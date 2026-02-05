5 de febrero de 2026
Godoy Cruz lanza un nuevo ciclo de capacitaciones para profesionales y emprendedores

Las inscripciones ya están abiertas para las capacitaciones teórico-prácticas que comenzarán en febrero en el Espacio Arizu de Godoy Cruz.

Capacitación para emprendedores en Godoy Cruz.

Godoy Cruz, con el objetivo de seguir fortaleciendo el entramado productivo local, lanza un nuevo ciclo de capacitaciones en el marco del Programa Empresas que Enseñan. De esta manera, se busca promover la transmisión de conocimientos prácticos y actualizados desde empresas de Mendoza hacia profesionales. También podrán participar emprendedores y personal de pymes que deseen incorporar nuevas herramientas laborales.

Así, la iniciativa está orientada tanto a quienes buscan mejorar su perfil profesional como a aquellos que necesitan redefinir su camino laboral. De esta manera, se apuesta a la capacitación como motor de crecimiento y desarrollo.

Introducción al mundo del vino

Por un lado, se dictará el curso Introducción al mundo del vino, una propuesta que permitirá a los participantes acercarse a la cultura vitivinícola. En el mismo se tratarán temas como la historia del vino, procesos de fermentación, cepas, regiones productivas, barricas, guarda, copas, decantación, maridaje y degustación.

En este caso, la capacitación está destinada a personas mayores de 18 años que trabajen en los rubros gastronómico, hotelero, bodeguero. Como así también podrán asistir estudiantes de hotelería y turismo y quienes deseen fortalecer o redefinir su perfil laboral.

Asimismo, el cursado inicia el 21 de febrero y tendrá una duración de cinco encuentros teórico-prácticos. Los mismos se realizarán los sábados de 9:30 a 12:30 horas, en el Espacio Arizu (Belgrano 1322).

En tanto, el cursado culminará con una visita a una bodega como cierre del proceso formativo. Por lo tanto, quienes deseen preinscribirse deberán hacerlo de manera online aquí

Informador de turismo: herramientas para la atención al visitante

Por otra parte, se desarrollará la capacitación Informador Turístico. La misma está destinada a quienes deseen formarse en el acompañamiento, asistencia y asesoramiento a turistas y viajeros que visitan Mendoza.

Este curso apunta a brindar herramientas para diseñar itinerarios, planificar y supervisar servicios, investigar y analizar recursos turísticos. Como así también, a comunicar información relevante, promover destinos y gestionar adecuadamente sugerencias, quejas y reclamos. De manera tal de focalizar en la calidad de la atención al visitante.

Entonces, la formación contará con ocho encuentros, que se dictarán los miércoles y viernes de 14:30 a 17:30, también en el Espacio Arizu. Cabe destacar que se incluirán recorridos y visitas por sitios patrimoniales y turísticos del departamento.

Finalmente, quienes deseen participar deberán inscribirse mediante este enlace. Y el cursado comenzará el miércoles 18.00 horas.

Barismo Nivel I: café, técnica e inclusión

Por otro lado, se ofrecerá el curso Barismo Nivel I, dictado por la empresa TOCCAFE. Esta capacitación propone una formación integral sobre el mundo del café de especialidad.

De hecho, a lo largo del cursado, los participantes adquirirán diversos conocimientos. Entre ellos, extracción, química del café, métodos de filtrado, evaluación sensorial y diseño de menús innovadores. Además, se trabajará en habilidades organizativas para desempeñarse con eficiencia en una barra de café.

Vale la pena resaltar que el equipamiento utilizado está adaptado para personas con movilidad motriz reducida, garantizando accesibilidad e inclusión.

En esta nueva edición, el curso tendrá una duración de 12 encuentros. Por lo que se dictará los martes y jueves de 15.00 a 17.00 horas, en el Espacio Arizu, y comienza el 19 de febrero.

Es importante destacar que esta capacitación tendrá un subsidio municipal del 60%. Así, el valor final queda en $50.000 por alumno y deberá abonarse a la empresa al inicio del cursado. Es por eso que quienes estén interesados en inscribirse deberán hacerlo aquí.

Inscripción y certificación

Como dato relevante, es necesario resaltar que todos los cursos cuentan con certificación y los cupos son limitados. En el caso de las capacitaciones de Introducción al mundo del vino e Informador Turístico, la participación es gratuita.

De este modo, Godoy Cruz continúa apostando a la capacitación como una herramienta clave para potenciar el empleo, el emprendedurismo y la calidad de los servicios turísticos y gastronómicos del departamento.

