PSJ Cobre Mendocino inicia el armado de equipos técnicos para avanzar hacia la construcción de la mina

El proyecto minero de cobre entra en su etapa técnica tras la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental y arma sus equipos técnicos, con 300 especialistas mendocinos

Con mayoría de talento local, el proyecto minero de cobre entra en su etapa técnica tras la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental
Con mayoría de talento local, el proyecto minero de cobre entra en su etapa técnica tras la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental Foto: Prensa PSJ Cobre Mendocino
El proyecto minero PSJ Cobre Mendocino —en Uspallata, Las Heras— comenzó a conformar sus equipos técnicos especializados, en una etapa clave que precede al inicio de la construcción de la futura mina de cobre. La decisión se produce tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por la Legislatura de Mendoza, que habilita la continuación del proceso de factibilidad del emprendimiento.

Talento local al frente de la etapa técnica

Según detallaron desde la organización, la conformación de los equipos técnicos concentra a especialistas de empresas de la provincia y la región, involucrando hoy aproximadamente a 300 profesionales en distintas disciplinas vinculadas a la ingeniería, la geología y la evaluación ambiental.

Entre las firmas que participan figuran:

  • Distrocuyo, con más de 50 personas abocadas al proyecto

  • GT Ingeniería, con 25 especialistas

  • Alex Stewart International Argentina, con 100 profesionales

  • Knight Piesold, con más de 50 expertos

  • Gestión Compensaciones & Capital Humano, con 45 personas

El proceso, que demandará aproximadamente un año, será fundamental para completar los estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental, y para ultimar los detalles que permitirán avanzar hacia la construcción de la mina.

¿Qué viene ahora para PSJ Cobre Mendocino?

Con la DIA ratificada por la Legislatura, el proyecto entra en una fase técnica de factibilidad, que incluye estudios de ingeniería de detalle, planificación operativa y evaluación integral de los costos y financiamiento. Estos trabajos son previos a la inversión efectiva y a posibles licitaciones o contratos para la ejecución de obra.

Con la etapa de factibilidad en marcha, el PSJ Cobre Mendocino sigue avanzando en su hoja de ruta hacia la construcción de la mina, un desarrollo que, en caso de culminar todas sus fases, podría significar una transformación profunda para la matriz productiva y el empleo en la provincia.

