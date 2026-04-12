Lanzan en Mendoza una serie de talleres inclusivos con acceso gratuito

La Ciudad de Mendoza , a través de la Subdirección de Accesibilidad, Inclusión y Derechos Humanos , invita a la comunidad a participar de los programas y talleres gratuitos que se desarrollarán durante el ciclo 2026 .

Se trata de una serie de iniciativas orientadas a fortalecer la inclusión social, la autonomía y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad , en el marco de una política pública sostenida que promueve entornos accesibles e inclusivos.

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Las actividades se realizarán principalmente en el ECoS (Paso de los Andes y Sobremonte, Gimnasio N°1) y en el edificio municipal de 9 de Julio 500, con cupos limitados.

Dentro del programa se desarrollan espacios destinados a promover la expresión, la autoestima y la construcción de vínculos:

Guardianes Ambientales: lunes de 9.30 a 11.30 en ECoS. Propone la participación activa en el cuidado del ambiente.

lunes de 9.30 a 11.30 en ECoS. Propone la participación activa en el cuidado del ambiente. Escuchándonos: miércoles de 9.30 a 11.30 en ECoS. Espacio de encuentro que fomenta la escucha y la resolución de conflictos.

miércoles de 9.30 a 11.30 en ECoS. Espacio de encuentro que fomenta la escucha y la resolución de conflictos. Caminatas inclusivas: actividades físicas en espacios abiertos que combinan ejercicio y diálogo, favoreciendo la salud integral.

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Autonomía e independencia

Este eje apunta a fortalecer herramientas para la vida cotidiana y la participación social:

Taller Andante: martes de 9.30 a 11.30 en ECoS, en articulación con el Hospital Escuela de Salud Mental Dr. Carlos Pereyra.

martes de 9.30 a 11.30 en ECoS, en articulación con el Hospital Escuela de Salud Mental Dr. Carlos Pereyra. Taller Andante para personas con discapacidad auditiva: jueves de 9.30 a 11.30.

jueves de 9.30 a 11.30. Taller de Braille: martes de 15 a 17 en el edificio municipal.

martes de 15 a 17 en el edificio municipal. Cursos de Lengua de Señas Argentina (LSA): se dictan durante el año para mejorar la comunicación.

se dictan durante el año para mejorar la comunicación. Taller de Proyectos Personales: jueves de 11.30 a 13.30, dirigido a mayores de 18 años.

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Espacios integradores

El programa “Creciendo Juntos” articula las distintas propuestas y suma salidas recreativas, educativas y culturales compartidas, con el objetivo de fortalecer redes de apoyo y experiencias comunitarias.

Inscripciones y contacto

Todas las actividades son gratuitas y cuentan con cupos limitados.

Quienes deseen más información o inscribirse pueden comunicarse vía WhatsApp al 261-5962335, por correo electrónico a [email protected] o completar el formulario online habilitado.