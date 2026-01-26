Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para monotributistas: cuáles son los requisitos

El Banco de la Nación Argentina puso en marcha una serie de líneas de créditos hipotecarios destinadas exclusivamente a monotributistas . Se trata de una iniciativa que busca revertir las dificultades históricas que este sector enfrentó para acceder a la vivienda propia .

La medida se enmarca en un proceso de digitalización total de las solicitudes , a través de la plataforma “+Hogares con BNA” . Desde allí, los interesados pueden realizar la simulación de cuotas , cargar la documentación requerida y avanzar en el trámite sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Para iniciar la solicitud, los monotributistas deben reunir una serie de condiciones básicas que permitan garantizar la sustentabilidad del préstamo :

No obstante, respecto de este último punto, el banco habilita la posibilidad de sumar ingresos con un co-titular —cónyuge o conviviente— e incluso incorporar codeudores familiares , lo que amplía de manera significativa las posibilidades de aprobación , especialmente para jóvenes profesionales o grupos familiares.

Para los monotributistas clientes del Banco Nación la TNA es del 6%.

Montos, tasas y condiciones del crédito hipotecario

El plazo máximo de devolución se extiende hasta 30 años. En cuanto a las tasas, los clientes del banco acceden a una TNA fija del 6%, mientras que para quienes no operan con la entidad la tasa asciende al 12% anual.

El monto a financiar varía según el destino del crédito. En el caso de la compra de una vivienda única y de ocupación permanente, el Banco Nación cubre hasta el 75% del valor de tasación, con un tope cercano a las 260.000 UVAs, cuyo valor actual ronda los $1.738,97 por unidad.

Para comenzar el trámite, el solicitante debe ingresar al sitio oficial del banco, acceder a la sección “+Hogares” y completar el formulario de precalificación online. En un plazo estimado de 72 horas, la entidad envía una respuesta preliminar con el monto aprobado, lo que permite iniciar la búsqueda del inmueble con el respaldo financiero del banco más grande del país.