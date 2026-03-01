Un banco bajó su tasa de interés para crédito hipotecario: a cuánto y qué requisitos solicita

Los créditos hipotecarios comienzan a encontrar un terreno más fértil para su desarrollo, impulsados por una mayor competencia entre las entidades bancarias. En ese contexto, Banco Santander anunció recientemente una fuerte rebaja en la tasa de interés de su línea hipotecaria: pasó del 15% a una tasa nominal anual (TNA) del 9,5% .

La reducción se aplica a lo que la entidad denomina “Súper Préstamo Hipotecario UVA” , una línea exclusiva para clientes que acrediten su sueldo en el banco.

La mejora en la tasa no está exenta de condicionantes. En primer lugar, el beneficio rige para préstamos otorgados hasta el 31 de marzo de 2026 .

Banco Santander puso a disposición de sus clientes créditos hipotecarios con tasas fijas de 9,5% + UVA.

Además, la decisión de Santander se da en un contexto particular: el banco redujo su participación en el mercado hipotecario , pasando de concentrar cerca del 10% de los créditos otorgados a alrededor del 4%, según indicó La Nación. Con esta rebaja en la tasa, la entidad busca recuperar terreno y aumentar su peso en un segmento que vuelve a mostrar señales de dinamismo.

Un mercado más activo por estabilidad y mayor oferta

Tal como señaló este medio en diálogo con Andy Landa-referente del sector-, el mercado hipotecario atraviesa un momento más favorable, impulsado por una relativa estabilización macroeconómica y por una mayor decisión de los propietarios de destinar viviendas a la venta, ampliando la oferta disponible.

Este escenario contribuye a reactivar operaciones que habían quedado postergadas en meses anteriores.

Condiciones del crédito hipotecario del Banco Santander

Más allá de la baja en la tasa, el nuevo esquema del crédito presenta mayores exigencias en otros aspectos, lo que configura una propuesta con claros matices. Estas son las principales condiciones vigentes:

Plazo máximo: hasta 20 años para cancelar el préstamo (antes era de hasta 30 años).

hasta 20 años para cancelar el préstamo (antes era de hasta 30 años). Financiación: hasta el 70% del valor de la propiedad (previamente alcanzaba el 80%).

hasta el 70% del valor de la propiedad (previamente alcanzaba el 80%). Relación cuota/ingreso: la cuota no puede superar el 25% de los ingresos netos del solicitante.

la cuota no puede superar el 25% de los ingresos netos del solicitante. Requisito clave: acreditación del sueldo en Banco Santander.

acreditación del sueldo en Banco Santander. Tasa: fija del 9,5% + ajuste por UVA.

alquileres-y-accesibilidad-al-credito-hipotecario-en-la-ciudad-py3timli0h1zwrg00mgt7sx6072o5jxspea0owq732.jpg Si bien banco Santander bajó la tasa, endureció otros aspectos: redujo el porcentaje de financiación y el plazo de pago.

Más bancos compiten con tasas hipotecarias más accesibles

Con esta decisión, Banco Santander se suma al grupo de entidades que buscan reactivar el crédito hipotecario a través de tasas más competitivas. Sin embargo, el liderazgo del segmento continúa en manos del Banco Nación, que mantiene una de las propuestas más atractivas del mercado, con una tasa fija del 6% TNA + UVA.

En ese esquema comparativo, la línea de Santander -con una tasa fija del 9,5% + UVA- se ubica en valores similares a los del BBVA, cuya línea hipotecaria estándar ofrece una tasa del 10,9% + UVA.