Encuentro internacional de mujeres motoqueras en Godoy Cruz

El domingo 8 de febrero, de 20.00 a 22:30 horas, se realizará en el Parque Benegas de Godoy Cruz un encuentro internacional de mujeres moteras. Allí, compartirán un espacio con relatos de experiencias, música y food trucks.

Esta reunión tiene como objetivo promover la participación, visibilización y fortalecimiento de las mujer en el ámbito del motociclismo . Es que en febrero se llevará a cabo un encuentro internacional de mujeres moteras en más de 135 países .

De esta forma Argentina, y explícitamente Mendoza, participará en este relevo bajo el nombre de Women Riders World Relay.

A partir del 5 de febrero, un grupo de 20 mujeres moteras mendocinas recorrerán las Rutas de Mendoza. En efecto, lo harán en camaradería con colegas de Córdoba, Buenos Aires y San Juan, y de Chile.

Mientras visiten Godoy Cruz, ofrecerán una muestra de sus motocicletas y de su experiencia a toda la comunidad.

Para ello, se reunirán en la Estación de los Derechos, ubicada en Parque Benegas, el domingo 8, de 20 a 22:30. Allí compartirán un espacio con relatos de experiencias, música y food trucks. Es importante destacar que la entrada es gratuita.

