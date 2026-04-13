13 de abril de 2026
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Sitio Andino
Robo

Detuvieron a un hombre que robó una batería de un auto en Ciudad y quiso escapar

El sujeto fue detenido en la Ciudad de Mendoza tras el robo de una batería. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad. Quedó a disposición de la Justicia.

Operadores del Centro de Operaciones y Videovigilancia advirtieron en tiempo real la situación

Operadores del Centro de Operaciones y Videovigilancia advirtieron en tiempo real la situación

Foto: Prensa Mendoza Ciudad
Por Sitio Andino Policiales

Un hecho de inseguridad se registró este domingo por la mañana en la Ciudad de Mendoza, donde un hombre fue detenido luego de robar la batería de un vehículo estacionado. El procedimiento fue llevado adelante por preventores municipales y efectivos policiales, tras un rápido operativo coordinado con el sistema de videovigilancia.

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El procedimiento fue llevado adelante por preventores municipales y efectivos policiales

El procedimiento fue llevado adelante por preventores municipales y efectivos policiales

El robo fue detectado por las cámaras

El episodio ocurrió en calle Damián Hudson al 300, donde operadores del Centro de Operaciones y Videovigilancia advirtieron en tiempo real cómo el sospechoso abría el capot de un automóvil y extraía la batería.

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Ante la alerta, un móvil de preventores se desplazó rápidamente hacia la zona y logró interceptar al sospechoso en la intersección de Estrada y Patricias Mendocinas, donde aún tenía en su poder la batería sustraída. En ese momento, el hombre fue retenido a la espera de la llegada de la Policía.

robo, mendoza
Un hecho de inseguridad se registró este domingo por la mañana en la Ciudad de Mendoza

Un hecho de inseguridad se registró este domingo por la mañana en la Ciudad de Mendoza

Intentó fugarse pero no lo logró

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado: al advertir la proximidad del móvil policial, el sujeto escapó corriendo por Patricias Mendocinas hacia el norte.

Minutos más tarde, fue alcanzado y reducido en la esquina de Ameghino y Mosconi, donde finalmente quedó bajo custodia. Tras su aprehensión, el detenido fue trasladado al Polo Judicial, donde quedó a disposición de la Justicia.

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