Importante despliegue policial por un derrumbe en Godoy Cruz

Un derrumbe en Godoy Cruz generó un importante despliegue policial luego de que testigos dijeran que había personas atrapadas entre los escombros, por lo que policías y bomberos trabajaron durante horas en el lugar de los hechos para asistir a una familia, la cual, afortunadamente, salvó su vida.

El derrumbe ocurrió en la mañana de este miércoles en una casa de calle Adolfo Calle al 200, en Godoy Cruz, donde durante varias horas trabajaron decenas de efectivos policiales y rescatistas.

En la vivienda vivía una familia que, de milagro, resultó ilesa del derrumbe, siendo asistidos luego por personal policial y médico, debido a que algunos de ellos estaba sumamente conmocionado por lo ocurrido.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Adolfo Calle, cerca de la Universidad Champagnat , donde había tres personas en el interior -todos familiares-.

Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre el derrumbe del techo del hogar, por lo que rápidamente intervino personal de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, sus colegas del Cuartel Central, Defensa Civil del departamento y también policías de esa jurisdicción.

Derrumbe GOdoy Cruz

Los efectivos trabajaron rápidamente y pudieron rescatar a las tres personas, quienes salvaron su vida de milagro. Fuentes policiales informaron que sólo un hombre sufrió golpes leves, siendo asistido en el lugar de los hechos

Además, trascendió en el lugar de los hechos que esa vivienda tenía pedido de desalojo, por lo que también trabajó en el lugar personal de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Fotos: Cristian Lozano