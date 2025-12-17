17 de diciembre de 2025
{}
PSJ Cobre Mendocino avanza en obras de infraestructura eléctrica

La empresa minera firmó un acuerdo técnico con Distrocuyo para el desarrollo de una nueva línea eléctrica. Los detalles.

PSJ Cobre Mendocino firmó un acuerdo técnico con la empresa Distrocuyo para avanzar en el desarrollo de infraestructura eléctrica. Se trata de la construcción de la Estación Transformadora San Jorge 220/33 kV y la nueva Línea de Alta Tensión de 220 kV que la vinculará con la Estación Transformadora Mendoza Norte.

Según detallaron desde la empresa minera, "esta infraestructura permitirá mejorar la calidad, estabilidad y capacidad del servicio eléctrico en la zona, generando mejores condiciones para el desarrollo de Uspallata y su área de influencia".

Además, indicaron que esta obra eléctrica es de vital importancia para el proceso de construcción de la mina y el desarrollo del proyecto minero. "Es una obra muy importante e histórica para Alta Montaña, que no solo va a beneficiar a nuestro proyecto, sino que también va a mejorar, estabilizar y ampliar la capacidad del sistema eléctrico de Uspallata. Además, es una obra que va a demandar mano de obra local y se articula con nuestros planes de desarrollo comunitario, tanto en la formación de personal como de emprendedores productivos de la zona", indicó el titular de PSJ, Fabián Gregorio.

Energía para PSJ Cobre Mendocino

De acuerdo al comunicado de la empresa minera, "el acuerdo incluye la voluntad de Distrocuyo para articular acciones de desarrollo local, promoviendo la adquisición de bienes y servicios en la zona y el diseño de iniciativas de responsabilidad social alineadas a las necesidades de la comunidad".

Además, aclara que "una de las iniciativas es el compromiso de adquirir parte de su indumentaria de trabajo a partir del taller textil local, así como también, acompañar el Programa de Formación y Capacitación de PSJ Cobre Mendocino mediante la participación en instancias de capacitación técnica, orientadas al fortalecimiento de capacidades locales y al desarrollo de conocimientos vinculados a infraestructura eléctrica y energía".

Distrocuyo aportará soluciones al abastecimiento de energía, pero, además, desarrolla tareas de ingeniería, estudios eléctricos y gestiones regulatorias para el acceso a nuevas instalaciones.

"La idea es poner en marcha los estudios básicos de ingeniería, para pasar a mayor detalle para concluir con los aspectos técnicos y ambientales necesarios para la construcción de una línea de alta tensión que va a dar suministro eléctrico a la futuro planta concentradora de cobre", indicó Gregorio.

