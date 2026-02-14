La carne cada vez más cara: cuánto cuesta un kilo hoy en cada departamento de Mendoza

La carne continúa aumentando a un ritmo galopante, con subas que superan ampliamente a la inflación . En lo que va del año -apenas un mes y medio- los precios ya acumulan subas superiores al 5% , y si se suma diciembre de 2025, en varias carnicerías de la provincia el incremento acumulado alcanza hasta el 12% .

En este escenario, uno de los aumentos más bruscos y llamativos es el del pollo , con subas que en algunos comercios llegan hasta el 30%. El cerdo, en cambio, aparece como la única proteína que -al menos por ahora- mantiene valores relativamente estables y comienza a ocupar un lugar central en el consumo cotidiano.

Con realidades no tan diferentes, este informe recorre los precios de la carne vacuna, el pollo y el cerdo en distintos puntos de la provincia: Gran Mendoza, Malargüe, San Rafael, Valle de Uco y General Alvear , a partir de testimonios directos de carniceros y del público en general.

En el Gran Mendoza , los comerciantes coinciden en que el principal aumento se dio en el pollo , con subas cercanas al 20% en las últimas semanas. “El pollo aumentó un 20% y ahora la gente consume más cerdo, porque es lo más económico que hay en este momento”, explicó un carnicero del Mercado Central consultado por Noticiero Andino.

La carne vacuna y el pollo son los que más aumentaron en lo que va del año.

Pese a los incrementos, el trabajador indicó que el consumo no se frenó por completo, aunque sí se reconfiguró. “La gente sigue comprando carne, pero ahora se lleva más cerdo y pollo. Dentro de todo, los precios están acomodados al bolsillo”.

Ahora bien, cabe destacar que esta realidad es en el Mercado Central, cuyos precios suelen ser más populares y accesibles para la población. Algunos de los valores allí son: blanda $12.990, corte de cerdo $8.000, corte de carne vacuna $14.000.

En paralelo, Sitio Andino relevó precios en cadenas de supermercados del Gran Mendoza, donde el vacío alcanza los $17.500 por kilo, el cuadril selección $17.700 y el bife americano $14.800. Asimismo, otro grupo de supermercado mendocino con fuerte presencia en todo el territorio exhibe los siguientes precios:

Nalga (500 gr): $9.295

Bola de loma (500 gr): $8.595

Filet de novillo (500 gr): $10.500

Carne molida (500 gr): $5.500

Otro carnicero -consultado por este medio- advirtió que la falta de previsibilidad es total: “Desde diciembre aumentó todo muchísimo y hoy no hay una lista clara de precios, porque hoy puede ser una y mañana otra”.

Embed - ¿SUBE O SE MANTIENE? EL PRECIO DE LA CARNE ACTUALMENTE

Si bien en el Mercado Central algunos precios resultan relativamente más accesibles, la angustia de los jubilados -que eligen ese punto de compra como estrategia para estirar el ingreso- se hizo palpable a través de sus testimonios. “A veces no te alcanza la plata para lo que querés comprar. Es una lástima, porque necesitamos comer carne para poder seguir adelante”, resumió una jubilada.

Otra mujer, también jubilada, expresó el impacto de la situación con una frase breve pero contundente: “Me duele mucho”.

Malargüe: menos cantidad y cortes económicos para sostener el consumo

En Malargüe, la suba de precios vino acompañada de una caída en el consumo y un cambio en las preferencias. “Generalmente se lleva lo más económico: molida, osobuco, carne para bife de segunda. El asado queda casi solo para el domingo”, relató una comerciante entrevistada por Noticiero Andino.

En este contexto, las carnicerías apelan a ofertas y rotación de mercadería para sostener ventas. “Tenemos el osobuco a $7.500, la blanda a $17.900 y la molida a $9.500. Tratamos de mantener los precios lo más bajos posible para que la gente pueda comprar”, explicó.

La provisión también suma incertidumbre. “La carne viene de San Rafael y de Mendoza, con dos o tres proveedores fijos. Los nuevos proveedores no siempre están acostumbrados y eso también genera variaciones”.

Embed - AUMENTO DE LA CARNE Y BAJA DEL CONSUMO

San Rafael: subas escalonadas y menos kilos por compra

En San Rafael, los aumentos entre diciembre y enero oscilaron entre el 12% y el 15%, con nuevas subas que continuaron en febrero. “Hoy un kilo de carne de primera ronda entre $18.000 y $20.000”.

“Antes se llevaban tres kilos y ahora compran menos”, indicaron. Los cortes más económicos siguen siendo los más elegidos, con precios que parten desde los $12.000 para surtidos, mientras que la blanda para milanesa va de $17.500 a $19.000, el vacío ronda los $20.000 y la costilla entre $17.000 y $17.500.

A esto se suman aumentos frecuentes: “El jueves tuvimos una suba del 4% o 5% y el lunes otra del 3%”. En ese escenario, la carne molida común se ubica en torno a los $8.000–$8.500, la especial llega a $14.000 y el osobuco ronda los $7.500.

Embed - EN UNA SEMANA AUMENTÓ DOS VECES - BAJA EL CONSUMO

Valle de Uco: aumentos repetidos y caída en el consumo

En el Valle de Uco, los aumentos fueron constantes y fragmentados. “Durante el año pasado subió como ocho veces, en promedio un 40%. Y ahora, sólo en lo que va de enero, ya tuvimos tres aumentos, el último de un 5%”, explicó un comerciante.

Tras este último ajuste, el vacío y el cuadril pasaron de $16.900 a $17.500, mientras que la milanesa de carne saltó de $13.000 a $15.000. El impacto en el consumo fue directo: “Se notó muchísimo, en promedio la gente compra un 50% menos”.

El consumo se vuelca hacia el pollo y el cerdo. Para sostener ventas, las carnicerías ofrecen combos, descuentos por pago en efectivo y beneficios para jubilados.

Embed - Aumentó la carne, otra vez: así se reinventa una carnicería de San Carlos para sostener las ventas

General Alvear: “Ya no hay nada barato”

En General Alvear, los testimonios dieron cuenta de un diagnóstico difícil. “Un kilo de asado a $18.900 es muy caro. No compro por kilo porque no me alcanza la plata”, resumió una consumidora.

Desde las carnicerías aseguraron que la carne “aumentó dos veces en dos semanas”, con subas del 8% al 9% cada vez.

“El pollo también aumentó, tuvo casi cuatro subas en un mes. Ahora lo que más se vende es cerdo, porque es lo único que no aumentó tanto”, explicaron. Aun así, advierten que los incrementos continúan: “Esto va para arriba. Por mes, por lo menos, recibimos un aumento”.

Hoy, en Alvear, el asado se ubica entre $20.000 y $22.000, la blanda para milanesa ronda los $18.900, el osobuco los $8.500, la molida común $8.900 y la especial $12.900. “Tratamos de bajar más cerdo y cosas económicas”, concluyeron, con una advertencia final:

Se viene un aumento bastante grande. Se viene un aumento bastante grande.