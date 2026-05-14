Cuatro empresas mendocinas lanzan un desarrollo clave sobre el corredor bioceánico

Cuatro empresas mendocinas presentaron un innovador proyecto de ciudad empresarial con concepción de nodo logístico de última milla que ya comenzó su proceso de construcción en el departamento de Luján de Cuyo.

El desarrollo prevé 131 lotes industriales y un área para grandes emprendimientos a la vera del Acceso Sur , un poco antes del puente sobre el Río Mendoza . El emprendimiento cuenta como particularidad que el municipio ofrece exenciones impositivas y el Banco BICE presentó líneas de financiamiento específicas para el sector logístico.

Bajo el nombre de Collca , el proyecto se levantará en el kilómetro 8 del Acceso Sur y es impulsado por cuatro empresas locales: Corporación del Sur SA , presidida por Dalmiro Barbeito, presidente del CECIM ( Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza ), FOI SA (desarrollos inmobiliarios), C. Tahan (ligados a Transportes Tahan) y URI SA , la comercializadora inmobiliaria de Pedro Uribarrena.

La iniciativa se inscribe en lo que sus promotores describen como una respuesta evolucionada al parque industrial tradicional . A diferencia de esos esquemas convencionales, Collca integra en un mismo espacio los servicios de logística , industria y comunidad empresarial , con el propósito de generar sinergias entre las pymes radicadas en el predio. El masterplan contempla 131 lotes de 1.000 metros cuadrados cada uno y un área diferenciada de cuatro hectáreas destinada a grandes emprendimientos.

Un nombre inspirado en el Imperio Inca

El nombre del proyecto remite al Imperio Inca: en quechua, collca designaba los depósitos y centros de distribución de recursos que articulaban las rutas del Tawantinsuyu. La elección no es casual. Sus desarrolladores buscan que el complejo se posicione como punto estratégico del corredor bioceánico que atraviesa la provincia, a dos kilómetros del puente sobre el río Mendoza y sobre la Ruta Nacional 40.

"Argentina cambió y en esta reconfiguración económica y de apertura se enmarca Collca", afirmó Dalmiro Barbeito, responsable de Corporación del Sur. El empresario subrayó que el proyecto no apunta a un simple loteo comercial, sino a construir infraestructura que responda a la creciente relevancia de la logística de última milla para las empresas locales. "El tiempo es cada vez más valioso para las personas y las empresas", señaló, al fundamentar la necesidad de contar con espacios que concentren operaciones, distribución y gestión corporativa en un mismo punto.

Dalmiro Barbeito en la presentación de Collca Dalmiro Barbeito titular de Corporación del Sur una de las empresas inversoras y desarrolladoras del proyecto ubicado en Luján de Cuyo

Propiedad horizontal y construcción en altura

Uno de los rasgos distintivos de Collca es su modelo de propiedad horizontal aplicada al ámbito industrial. El esquema permite construir en altura hasta seis niveles, lo que posibilita alcanzar hasta 3.600 metros cubiertos por lote. En la práctica, esto significa que un empresario podrá alojar sus oficinas corporativas, su centro de distribución y su base operativa dentro de una misma unidad.

El complejo contará además con un Salón de Usos Múltiples (SUM) y con la sede de un edificio municipal, lo que refuerza su carácter de espacio de confluencia pública y privada.

Avance de obra y participación de Friolatina

El proyecto cuenta con la participación de una quinta empresa mendocina, Friolatina, empresa especializada en sistemas modulares de construcción, cuya intervención apunta a optimizar los procesos de obra y reducir sus plazos.

El movimiento de suelo ya se encuentra en marcha y se ha iniciado la construcción del portal de ingreso, junto con la colocación de infraestructura de servicios esenciales. La primera etapa tiene previsto un plazo de ejecución de catorce meses.

Collca Interior Proyecto del pórtico de entrada al proyecto ubicado a la vera del Acceso Sur

Un municipio que apuesta a la logística

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, celebró el anuncio e inscribió la inversión en un contexto más amplio de transformación del territorio. Recordó que este año comenzarán las obras de la tercera vía que unirá el área del Paso Internacional con la avenida Azcuénaga, lo que mejorará la conectividad vial directa hacia el predio de Collca.

En ese marco, destacó la relevancia del corredor bioceánico: según el intendente, se trata de la segunda ruta comercial en importancia de la región, superada únicamente por el Canal de Panamá.

"La logística es una oportunidad real para Mendoza", subrayó Allasino, quien precisó las condiciones que el municipio ofrece para atraer inversiones productivas. En el plano tributario, Luján de Cuyo no cobra tasa de construcción a quienes se radican en emprendimientos de este tipo y aplica una tasa única de Industria y Comercio asociada exclusivamente al control de la actividad.

"No hay ni habrá tasas o impuestos extra solo por recaudar", aseguró el intendente, al señalar que se trata de una política legislada que trasciende los períodos de gobierno y apunta a garantizar previsibilidad en el largo plazo.

Financiamiento público para proyectos logísticos

Jorge Quintana, presidente regional de Cuyo y provincia de Buenos Aires, y Pablo Quesada, ejecutivo de cuentas del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), confirmaron que el banco dispone de distintas líneas de financiamiento disponibles para proyectos productivos y de infraestructura.

En particular, una línea articulada mediante un convenio entre el BICE y el Fondo de Transformación y Crecimiento de Mendoza (FTyC), orientada específicamente al sector logístico. Bajo ese esquema, el Fondo bonifica diez puntos porcentuales de la tasa de interés durante los dos primeros años y cinco puntos en el tercero.

El tope de financiamiento alcanza los 350 millones de pesos. A la fecha, la tasa fija aplicable es del 30%, mientras que la tasa variable (calculada como Badlar más cuatro puntos) se ubica en torno al 26%.

Quintana instó a los empresarios presentes a explorar el abanico de instrumentos disponibles, que incluyen líneas para proyectos agroindustriales, de exportación, construcción y factoring, entre otros. Todos los trámites, precisó, se gestionan de manera ágil y con el respaldo de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

El desafío de consolidar el modelo

Collca ensaya en Mendoza un modelo de desarrollo productivo que combina infraestructura privada, incentivos públicos y financiamiento estatal en un esquema orientado a las pequeñas y medianas empresas.

El desafío, a partir de ahora, será que realmente exista una inquietud de las empresas mendocinas o nacionales que convierta este innovador modelo en una realidad concreta.