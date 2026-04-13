Detuvieron a un hombre que robó una batería de un auto en Ciudad y quiso escapar

Operadores del Centro de Operaciones y Videovigilancia advirtieron en tiempo real la situación

Un hecho de inseguridad se registró este domingo por la mañana en la Ciudad de Mendoza, donde un hombre fue detenido luego de robar la batería de un vehículo estacionado . El procedimiento fue llevado adelante por preventores municipales y efectivos policiales , tras un rápido operativo coordinado con el sistema de videovigilancia.

El episodio ocurrió en calle Damián Hudson al 300, donde operadores del Centro de Operaciones y Videovigilancia advirtieron en tiempo real cómo el sospechoso abría el capot de un automóvil y extraía la batería .

El procedimiento fue llevado adelante por preventores municipales y efectivos policiales

Tras cometer el ilícito, el individuo emprendió la fuga con el elemento robado

Ante la alerta, un móvil de preventores se desplazó rápidamente hacia la zona y logró interceptar al sospechoso en la intersección de Estrada y Patricias Mendocinas , donde aún tenía en su poder la batería sustraída. En ese momento, el hombre fue retenido a la espera de la llegada de la Policía .

robo, mendoza Un hecho de inseguridad se registró este domingo por la mañana en la Ciudad de Mendoza Foto: Prensa Mendoza Ciudad

Intentó fugarse pero no lo logró

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado: al advertir la proximidad del móvil policial, el sujeto escapó corriendo por Patricias Mendocinas hacia el norte.

Minutos más tarde, fue alcanzado y reducido en la esquina de Ameghino y Mosconi, donde finalmente quedó bajo custodia. Tras su aprehensión, el detenido fue trasladado al Polo Judicial, donde quedó a disposición de la Justicia.