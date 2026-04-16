16 de abril de 2026
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Sitio Andino
Mendoza

Mendoza: detuvieron a un hombre armado con un cuchillo tras ser detectado por las cámaras

El sospechoso fue interceptado por preventores y la Policía en Montecaseros y Catamarca. El seguimiento se inició desde el Centro de Videovigilancia.

Mendoza: detuvieron a un hombre armado con un cuchillo tras ser detectado por las cámaras

Mendoza: detuvieron a un hombre armado con un cuchillo tras ser detectado por las cámaras

Por Sitio Andino Departamentales

Un hombre fue detenido en la Ciudad de Mendoza luego de ser detectado por las cámaras del sistema de videovigilancia mientras merodeaba en actitud sospechosa y portaba un arma blanca.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Montecaseros y Catamarca, donde operadores del Centro de Operaciones y Videovigilancia advirtieron movimientos inusuales por parte del sujeto. A partir de ese momento, comenzaron a seguirlo a través de distintas cámaras de seguridad.

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Según informaron fuentes oficiales, en una de las imágenes se pudo observar que, al acomodarse la ropa, el hombre dejaba al descubierto un arma blanca que llevaba oculta entre sus pertenencias.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que la portación de este tipo de elementos constituye una contravención, se dispuso un operativo preventivo en la zona. Varios móviles se desplazaron rápidamente hasta el lugar y lograron interceptarlo.

Los efectivos entrevistaron al sospechoso y, al requisarlo, confirmaron que llevaba el arma blanca. Tras el procedimiento, fue trasladado en un vehículo policial a la Comisaría 33, donde quedó a disposición de la Justicia.

El operativo se enmarca en las acciones de prevención que combinan el monitoreo en tiempo real con la intervención en territorio para reforzar la seguridad en la capital mendocina.

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