ACTIVIDAD ECONÓMICA

Cuántas empresas hay en Mendoza y qué dicen los datos sobre el empleo formal

Datos oficiales y privados revelan cuántas empresas hay en Mendoza, cómo evolucionó el empleo formal y qué desafíos enfrenta el entramado productivo.

 Por Paula Pia Ariet

Por estos meses, una pregunta vuelve al centro del debate económico local: ¿cuántas empresas tiene Mendoza y qué tan robusto es su entramado productivo? Dos fuentes permiten responder con precisión: el último boletín del sistema de riesgos del trabajo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el informe de competitividad y densidad empresarial del Consejo Empresario Mendocino.

El cruce de ambas miradas -una basada en empleadores formales y otra en densidad empresarial- ofrece una radiografía clara del sector privado mendocino y de los desafíos estructurales para crecer.

empresa mendoza (1)
Mendoza concentra cerca del 4% de las empresas privadas del país.

Más de 20 mil empleadores formales

Según el último boletín estadístico nacional de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (noviembre de 2025), Mendoza registró 20.662 empleadores con trabajadores declarados dentro del sistema.

Este universo representa aproximadamente el 4,5% del empleo formal privado del país, con más de 426 mil trabajadores cubiertos por La Ley de Riesgos del Trabajo en la provincia.

El dato es relevante porque refleja el núcleo más sólido del tejido productivo: las empresas que efectivamente generan empleo formal y sostienen la actividad económica real. En términos comparativos, Mendoza se ubica entre las principales jurisdicciones del interior en cantidad de empleadores, detrás de los grandes distritos industriales y del área metropolitana.

Un entramado de casi 25 mil empresas

La foto se completa con el informe del Consejo Empresario Mendocino, que estima que la provincia cuenta con 24.693 empresas privadas registradas. Esto equivale a cerca del 4% del total nacional, una participación consistente con el peso económico de la provincia dentro del país. Sin embargo, el dato más revelador no es sólo la cantidad de firmas, sino su relación con la población.

Densidad empresarial: el verdadero termómetro

El indicador de densidad empresarial —que mide la cantidad de empresas cada 1.000 habitantes— permite evaluar el dinamismo económico de un territorio. En Mendoza, este indicador se ubica en torno a 12 empresas cada 1.000 habitantes, según el Consejo Empresario Mendocino.

El valor se encuentra:

  • levemente por debajo del promedio nacional cuando se incluye a CABA
  • pero por encima del promedio si se excluye el peso excepcional de la Ciudad de Buenos Aires

Esto ubica a Mendoza entre las provincias con mayor densidad empresarial del interior, aunque sin mostrar un crecimiento sostenido en los últimos años.

empresa mendoza (2)
Los datos oficiales marcan estabilidad, pero no expansión del tejido empresario.

Más empresas, pero no más densidad

El análisis conjunto de ambas fuentes muestra un fenómeno estructural: si bien el número de empresas mendocinas creció en las últimas décadas, lo hizo a un ritmo similar al crecimiento poblacional. En consecuencia, la densidad empresarial se mantiene prácticamente estancada.

Este dato es clave desde una perspectiva de competitividad. Una mayor densidad de firmas suele asociarse a:

  • mayor dinamismo económico
  • más empleo formal
  • mayor innovación y productividad
  • ecosistemas productivos más complejos

Cuando la densidad no crece, el entramado productivo pierde capacidad de generar nuevas oportunidades.

Un tejido productivo resiliente, pero con límites

Con más de 20 mil empleadores formales registrados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y un entramado cercano a 25 mil firmas según el Consejo Empresario Mendocino; las cifras muestran una provincia con una red empresaria activa, pero sin expansión significativa en relación con su población. En ese equilibrio entre estabilidad y falta de densificación se juega buena parte del futuro económico mendocino.

El desafío hacia adelante no pasa sólo por crear nuevas empresas, sino por aumentar la densidad y escala del sector privado, mejorar la supervivencia de las firmas y fortalecer la capacidad de generar empleo formal.

Más empresas, más empleo formal y mayor escala productiva no sólo definirán la competitividad del sector privado, sino también el ritmo de crecimiento de la provincia en los próximos años

