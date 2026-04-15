15 de abril de 2026
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Carne

Avanza el consumo de carne de burro en las mesas argentinas, ¿crisis o reconversión productiva?

Una experiencia piloto con carne de burro en el sur pone en discusión el consumo tradicional y abre interrogantes sobre nuevos hábitos en la mesa argentina.

Avanza el consumo de carne de burro en las mesas argentinas, ¿crisis o reconversión productiva?

Avanza el consumo de carne de burro en las mesas argentinas, ¿crisis o reconversión productiva?

Por Sitio Andino Economía

En las últimas horas, un tema empezó a ganar lugar en el debate público: la producción y comercialización de carne de burro. La discusión surge en medio de la crisis que atraviesa la actividad ovina en Chubut, donde la caída en la producción empuja a algunos productores a buscar alternativas productivas.

En ese contexto, la cría de burros aparece como una posible reconversión para ciertas zonas de la Patagonia. Según explican desde el sector, se trata de campos donde la ganadería vacuna no resulta viable, lo que abre la puerta a explorar nuevas opciones.

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De acuerdo a medios patagónicos, un productor de Trelew, Julio Citadini, fue quien dio el primer paso: ya realizó una faena experimental y comenzó a probar la comercialización de esta carne.

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Ya se realizó una faena experimental de carne de burro en Chubut.

Ya se realizó una faena experimental de carne de burro en Chubut.

Carne de burro: precio, características y primeros ensayos

El propio productor destacó que se trata de una carne “muy suave, de buen sabor y nutritiva”, y remarcó que el proceso se llevó adelante con controles bromatológicos. La intención, explicó, es generar confianza en torno a un producto que todavía resulta poco habitual para el consumidor argentino.

En el sur del país, el kilo se comercializa a $7.500, un valor que queda muy por debajo de la carne vacuna, que hoy ronda los $20.000 y sigue en alza.

Además, según detalló, la carne permite obtener cortes similares a los tradicionales: vacío, entraña, costillar y lomo, lo que facilita su incorporación en la dieta cotidiana.

Entre la crisis y la reconversión productiva

El consumo de carne vacuna es parte central de la cultura alimentaria argentina, pero el aumento sostenido de precios viene empujando a muchos consumidores a buscar alternativas como cerdo, pollo o pescado.

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Nuevas opciones en el consumo de carne en la Argentina.

Nuevas opciones en el consumo de carne en la Argentina.

En ese escenario, la aparición de la carne de burro abre un interrogante inevitable: ¿se trata de una respuesta a la crisis o de una apuesta productiva a largo plazo?

Para el productor, la explicación va por otro lado. “Esto no nace aprovechando una situación de crisis, sino por una decisión productiva que coincide con este contexto”, aseguró.

La iniciativa ya tuvo una primera prueba concreta. Con autorización del Ministerio de la Producción y bajo controles sanitarios, se realizó una experiencia piloto de degustación en una parrilla local.

El resultado sorprendió: lo que estaba previsto para una semana se agotó en apenas un día y medio. La convocatoria fue alta y, según los organizadores, hubo una muy buena recepción del público, lo que deja abierta la puerta a futuros desarrollos.

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