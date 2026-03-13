Canasta básica en Mendoza: Sitio Andino comienza su propia medición mensual de precios

Sitio Andino realiza su propia medición de precios de productos de consumo habitual en las familias mendocinas.

Muchas veces los índices de inflación difundidos tanto por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) como la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) en Mendoza, no reflejan lo que percibe el consumidor mes a mes, cuando realiza sus compras. Por eso, en Sitio Andino elaboramos una canasta de alimentos para realizar nuestra propia medición de precios de productos de consumo habitual en las familias. En qué consiste.

Desde marzo, Sitio Andino comenzará a publicar todos los meses el valor de una canasta básica de alimentos elaborada a partir de un relevamiento propio. Consta de 19 productos, considerados básicos para cualquier familia.

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Claramente, se trata de una canasta de productos que cubriría apenas unos días el consumo de una familia y que no incluye todos lor productos necesarios , tampoco incluye productos de higiene o limpieza. El objetivo es tener un combo de productos básicos específicos para comparar los precios mes a mes y poder medir el incremento de los mismos, como muestra del impacto real en los bolsillos de los mendocinos.

El objetivo es ofrecer a los lectores una referencia clara y comparable en el tiempo sobre la evolución de los precios de estos productos esenciales. Para lograrlo, el monitoreo seguirá siempre la misma metodología: se relevarán los mismos productos, en la misma sucursal de una cadena de supermercados ubicada en la Ciudad de Mendoza . Y en la misma verdulería.

El relevamiento se realizará durante los primeros diez días de cada mes, lo que permitirá comparar mes a mes cuánto suben —o bajan— los alimentos que forman parte del consumo cotidiano.

Cómo se arma la canasta

La canasta seleccionada por Sitio Andino incluye productos básicos de consumo masivo, como leche, galletas, café, té, mermelada, huevos, carne y pollo; además de otros alimentos presentes habitualmente en la mesa de los hogares.

La elección de mantener los mismos artículos y marcas en cada medición busca evitar distorsiones y permitir un seguimiento real de la evolución de los precios.

De esta manera, la medición mensual funcionará como un termómetro del costo de la alimentación básica, con datos propios y comparables en el tiempo.

El primer relevamiento: cuánto cuesta en marzo

El primer relevamiento, correspondiente a marzo, arrojó que el valor total de la canasta seleccionada asciende a $71.571.

Este monto surge de sumar el precio de cada uno de los productos incluidos en el listado relevado en el supermercado elegido.

Si bien no se trata de una medición oficial ni reemplaza a los indicadores elaborados por organismos estadísticos, el objetivo es mostrar de manera simple y transparente cuánto cuesta comprar siempre lo mismo mes a mes.

Con el correr de los meses, el seguimiento permitirá observar la variación acumulada de los alimentos y detectar qué productos registran las mayores subas o si aparecen períodos de estabilidad.

Los precios en marzo

Los productos relevados por Sitio Andino y sus respectivos precios, relevados el 11 de marzo son: