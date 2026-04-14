Ciudad de Mendoza: ¿qué podrán vender ahora los escaparates de diarios?

Los tradicionales escaparates de diarios y revistas de la Ciudad de Mendoza comienzan una etapa de reconversión comercial frente a los cambios en los hábitos de consumo. A través de una nueva ordenanza municipal , se habilitó la ampliación de rubros que permitirá sumar productos y servicios para sostener la actividad.

La propuesta fue impulsada por el intendente Ulpiano Suarez y se concretó tras un proceso de trabajo conjunto con el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Mendoza .

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La nueva ordenanza actualiza el régimen vigente y habilita la incorporación de rubros accesorios y nuevas prestaciones , manteniendo como actividad principal la venta de publicaciones periódicas .

libros,

artículos de librería,

souvenirs,

accesorios tecnológicos,

artesanías,

artículos regionales , además de recuerdos turísticos y

, además de y artículos relacionados con la seguridad vial para peatones y ciclistas,

para peatones y ciclistas, opción de venta de café al paso (siempre que se cuente con la autorización previa correspondiente).

La normativa también contempla la posibilidad de brindar servicios a la comunidad, lo que representa un cambio significativo en el funcionamiento tradicional de estos espacios. Entre ellos se destacan:

la recarga de tarjetas ,

, la carga de saldo del sistema de estacionamiento medido digital ,

, la entrega de correspondencia ,

, la carga de dispositivos electrónicos y conectividad ,

, así como la venta de pasajes terrestres de mediana y larga distancia.

Cómo será el proceso para ampliar los rubros

Actualmente, en la Ciudad de Mendoza existen 56 escaparates que podrán acceder a esta ampliación, lo que representa una oportunidad concreta de revitalización del sector y la posibilidad de generar nuevas fuentes de ingreso. Desde el municipio destacaron que la medida reconoce el valor cultural y social de estos puestos, históricamente vinculados a la circulación de la información y a la vida democrática.

La implementación de los nuevos rubros no será automática. Cada titular deberá gestionar de manera individual la ampliación ante el municipio y cumplir con los requisitos establecidos. Algunos permisos estarán sujetos a la evaluación del área de Comercio, teniendo en cuenta la normativa vigente y la zonificación correspondiente.

Con este decreto, la Ciudad de Mendoza busca promover la reconversión de los escaparates tradicionales, integrándolos a las nuevas dinámicas urbanas y comerciales sin perder su identidad histórica.