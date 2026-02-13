Circulaba en una moto sin patente y cayó con droga en Godoy Cruz

Por Sitio Andino Policiales







Un joven de 23 años fue aprehendido este viernes al mediodía en Godoy Cruz luego de un procedimiento policial que permitió secuestrar cocaína, marihuana y dinero en efectivo. El operativo se realizó cerca de las 13.30 en la vía pública, en la intersección de calles Santiago del Estero y Río Hondo, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 27°.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) realizaban maniobras operativas cuando detectaron a dos sujetos que circulaban en una motocicleta de 110 cc color blanco, sin chapa patente y en actitud sospechosa. Al intentar identificarlos, el acompañante descendió rápidamente del rodado e intentó escapar a pie, aunque fue alcanzado y reducido a pocas cuadras. En tanto, el conductor logró darse a la fuga.

El aprehendido fue identificado como Alexander C., de 23 años. Durante la requisa, los uniformados secuestraron un morral que contenía varios envoltorios con sustancias compatibles con estupefacientes, por lo que fue trasladado a sede judicial.

Ya en la dependencia policial, personal de Lucha Contra el Narcotráfico realizó las pruebas correspondientes, que confirmaron el secuestro de 116 envoltorios de papel glasé, 29 envoltorios blancos, ocho envoltorios verde amarronados de menor tamaño, uno de mayor dimensión y dos cigarrillos artesanales. El pesaje total arrojó 62,9 gramos positivos para cocaína y 16,1 gramos positivos para cannabis sativa.

Además, se incautaron billetes de distintas denominaciones —dos mil, mil, quinientos y cien pesos— presuntamente vinculados a la comercialización de drogas. Por el hecho tomó intervención la Justicia Federal, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, mientras continúa la búsqueda del conductor de la motocicleta que logró escapar del lugar.