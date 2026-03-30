30 de marzo de 2026
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Provincia de Mendoza

Mendoza será sede de la White Hat Conference: cumbre global de seguridad informática

Llega un evento clave sobre seguridad informática a la provincia de Mendoza. Expertos mundiales debatirán estrategias para prevenir el crimen digital en 2026.

Mendoza será sede de la White Hat Conference: cumbre global de seguridad informática

Mendoza será sede de la White Hat Conference: cumbre global de seguridad informática

Por Sitio Andino Sociedad

La ciudad de Mendoza se convertirá el 1,2 y 3 de junio en un referente global de seguridad informática al recibir la White Hat Conference 2026 en el hotel Hyatt. Este evento es organizado conjuntamente por el Gobierno de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, el Center for Cybercrime Investigation & Cybersecurity (CIC), Boston University y Clicex.

Desde su primera edición en 2019 en Colombia, la conferencia ha pasado por Boston, Seúl y España antes de llegar a la provincia. Argentina toma la posta para ofrecer una plataforma única tanto para profesionales como para académicos en un formato dual, presencial y online.

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Detalles del Evento sobre seguridad informática

  • Fechas: Del 1 al 3 de junio de 2026.
  • Sede: Park Hyatt Mendoza (Chile 1124, Mendoza, Argentina).
  • Modalidad: Híbrida (presencial y virtual).
  • Organización: Organizada por la Boston University (BU MET) y el Center for Cybersecurity and Trusted Foundations (Center for CIC).

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