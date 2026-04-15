Índice de precios SITIO ANDINO: los alimentos en Mendoza subieron 5% en marzo y un producto aumentó más del 100%

El relevamiento propio de Sitio Andino muestra qué está pasando en góndola y cuáles fueron los rubros que más empujaron la suba.

El índice de precios que realiza SITIO ANDINO a partir del relevamiento mensual de precios de productos de consumo masivo que realiza Sitio Andino mesa a mes, mostró que, entre marzo los alimentos registraron un incremento del 5,06%, impulsados por subas en algunos rubros.

Se trata de una medición propia que se realiza todos los meses con una metodología fija: se relevan 19 productos idénticos, en el mismo comercio y en condiciones comparables , lo que permite observar con mayor precisión la evolución real de los precios en góndola.

El dato que incomodó a Milei y su promesa sobre la inflación que viene

En números concretos, esta canasta de referencia pasó de $71.571 en marzo a $75.193 en abril , consolidando una tendencia de subas moderadas, pero con fuertes diferencias según el tipo de producto.

Esta evolución está por encima de lo informado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, que ayer informó una inflación del 3,6% para Mendoza , con un incremento de 4,2% en alimentos y bebidas. En tanto, a nivel Nacional la inflación fue de 3,4% y el rubro alimentos marcó una suba del 3,4%.

El producto que más aumentó en abril

El dato más llamativo del relevamiento es el comportamiento del arroz, que registró una suba superior al 100% en apenas un mes.

El producto “Arroz largo fino Luchetti (1 kg)” pasó de $1.530 a $3.093, lo que lo convirtió en el aumento más significativo de toda la canasta.

Detrás de ese salto, aparecen otros incrementos relevantes, principalmente la carne, que se incrementó un 10%, y los lácteos con subas de un 17% para el caso concreto de la leche larga vida tomada como referencia.

Qué pasó con el resto de los precios

A diferencia de otros meses, en abril se observó una fuerte estabilidad en la mayoría de los productos.

De los 19 artículos relevados, más de la mitad no registraron cambios de precio, entre ellos:

Azúcar

Yerba

Fideos

Harina

Aceite

Pollo

Puré de tomate

Este comportamiento sugiere una desaceleración en algunos rubros, aunque con subas puntuales que terminan impactando en el total.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 10.35.40 AM La lista de productos relevados por SITIO ANDINO.

El único producto que bajó

El relevamiento también detectó una baja en uno de los productos de la canasta: el maple de huevos. En este caso, el precio pasó de $7.000 a $6.500, lo que representa una caída cercana al 7%.

Una medición propia para seguir la evolución de los precios

La medición de Sitio Andino busca ofrecer una referencia clara y constante sobre el comportamiento de los precios en Mendoza.

A diferencia de otros indicadores, este relevamiento:

Se realiza siempre en la misma sucursal

Incluye los mismos productos

Se releva en un período fijo cada mes

Esto permite construir una serie comparable en el tiempo y detectar con mayor claridad qué productos empujan las subas y cuáles se mantienen estables.

Con una suba del 5% en abril, la canasta vuelve a mostrar que, más allá de la desaceleración en algunos rubros, los alimentos siguen registrando ajustes que impactan directamente en el bolsillo de los mendocinos.

Por qué aumentó el arroz

Desde el sector arrocero explicaron que la superficie sembrada fue de 54.000 hectáreas, 15% menos que en el ciclo previo. A esto se suma la suba de costos como el combustible, y de insumos, como los fertilizantes, lo que se ve agravado por la caída en las exportaciones, debido al conflicto en Medio Oriente.