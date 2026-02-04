4 de febrero de 2026
Sitio Andino
Women Riders World Relay

Encuentro internacional de mujeres motoqueras en Godoy Cruz

El domingo 8, Godoy Cruz recibirá a las motociclistas con un encuentro abierto al público en la Estación de los Derechos.

Women Riders en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El domingo 8 de febrero, de 20.00 a 22:30 horas, se realizará en el Parque Benegas de Godoy Cruz un encuentro internacional de mujeres moteras. Allí, compartirán un espacio con relatos de experiencias, música y food trucks.

Esta reunión tiene como objetivo promover la participación, visibilización y fortalecimiento de las mujer en el ámbito del motociclismo. Es que en febrero se llevará a cabo un encuentro internacional de mujeres moteras en más de 135 países.

De esta forma Argentina, y explícitamente Mendoza, participará en este relevo bajo el nombre de Women Riders World Relay.

image

El encuentro en Godoy Cruz recorrerá rutas mendocinas

A partir del 5 de febrero, un grupo de 20 mujeres moteras mendocinas recorrerán las Rutas de Mendoza. En efecto, lo harán en camaradería con colegas de Córdoba, Buenos Aires y San Juan, y de Chile.

Mientras visiten Godoy Cruz, ofrecerán una muestra de sus motocicletas y de su experiencia a toda la comunidad.

Para ello, se reunirán en la Estación de los Derechos, ubicada en Parque Benegas, el domingo 8, de 20 a 22:30. Allí compartirán un espacio con relatos de experiencias, música y food trucks. Es importante destacar que la entrada es gratuita.

Finalmente, quienes quieran contactarse con el Departamento de Género y Diversidad, pueden hacerlo en:

  • 4429349 / 2613064937
  • [email protected]
  • Joaquín V. Gonzalez 450, ala norte Hiperlibertad
