y evitar errores
En la práctica, este reporte es la herramienta con la que bancos y empresas evalúan a cada cliente. Pero también funciona como un espejo financiero, ya que permite entender cómo lo ve el sistema antes de pedir un crédito.
Para mejorar el puntaje, los especialistas coinciden en reglas básicas:
Pagar a tiempo,
Mantener deudas bajo control,
Sostener actividad financiera,
Revisar periódicamente el historial para detectar errores o inconsistencias.
El llamado “no hit” es fundamental porque significa no tener historial crediticio. Aunque no es negativo, dificulta la evaluación. La solución es empezar con productos simples -como una tarjeta con bajo límite- y construir antecedentes de pago.
Qué miran los bancos y qué beneficios tiene
A la hora de evaluar, el sistema penaliza tanto la falta total de deudacomo el sobreendeudamiento. Además, influye cómo están estructuradas las obligaciones: en la Argentina, el bajo nivel de crédito convive con cuotas exigentes, lo que puede afectar el perfil del usuario.
El tiempo para mejorar el score depende del punto de partida. Si hubo mora, la recuperación es más lenta; si falta historial, el progreso suele ser más rápido. En paralelo, los bancos ajustan sus condiciones según el contexto económico, endureciendo o flexibilizando requisitos.
Tener un buen score, en definitiva, abre múltiples oportunidades: permite acceder a mejores tasas, mayores montos, aprobaciones más ágiles y una oferta más amplia de productos financieros. Cuidar este indicador se vuelve una pieza central de cualquier estrategia económica personal en la búsqueda de acceder a un crédito hipotecario.