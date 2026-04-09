Quiénes pueden sacar un crédito hipotecario y cuánto te presta el banco según tu sueldo

Luego de los escándalos políticos por el acceso a créditos millonarios , una pregunta vuelve al centro de la escena : ¿qué tan posible es que un trabajador promedio acceda a un crédito para comprar o construir una vivienda? En ese contexto, el Banco Nación aparece como una de las entidades con tasas más bajas, lo que lo convierte en una de las opciones más atractivas tanto para clientes como para no clientes.

De hecho, la línea “+Hogares” es una de las más consultadas por su alcance federal y por su gestión 100% online .

Un crédito de $420 millones le costó el cargo: Pettovello echó a su jefe de Gabinete

Ahora bien, más allá de esta propuesta puntual - ya que existen otras entidades con condiciones diferentes - , el punto clave es entender cómo funcionan hoy estos créditos, quiénes pueden solicitarlos y qué nivel de ingresos se necesita para dar el paso hacia la vivienda propia. A continuación, una guía para responder esas dudas .

La línea está dirigida a un universo amplio . Pueden solicitarla trabajadores en relación de dependencia , monotributistas , autónomos , jubilados y pensionados.

La línea “+Hogares” es una de las más consultadas por su alcanza federal y su gestión online.

Además, el banco permite sumar ingresos para mejorar la capacidad de financiamiento: se admiten hasta dos titulares y hasta dos codeudores, que deben ser familiares directos. Esta posibilidad permite combinar ingresos dentro del grupo familiar.

Otro punto a tener en cuenta es la edad. En su sitio web, el banco indica que el préstamo debe estar cancelado antes de los 85 años, lo que condiciona el plazo máximo según la edad del solicitante.

¿Pueden los funcionarios solicitar un crédito hipotecario?

De acuerdo con la información disponible en el sitio web del Banco Nación y en medios como Chequeado, la respuesta es sí: los funcionarios públicos pueden acceder a créditos hipotecarios, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Desde la entidad sostuvieron que el proceso de otorgamiento es “homogéneo y sin excepciones”, y remarcaron el rol predominante que tienen en el mercado de créditos hipotecarios.

En paralelo, el banco dispone de líneas específicas para el sector público que permiten financiar hasta el 90% del valor del inmueble, por encima del 75% que cubren las líneas generales. Según trascendió en medios nacionales, funcionarios y empleados accedieron a estos créditos bajo esas condiciones, aunque siempre sujetos al scoring crediticio correspondiente.

En este contexto, los nueve funcionarios de La Libertad Avanza involucrados en el escándalo por créditos millonarios -que en conjunto superan los $2.500 millones- aseguraron que se trata de préstamos en UVAs disponibles para cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos. Desde la oposición, en tanto, reclaman al oficialismo la presentación de informes que respalden la transparencia y el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

El acceso al crédito no es automático. Depende de demostrar estabilidad laboral e ingresos sostenidos en el tiempo.

Los requisitos varían según la situación:

Empleados en relación de dependencia: al menos 1 año de antigüedad laboral y 6 meses en el empleo actual

al menos 1 año de antigüedad laboral y 6 meses en el empleo actual Contratados: mínimo 12 meses en el puesto actual

mínimo 12 meses en el puesto actual Autónomos: 2 años de actividad comprobable

2 años de actividad comprobable Monotributistas: 2 años desde la inscripción y al menos 1 año en la categoría actual

Además, es fundamental contar con un historial crediticio limpio, sin deudas impagas recientes y con calificación “normal” en el sistema financiero. Sin este requisito es imposible solicitar el crédito.

¿Cuánto dinero presta el banco?

El monto del crédito no es fijo, ya que depende del valor de la propiedad, pero principalmente de los ingresos del solicitante.

En líneas generales, el banco financia hasta el 75% del valor del inmueble. Esto significa que el comprador debe contar con un 25% de ahorro previo, un punto que sigue siendo una barrera importante para muchas familias.

Crédito Hipotecario.jpg El banco financia hasta el 75% del valor del inmueble.

Por ejemplo, para una vivienda de 100.000 dólares, el banco otorgaría un crédito de hasta 75.000 dólares, mientras que el resto debe cubrirse con fondos propios.

¿Cuánto hay que ganar para acceder a un crédito hipotecario?

Esta es la pregunta central. El banco define el monto del crédito en función de la capacidad de pago mensual. La cuota no puede superar el 25% del ingreso familiar neto.

Para entenderlo mejor, dos ejemplos concretos:

Caso 1: crédito de 75.000 dólares

Plazo: 20 años

Tasa: 6% anual

Cuota inicial estimada: $914.418

En este caso, el grupo familiar debe demostrar ingresos por aproximadamente $3.657.670 mensuales. Además, el titular debe cubrir al menos el 50% de la cuota, lo que implica ingresos propios cercanos a $1.828.835.

Caso 2: crédito de 50.000 dólares

Plazo: 20 años

Tasa: 6% anual

Cuota inicial estimada: $609.612

Aquí, el grupo familiar debe acreditar ingresos por aproximadamente $2.438.448 mensuales. En este caso, el titular necesita ingresos propios cercanos a $1.219.224.

Es decir, el banco presta en función de lo que se puede pagar mes a mes. Por eso, más allá del valor de la propiedad, siempre hay que tener en vista el ingreso disponible.

credito hipotecario El banco permite solicitar un crédito para una segunda vivienda.

En síntesis, ¿qué define el acceso?

Los factores decisivos son:

Ingresos suficientes y comprobables

Ahorro

Estabilidad laboral

Buen historial crediticio

Capacidad de sostener la cuota en el tiempo

En definitiva, el banco presta en función de lo que cada persona puede pagar mes a mes. Por lo tanto, el salario sigue siendo la variable que define gran parte del acceso -o no- a un crédito hipotecario.