Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para monotributistas: cuáles son los requisitos

El Banco de la Nación Argentina puso en marcha una serie de líneas de créditos hipotecarios destinadas exclusivamente a monotributistas. Se trata de una iniciativa que busca revertir las dificultades históricas que este sector enfrentó para acceder a la vivienda propia.
Requisitos que deben cumplir los monotributistas para acceder al crédito
Para iniciar la solicitud, los monotributistas deben reunir una serie de condiciones básicas que permitan garantizar la sustentabilidad del préstamo:
Antigüedad: se exige un mínimo de dos años de inscripción en el régimen simplificado de ARCA.
Presentar los últimos seis pagos del Monotributo y la constancia de inscripción vigente.
Ingresos: el titular debe acreditar ingresos mensuales iguales o superiores a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
No obstante, respecto de este último punto, el banco habilita la posibilidad de sumar ingresos con un co-titular —cónyuge o conviviente— e incluso incorporar codeudores familiares, lo que amplía de manera significativa las posibilidades de aprobación, especialmente para jóvenes profesionales o grupos familiares.
Montos, tasas y condiciones del crédito hipotecario
El plazo máximo de devolución se extiende hasta 30 años. En cuanto a las tasas, los clientes del banco acceden a una TNA fija del 6%, mientras que para quienes no operan con la entidad la tasa asciende al 12% anual.
El monto a financiar varía según el destino del crédito. En el caso de la compra de una vivienda única y de ocupación permanente, el Banco Nación cubre hasta el 75% del valor de tasación, con un tope cercano a las 260.000 UVAs, cuyo valor actual ronda los $1.738,97 por unidad.
Para comenzar el trámite, el solicitante debe ingresar al sitio oficial del banco, acceder a la sección “+Hogares” y completar el formulario de precalificación online. En un plazo estimado de 72 horas, la entidad envía una respuesta preliminar con el monto aprobado, lo que permite iniciar la búsqueda del inmueble con el respaldo financiero del banco más grande del país.