14 de mayo de 2026
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Inflación

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de abril: qué estiman las consultoras privadas

Tras un marzo complicado para los precios, este jueves se conocerá el nuevo dato de inflación del INDEC. Qué prevén desde las consultoras.

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de abril: qué estiman las consultoras privadas

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de abril: qué estiman las consultoras privadas

Imagen generada con IA
Por Sitio Andino Economía

La inflación de abril podría traer una desaceleración después del fuerte 3,4% que dejó marzo y que generó preocupación por el rumbo de los precios y la economía nacional. Este jueves 14 de mayo a las 16 horas, el INDEC dará a conocer el dato oficial y las consultoras privadas anticipan un índice que se movería entre el 2,6% y el 2,9%.

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La inflación sería más baja que la de marzo.

La inflación sería más baja que la de marzo.

Aunque el dato de abril marcaría una baja frente al mes anterior, el escenario todavía está lejos de representar un alivio concreto para gran parte de los hogares. Con salarios que siguen detrás de los precios, consumo debilitado y ajustes pendientes en tarifas y servicios, el freno inflacionario aparece más ligado al enfriamiento de la economía que a una recuperación real del poder adquisitivo.

Qué esperan las consultoras para la inflación de abril

Las estimaciones privadas coinciden en que abril habría mostrado una menor presión sobre algunos rubros, especialmente alimentos y bebidas, que habían empujado con fuerza el índice general durante los primeros meses del año.

También influyeron la relativa estabilidad cambiaria y una demanda interna golpeada, que limita la capacidad de las empresas para trasladar aumentos. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de abril rondaría el 2,6%, mientras que las consultoras que integran el Top 10 del informe la proyectaron en torno al 2,7%.

De acuerdo a Perfil, la consultora Orlando Ferreres y Asociados estimó una inflación mensual de 2,6% para abril y sostuvo que sería uno de los registros más bajos de los últimos años tras la aceleración que siguió a la devaluación de diciembre. Sin embargo, la firma también advirtió que mayo podría volver a mostrar cierta presión por el impacto de las tarifas, los combustibles y otros ajustes pendientes en servicios regulados.

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La desaceleración de la inflación aparece más vinculada al freno del consumo que a una mejora económica real.

La desaceleración de la inflación aparece más vinculada al freno del consumo que a una mejora económica real.

En la misma línea, otras consultoras como Analytica, EcoGo y Equilibra detectaron una desaceleración en alimentos y bebidas y proyectaron variaciones mensuales por debajo del 3%. En todos los casos, apareció un mismo factor: el deterioro del consumo y la pérdida de capacidad de compra como ancla para los precios.

Una inflación que no baja del 2%

Más allá del dato puntual de abril, la discusión de fondo sigue siendo cuándo la inflación podrá bajar de manera sostenida del umbral del 2% mensual. Ese número empezó a transformarse en una referencia para economistas y analistas, sobre todo porque todavía siguen funcionando mecanismos de indexación en contratos, servicios y distintos sectores de la economía.

Desde IERAL de Fundación Mediterránea señalaron que, pese a que marzo dejó un dato “preocupante”, no aparecen señales de una espiralización inflacionaria. La explicación principal vuelve a estar asociada a una economía más fría, con ingresos deteriorados y menor margen para convalidar aumentos.

Sin embargo, las consultoras también remarcan que el escenario sigue siendo frágil. La medición de alta frecuencia de Invecq mostró una inflación promedio móvil de cuatro semanas del 2,7%, reflejando que todavía no hay una ruptura clara con ese piso inflacionario.

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