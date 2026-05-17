Argentina aumentó sus exportaciones a Brasil y redujo el déficit comercial en el primer cuatrimestre

Argentina registró un déficit comercial bilateral de 123 millones de dólares con Brasil

Las exportaciones argentinas hacia Brasil mostraron una fuerte recuperación durante abril y crecieron un 21,2% interanual, al alcanzar los 1.178 millones de dólares , de acuerdo con el último informe de intercambio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El desempeño positivo de las ventas externas se produjo en un contexto de desaceleración del comercio bilateral total entre ambos países. Durante el cuarto mes del año, el intercambio comercial alcanzó los 2.479 millones de dólares , lo que representó una caída del 3,4% frente al mismo período de 2025.

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Pese al repunte exportador, Argentina registró un déficit comercial bilateral de 123 millones de dólares con Brasil. Sin embargo, el retroceso de las importaciones permitió reducir significativamente el saldo negativo acumulado en lo que va de 2026.

Según el relevamiento de la CAC, entre enero y abril el déficit comercial argentino con Brasil sumó 821 millones de dólares, muy por debajo de los 1.899 millones de dólares registrados en igual período del año pasado.

image Las exportaciones argentinas hacia Brasil mostraron una fuerte recuperación durante abril y crecieron un 21,2%

Qué productos impulsaron las exportaciones argentinas

El crecimiento de las exportaciones argentinas estuvo explicado principalmente por una mejora en los envíos de:

Vehículos para transporte de mercaderías y usos especiales

Trigo y centeno

Aluminio y manufacturas

Productos lácteos, especialmente leche y crema de leche

El sector automotor volvió a posicionarse como uno de los motores del intercambio entre ambos países, en línea con la recuperación parcial de la demanda brasileña y la mayor competitividad de algunas terminales radicadas en Argentina.

Fuerte caída de las importaciones desde Brasil

En paralelo, las importaciones argentinas provenientes de Brasil registraron una baja del 18,5% interanual, totalizando 1.301 millones de dólares durante abril.

La caída respondió principalmente a una menor compra de:

Vehículos de carretera y automóviles de pasajeros

Partes y accesorios para vehículos automotores

La reducción de las importaciones estuvo vinculada tanto a una moderación de la demanda interna como al menor dinamismo de algunos sectores industriales argentinos.

Argentina, entre los principales socios comerciales de Brasil

El informe también destacó la relevancia de Argentina dentro del comercio exterior brasileño. Durante abril, el país se ubicó como el cuarto mayor proveedor de Brasil, detrás de:

China, Hong Kong y Macao (6.054 millones de dólares)

Estados Unidos (3.097 millones de dólares)

Rusia (1.338 millones de dólares)

Al mismo tiempo, Argentina se posicionó como el tercer principal comprador de productos brasileños, solo por detrás de China y Estados Unidos.

Brasil mantiene un fuerte superávit comercial global

El escenario bilateral se desarrolla mientras Brasil continúa consolidando un sólido resultado en su balanza comercial global. El vecino país acumuló en abril un superávit de 10.537 millones de dólares, encadenando así 14 meses consecutivos con saldo positivo en sus cuentas externas.

puerto, contenedores, importaciones, exportaciones.jpg Argentina se posicionó como el tercer principal comprador de productos brasileños Foto: AFP

En ese marco, las exportaciones brasileñas al mundo crecieron 14,3% interanual, al pasar de $29.886 millones de dólares a $34.147 millones de dólares. Por su parte, las importaciones avanzaron 6,2%, desde 22.222 millones de dólares hasta $23.611 millones de dólares.