Mendoza suma vuelos internacionales y se conectará con Punta Cana, el Caribe y Norteamérica

El mapa aerocomercial de la provincia de Mendoza sumará un nuevo actor estratégico a partir del próximo 16 de mayo, cuando la aerolínea Arajet inaugure su ruta directa hacia Punta Cana . De esta manera serán casi una decena las líneas aéreas que operarán a distintos destinos nacionales e internacionales desde el aeropuerto de nuestra provincia .

La apertura de la línea dominicana forma parte de un ambicioso plan de expansión en la Argentina , un mercado que durante el último año le representó a la compañía un crecimiento superior al 120%.

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 15 de abril

Tras consolidarse en Buenos Aires y proyectar aperturas en Rosario y Córdoba , la empresa estima cerrar el año 2026 con cerca de 30 frecuencias semanales en el país.

Con tres años y medio de recorrido en la industria, la firma ingresa a la plaza cuyana con un concepto comercial que busca diferenciarse tanto de la aviación tradicional como de las denominadas low cost . José Gregorio Cabrera Cuello, vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Arajet, define este posicionamiento como un servicio de " alto valor ".

Estrategia comercial y tarifas competitivas

"La visión de la empresa es precisamente convertirse en ese gran conector aéreo de todo el continente, llevando Sur, Norte, Centroamérica y Caribe a través de nuestros hubs en la República Dominicana", explica el directivo.

En términos tarifarios, la estrategia es clara: rentabilidad basada en el volumen y la eficiencia técnica. "La idea es siempre ofrecer un servicio de calidad a precios eficientes, competitivos, pero sin sacrificar la experiencia de vuelo. Por eso nosotros decimos que somos una aerolínea de high value, donde te damos el mayor valor por tu dinero", subraya Cabrera Cuello.

Para el pasajero que decida partir desde Mendoza, esta política se traduce en tarifas que, según datos de la propia empresa, se ubican entre un 15% y un 20% por debajo de los costos de sus competidores actuales.

La respuesta del mercado local frente a esta oferta ha sido contundente: aunque el vuelo inaugural de las tres frecuencias semanales pautadas está a semanas de concretarse, los números ya evidencian el interés de la plaza. "Estamos a un 80% de ocupación, es decir, aún no hemos iniciado las operaciones y ya las ventas se han mostrado bastante favorables", revela el ejecutivo.

Hacia fines de junio, traccionada por la alta demanda del invierno austral, la ruta mendocina escalará a cuatro vuelos semanales.

Jose Cabrera VP Comunicaciones Arajet José Gregorio Cabrera Cuello vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la línea dominicana que volara desde Mendoza

Impacto en el turismo receptivo

El impacto de la ruta no se limita a la salida de divisas por turismo emisivo, sino que proyecta un fuerte componente receptivo.

Históricamente, la llegada de dominicanos a la Argentina se veía obstaculizada por requerimientos de visado. Sin embargo, una reciente exención gestionada por el Ministerio de Turismo nacional permite ahora el ingreso ágil de ciudadanos dominicanos que posean visado estadounidense, un factor que la aerolínea considera clave para traccionar visitantes caribeños hacia los atractivos mendocinos.

Músculo financiero y eficiencia de flota

Para sostener tarifas reducidas sin deteriorar la calidad del servicio, la rentabilidad se busca en la optimización operativa.

Arajet opera exclusivamente con aeronaves Boeing 737 Max 8 que salen directamente de la fábrica en Seattle, Estados Unidos. De acuerdo con la publicación especializada CH Aviation, la compañía ostenta actualmente la flota más nueva del continente americano y la segunda más joven a nivel mundial.

"El que más tiempo tiene cuenta con tres años y algunos meses de operación", detalla el vicepresidente. "Eso impacta en eficiencias que se traducen en una mayor capacidad de ofrecer mejores tarifas a los pasajeros, pero también impacta en reducción de cancelaciones y de dilaciones en los vuelos", argumenta.

Las unidades asignadas a las rutas hacia el extremo sur de Sudamérica —categorizadas corporativamente como Deep South— cuentan con configuraciones particulares para trayectos largos, incluyendo filas iniciales de asientos dobles para mayor confort. Asimismo, las aeronaves de reciente incorporación disponen de asientos prerreclinados que optimizan el espacio disponible para el pasajero.

Detrás de este despliegue operativo convergen fuertes intereses financieros globales. Si bien el control mayoritario y el origen de la empresa son de capitales dominicanos, su músculo económico se fortalece con la participación de Bain Capital, uno de los fondos de inversión internacionales con mayor injerencia y prestigio en la industria aeronáutica mundial.

Un modelo de red para captar al pasajero en tránsito

El plan de negocios de excede el transporte turístico hacia las playas caribeñas. El vuelo que partirá de Mendoza, diagramado estratégicamente en horario nocturno para no desaprovechar jornadas laborales o vacacionales, funciona también como un puente hacia Norteamérica y otras latitudes.

Desde los hubs en República Dominicana, la firma ofrece conexiones hacia una treintena de destinos, incluyendo ciudades de alto tráfico corporativo y turístico como Nueva York, Miami, Toronto, Ciudad de México y Lima.

"Estamos muy enfocados en diseñar una malla de conexiones que le permita a los pasajeros no solamente venirse a pasar las vacaciones con nosotros, sino también que, si deciden continuar su viaje, puedan tener conexiones cómodas en horarios adecuados, donde los tiempos de espera son los más cortos posibles", detalla Cabrera Cuello.

Esta robusta red de destinos norteamericanos coloca a la compañía en una posición privilegiada de cara al próximo Mundial de fútbol, que se celebrará conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá. Arajet opera vuelos directos hacia gran parte de las ciudades sede, y sus registros comerciales ya muestran un repunte significativo impulsado por los fanáticos deportivos.

Para la aerolínea, que el año pasado transportó al 46% del medio millón de argentinos que viajaron a República Dominicana, este certamen internacional representa la plataforma ideal para consolidar su protagonismo aerocomercial en el continente.