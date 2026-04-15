Qué hacer en Mendoza: tres bandas rendirán tributo al rock argentino en Ciudad

El Teatro Mendoza se prepara para vivir una noche especial dedicada al rock nacional , con un recital que reunirá a tres bandas mendocinas sobre un mismo escenario. El espectáculo no solo repasará grandes clásicos del género, sino que también incluirá un emotivo homenaje al recordado músico Felipe Staiti .

La cita es a las 21 en la sala principal del teatro, donde las agrupaciones realizarán un recorrido por distintos autores y épocas del rock argentino . Durante la velada, la banda Kreusa también presentará obras de su autoría, aportando un toque original a un repertorio que buscará conectar con el público desde la memoria colectiva y la identidad musical nacional.

Los organizadores adelantaron que el espectáculo tendrá un fuerte espíritu “ochentoso” , por lo que invitaron al público a sumarse con una vestimenta temática inspirada en esa década.

“Que vuelvan los nevados, las Topper, las camisas escocesas, las camperas de corderito, los peinados, las kickers, y todo lo demás”, solicitaron.

El evento cuenta con la producción de Dante Petricca, y las entradas tienen un valor de $10.000, con venta anticipada disponible a través de la plataforma Entrada Web. La expectativa es reunir a seguidores de distintas generaciones que crecieron con el sonido del rock nacional y que hoy continúan celebrando su legado.

Uno de los momentos más emotivos de la noche estará dedicado a la memoria de Felipe Staiti, reconocido guitarrista mendocino y miembro fundador de Los Enanitos Verdes, quien falleció el lunes 13 y mantenía una relación cercana con las tres bandas participantes. El homenaje buscará recordar su aporte a la música local y nacional, destacando su influencia en varias generaciones de músicos.

Trayectoria y estilos que se unen en un mismo escenario

La banda Kreusa, encargada de abrir la noche, es la formación con mayor trayectoria, ya que sus integrantes tocan juntos desde hace más de 40 años. El grupo tomó su nombre de un asteroide descubierto en 1902 y se caracteriza por un sonido potente con melodías inspiradoras.

Sus integrantes se definen como “poesía, espíritu y música”, una identidad que refleja su apuesta por un estilo cercano al rock instrumental y la composición propia. El grupo está integrado por Carlos Núñez (voz líder), René Griffouliere (guitarra), Osvaldo Isgró (batería), Pedro Adaro (bajo) y Ángel Villegas (teclados).

carril nacional banda mendocina La banda mendocina Carril Nacional, integrada por músicos con amplia experiencia en el ámbito musical y educativo. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.

Por su parte, Viejos Tempos es una banda formada hace tres años que reúne a músicos de distintas edades y trayectorias, desde profesionales experimentados hasta apasionados aficionados. Según relatan sus propios integrantes, el proyecto nació entre “el profesor de guitarra, el alumno, un vecino, el sobrino de un amigo, el hijo de otro… y así”, consolidándose como una propuesta diversa y entusiasta. La banda interpreta covers seleccionados, priorizando canciones que, según afirman, “tienen algo” especial que las hace perdurar en el tiempo.

La tercera agrupación en escena será Carril Nacional, considerada la formación más reciente pero integrada por músicos con amplia experiencia en el ámbito musical y educativo. Su propuesta consiste en realizar versiones de canciones del rock nacional con arreglos propios, aportando un sello distintivo a cada interpretación. El grupo está integrado por Willy Martínez (guitarra líder, voces y dirección musical), Walther Daine (batería y voces), Eric Díaz (batería), Marcos Burattini (teclados), Ricardo Montacuto (bajo), Ariel Guillaume (guitarra acústica) y Fabio “Pichi” Muscianisi (voz líder).

Con un nombre que remite a la identidad mendocina y a la cultura del asfalto y el rock, Carril Nacional prepara un repertorio compuesto por canciones que, aseguran, “seguro todos cantamos alguna vez”, reforzando la idea de un espectáculo pensado para compartir entre amigos y generaciones.