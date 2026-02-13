13 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
reunión

Reforma laboral y presión impositiva: los ejes de la reunión entre Luis Caputo y la UIA

Luis Caputo se reunió con la UIA para analizar reforma laboral, baja de impuestos y medidas para reactivar la industria en un contexto de caída productiva.

Luis Caputo, recibió a la cúpula de la UIA, encabezada por Martín Rappallini. (Foto: @LuisCaputoAR/X).

Luis Caputo, recibió a la cúpula de la UIA, encabezada por Martín Rappallini. (Foto: @LuisCaputoAR/X).

Por Sitio Andino Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo este viernes una reunión con la con la cúpula de la UIA, liderada por Martín Rappallini, la cual consideró como "excelente".

Hablamos de la importancia de la reforma laboral, en particular del FAL -fondo de despidos-, de la medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos 4 años, y del RIMI para Pymes”, detalló el funcionario.

Lee además
el gobierno da via libre a los dolares del colchon
Blanqueo

El Gobierno da vía libre a los dólares del colchón
La UIA le pedirá al ministro de Economía medidas para reactivar el crédito al consumo y estimular la demanda interna.
Crisis Económica

Crédito, consumo e industria: la Unión Industrial Argentina le lleva sus propuestas a Luis Caputo
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/2022356525918888075&partner=&hide_thread=false

Caputo destacó que “estos cambios, junto con la ley de Inocencia fiscal, serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo”.

Reveló que también se habló de la “importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas”.

Caputo aclaró que existe una “gran relación con la UIA, y continuaremos trabajando juntos para que la gente tenga finalmente acceso a mejores productos, a mejores precios”.

El encuentro se produjo en el marco de fuerte retroceso de la actividad manufacturera y tensiones dentro del sector empresarial.

La central fabril llevó propuestas para reactivar la actividad económica, con especial énfasis en estimular el crédito al consumo, aliviar la carga fiscal y generar incentivos para sectores golpeados por la apertura comercial, según trascendió.

Entre las medidas, figuran mecanismos de financiamiento similares al programa Ahora 12 para incentivar la demanda interna y estímulos para la construcción y otras ramas con efecto multiplicador en la economía.

Según datos del Centro de Estudios de la UIA, la producción industrial cayó 3,9% interanual en diciembre de 2025 y el uso de la capacidad instalada se mantiene en niveles comparables a los de la pandemia, con efectos directos sobre empleo y decisiones de inversión. El sector textil, calzado y metalmecánica no automotriz son algunos de los rubros más golpeados.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei creó la Oficina de Respuesta Oficial para responder a "noticias falsas"

Cayeron las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país superó los 500 puntos

La reforma laboral trajo el reclamado RIGI para Pymes ¿Alcanza o es solo un parche?

Reforma laboral: qué pasa con las horas extras y qué implica para los trabajadores mendocinos

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 13 de febrero de 2026

Cuántas empresas hay en Mendoza y qué dicen los datos sobre el empleo formal

¿Día de los Amantes o San Valentín? Cuánto sale un momento íntimo en moteles de Mendoza

Aumentó el pan en la provincia de Mendoza: ¿cuánto cuesta ahora el kilo?

LO QUE SE LEE AHORA
¿Día de los Amantes o San Valentín? Cuánto sale un momento íntimo en moteles de Mendoza
Fechas especiales

¿Día de los Amantes o San Valentín? Cuánto sale un momento íntimo en moteles de Mendoza

Las Más Leídas

La pareja que cometió el robo fue escrachada en las redes sociales. 
mecheros

Video: insólito robo en pleno centro de Mendoza

El acusado de abuso sexual fue reducido y golpeado en esta esquina. 
quedó internado

Vecinos atraparon al acusado del abuso sexual a una menor y le dieron una paliza

Violento robo en una casa de Las Heras. 
no hay detenidos

Brutal robo a una pareja con tintes mafiosos en Las Heras

¿Día de los Amantes o San Valentín? Cuánto sale un momento íntimo en moteles de Mendoza
Fechas especiales

¿Día de los Amantes o San Valentín? Cuánto sale un momento íntimo en moteles de Mendoza

Aumentó el pan en la provincia de Mendoza: ¿cuánto cuesta ahora el kilo?
AJUSTE

Aumentó el pan en la provincia de Mendoza: ¿cuánto cuesta ahora el kilo?