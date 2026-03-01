ANSES: conocé el calendario de pagos completo para marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el calendario de pagoscompleto correspondiente a marzo de 2026, que detalla las fechas y beneficiarios que cobrarán sus haberes según la terminación del DNI, disponible en sus medios oficiales.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Documentos terminados en 0: 9 de marzo
Documentos terminados en 1: 10 de marzo
Documentos terminados en 2: 11 de marzo
Documentos terminados en 3: 12 de marzo
Documentos terminados en 4: 13 de marzo
Documentos terminados en 5: 16 de marzo
Documentos terminados en 6: 17 de marzo
Documentos terminados en 7: 18 de marzo
Documentos terminados en 8: 19 de marzo
Documentos terminados en 9: 20 de marzo
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
Documentos terminados en 0 y 1: 20 de marzo
Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo
Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo
Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo
Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Documentos terminados en 0: 9 de marzo
Documentos terminados en 1: 10 de marzo
Documentos terminados en 2: 11 de marzo
Documentos terminados en 3: 12 de marzo
Documentos terminados en 4: 13 de marzo
Documentos terminados en 5: 16 de marzo
Documentos terminados en 6: 17 de marzo
Documentos terminados en 7: 18 de marzo
Documentos terminados en 8: 19 de marzo
Documentos terminados en 9: 20 de marzo
Asignación por Embarazo
Documentos terminados en 0: 10 de marzo
Documentos terminados en 1: 11 de marzo
Documentos terminados en 2: 12 de marzo
Documentos terminados en 3: 13 de marzo
Documentos terminados en 4: 16 de marzo
Documentos terminados en 5: 17 de marzo
Documentos terminados en 6: 18 de marzo
Documentos terminados en 7: 19 de marzo
Documentos terminados en 8: 20 de marzo
Documentos terminados en 9: 25 de marzo
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Documentos terminados en 0 y 1: 13 de marzo
Documentos terminados en 2 y 3: 16 de marzo
Documentos terminados en 4 y 5: 17 de marzo
Documentos terminados en 6 y 7: 18 de marzo
Documentos terminados en 8 y 9: 19 de marzo
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI