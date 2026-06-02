Ciberataques, seguridad informática y delitos digitales: comenzó la White Hat Conference en Mendoza

La provincia de Mendoza se convirtió esta semana en el centro del debate internacional sobre seguridad informática al recibir la White Hat Conference 2026 , un encuentro que reúne a especialistas, fiscales e investigadores para analizar el crecimiento del ciberdelito , la inteligencia artificial y los desafíos de la prevención digital.

Tras una primera jornada dedicada a una competencia internacional de hackers éticos , este martes quedó formalmente inaugurada la conferencia, que busca fortalecer las capacidades de los Estados frente al crecimiento de los ciberdelitos , los ataques informáticos y las nuevas amenazas vinculadas al entorno digital.

La apertura estuvo encabezada por la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza , Mercedes Rus , junto a la vicegobernadora Hebe Casado , autoridades de la Universidad de Boston , referentes de CLICLEX y especialistas internacionales en investigación digital y ciberseguridad.

La provincia de Mendoza se convirtió esta semana en el centro del debate internacional sobre ciberseguridad al recibir la White Hat Conference 2026.

Durante su discurso, Rus destacó que el avance de la criminalidad en Internet representa uno de los principales desafíos para los gobiernos de todo el mundo. “El ciberdelito es la criminalidad que más rápido ha avanzado. Ha encontrado en el ciberespacio el anonimato desde el cual operar, las dificultades de investigación que tenemos los Estados y la posibilidad de llegar masivamente a las personas para generar perjuicios económicos con apenas un clic”, afirmó.

La funcionaria también resaltó las herramientas incorporadas por Mendoza para fortalecer las investigaciones vinculadas al entorno digital. “Contamos hoy con herramientas legales que la ubican un paso adelante en la lucha contra el ciberdelito. Hemos legislado sobre el agente encubierto digital y el allanamiento digital, herramientas que fortalecen nuestra capacidad para enfrentar estas nuevas formas de criminalidad”, sostuvo.

La seguridad informática como desafío regional

Uno de los primeros paneles de la jornada estuvo centrado en la inteligencia cibernética y la prevención del delito digital, donde expuso el ingeniero Alejandro Sabolansky, integrante de la sección de Ciberseguridad del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante su presentación, explicó que el crecimiento de la digitalización y la dependencia de las tecnologías de la información han convertido a la ciberseguridad en una cuestión transversal para gobiernos, empresas y ciudadanos.

Según detalló, el programa de ciberseguridad de la OEA trabaja sobre ejes fundamentales, como:

Desarrollo de políticas públicas y estrategias nacionales.

Asistencia técnica a los Estados.

Investigación y divulgación de conocimientos.

Formación de capacidades y nuevos talentos.

“El último pilar es fundamental. Si no formamos capacidades y nuevos talentos, no vamos a poder combatir a los atacantes”, afirmó.

Sabolansky señaló que la velocidad con la que evolucionan las amenazas digitales obliga a los países a revisar permanentemente sus estrategias de protección, especialmente frente al crecimiento de la inteligencia artificial y las nuevas herramientas utilizadas por organizaciones criminales.

En ese marco, destacó el trabajo que la OEA realiza junto a los países miembros para actualizar políticas nacionales de ciberseguridad, capacitar funcionarios y desarrollar una nueva figura que gana relevancia a nivel internacional: los ciberdiplomáticos.

gabriela garcía cobos y Alejandro Sabolansky Alejandro Sabolansky, integrante de la OEA, junto a la fiscal Gabriela García Cobos. Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

Se trata de especialistas que representan a sus países en organismos multilaterales y participan en debates globales vinculados con ciberseguridad, inteligencia artificial y cibercrimen.

Entre los principales resultados del organismo, el especialista mencionó que:

Más de 900 oficiales fueron capacitados en ciberdiplomacia.

fueron capacitados en ciberdiplomacia. Se realizaron más de 32 cursos internacionales en 30 países miembros de la OEA.

en 30 países miembros de la OEA. Existen 54 equipos de respuesta a incidentes integrados por unos 600 especialistas de toda América.

integrados por unos de toda América. Alrededor de 5.000 mujeres fueron formadas en programas específicos de ciberseguridad.

fueron formadas en programas específicos de ciberseguridad. Cerca de 1.200 jóvenes participaron en iniciativas de capacitación tecnológica impulsadas por la organización.

Para Sabolansky, la cooperación internacional y la construcción de redes de confianza son elementos centrales para responder a los desafíos que plantea el delito digital.

La provincia de Mendoza busca anticiparse al ciberdelito

Otra de las exposiciones destacadas estuvo a cargo de Gabriela García Cobos, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos e Informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF), quien presentó el trabajo que se viene realizando en Mendoza para incorporar herramientas de inteligencia cibernética en la investigación criminal.

La funcionaria explicó que la estrategia actual apunta no sólo a reaccionar cuando el delito ya ocurrió, sino también a desarrollar mecanismos de prevención capaces de anticipar maniobras delictivas. En ese contexto, recordó que distintas estadísticas ubican a Argentina entre los países más afectados por los ciberataques en América Latina, detrás de Brasil y México.

Uno de los datos que expuso durante la conferencia muestra la magnitud del fenómeno: en 2025 se registraron aproximadamente 5.700 millones de intentos de ciberataques en Argentina, según estadísticas de Fortinet.

“Esto nos da la pauta de cuál es la complejidad y qué tan grande es el desafío que enfrentamos”, sostuvo. La fiscal explicó que actualmente uno de los principales problemas está relacionado con el robo de información personal, la explotación de identidades digitales, las estafas virtuales y la distribución de software malicioso.

apertura oficial de la White Hat Conference 2026 Referentes de más de 15 países participarán en las 3 jornadas de la White Hat Conference en Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Además, advirtió sobre una realidad que preocupa a los investigadores: la velocidad con la que los delincuentes aprovechan las vulnerabilidades informáticas. “Antes podían pasar días entre la detección de una vulnerabilidad y su explotación. Hoy estamos hablando de horas”, señaló.

Frente a ese escenario, García Cobos destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el sector privado y los organismos públicos. Según explicó, entidades bancarias, billeteras virtuales, aseguradoras y empresas tecnológicas poseen grandes volúmenes de información que resultan clave para detectar patrones de fraude y colaborar con las investigaciones judiciales.

La fiscal también subrayó el potencial de herramientas como el machine learning, el análisis predictivo y los sistemas de detección temprana para identificar tendencias criminales y anticipar ataques antes de que produzcan daños masivos.

“La pregunta hoy no es cómo hacer para que no nos ataquen, sino qué tan preparados vamos a estar para el ataque”, concluyó.

Un encuentro con mirada global

Organizada por el Gobierno de Mendoza, la Universidad de Boston —a través de su Center for Cybercrime Investigation & Cybersecurity— y CLICLEX, la White Hat Conference 2026 se desarrollará hasta el 3 de junio bajo el lema “Ciberseguridad y prevención del delito digital: construyendo preparación global para megaeventos”.

Durante las jornadas participarán autoridades nacionales —entre ellos, la la senadora Nacional, Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso —, especialistas internacionales, fiscales, investigadores y responsables de áreas de seguridad de distintas jurisdicciones del país.