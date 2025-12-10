Fabián Gregorio en Aconcagua Radio: "Queremos ejecutar PSJ cuanto antes, en un plazo que no exceda un año"

El titular de PSJ Cobre Mendocino , Fabián Gregorio, dialogó con Aconcagua Radio 90.1 acerca de los próximos pasos del proyecto minero tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por la Legislatura. Además, comentó cómo trabajan con la comunidad.

"Fue un hito muy importante y nos generó una enorme satisfacción. Estamos a bordo de este proyecto hace un buen tiempo. Así que llegar a esta etapa con la ratificación ya cumplida parece increíble, pero finalmente sucedió y estamos realmente muy contentos", expresó Gregorio.

El CEO mencionó que ahora pasarán de una etapa de prefactibilidad a la de factibilidad. "Es un proceso técnico profundo que llevará aproximadamente un año y que es indispensable antes de iniciar las obras de la construcción. Es una instancia donde transformamos los estudios generales en un plan de desarrollo completo y operativo", explicó.

Además, comentó que definirán detalles de ingeniería, logística, inversión y sostenibilidad , en base a la DIA. "Lo que vamos a hacer ahora son estudios de ingeniería de detalles definitivos, los análisis de costos y financiamiento, la evaluación económica del proyecto y del mercado, todo lo que es la planificación integral de la construcción propiamente dicha, hasta la operación de cierre, inclusive. Y la actualización de todos los programas de sostenibilidad y monitoreo ambiental", detalló.

Queremos ejecutarla cuanto antes en un plazo que no exceda un año. Durante 2026 buscaremos cerrar la etapa de financiamiento, que es muy importante, y comenzar la construcción en noviembre de 2026. Queremos ejecutarla cuanto antes en un plazo que no exceda un año. Durante 2026 buscaremos cerrar la etapa de financiamiento, que es muy importante, y comenzar la construcción en noviembre de 2026.

A su vez, indicó que hay varios oferentes para financiar el proyecto dado que, por sus características de ingeniería, es de fácil ejecución. "El RIGI es una oportunidad, nosotros vamos a aplicar. Para eso hay que tener un compromiso para ejecutarla en un determinado tiempo, porque lo exige el RIGI", expresó.

PSJ Cobre Mendocino: fuentes laborales y capacitación

Gregorio dijo que la empresa buscará profesionales locales, particularmente de la provincia. "No es un capricho, Mendoza ofrece talento humano bastante interesante para un tipo de emprendimiento productivo como este. Hay un montón de universidades e instituciones académicas que tienen personal preparado. Ya arrancamos con un plan de programas de entrenamiento y capacitación", indicó.

Además, detalló que durante en la etapa de producción emplearán entre 600 o 700 personas en la planta, mientras que indirectamente habría unas 1.800 afectadas al proyecto, relacionadas a la provisión de bienes y servicios. Mientras que en la construcción de mina habrá un pico de trabajo, donde emplearán hasta 4.000 trabajadores, pero por un período más corto que será de 18 a 24 meses.

"Tenemos gente muy especializada en el mundo del cobre que es de Chile, porque ellos son los números uno del mundo en la producción, entonces contamos con sus conocimientos técnicos en puestos muy específicos, jerárquicos que ocupan pequeñas posiciones", explicó.

El CEO de PSJ Cobre Mendocino aclaró que continuarán con las políticas de acercamiento, integración y diálogo abierto. "Para aquellos que tienen algún interés comercial o económico, también vamos a profundizar nuestros planes de formación para emprendedores, para que puedan suministrar algún servicio a la mina", amplió.

