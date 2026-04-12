Lanzan en Mendoza una serie de talleres inclusivos con acceso gratuito

La Ciudad de Mendoza, a través de la Subdirección de Accesibilidad, Inclusión y Derechos Humanos, invita a la comunidad a participar de los programas y talleres gratuitos que se desarrollarán durante el ciclo 2026.
Las actividades están destinadas a personas con discapacidad y se dictarán durante todo el año en Mendoza.
La Ciudad de Mendoza, a través de la Subdirección de Accesibilidad, Inclusión y Derechos Humanos, invita a la comunidad a participar de los programas y talleres gratuitos que se desarrollarán durante el ciclo 2026.
Se trata de una serie de iniciativas orientadas a fortalecer la inclusión social, la autonomía y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, en el marco de una política pública sostenida que promueve entornos accesibles e inclusivos.
Las actividades se realizarán principalmente en el ECoS (Paso de los Andes y Sobremonte, Gimnasio N°1) y en el edificio municipal de 9 de Julio 500, con cupos limitados.
Dentro del programa se desarrollan espacios destinados a promover la expresión, la autoestima y la construcción de vínculos:
Este eje apunta a fortalecer herramientas para la vida cotidiana y la participación social:
El programa “Creciendo Juntos” articula las distintas propuestas y suma salidas recreativas, educativas y culturales compartidas, con el objetivo de fortalecer redes de apoyo y experiencias comunitarias.
Todas las actividades son gratuitas y cuentan con cupos limitados.
Quienes deseen más información o inscribirse pueden comunicarse vía WhatsApp al 261-5962335, por correo electrónico a [email protected] o completar el formulario online habilitado.