inminente pedido de pena de la fiscalía

Walter Bento volvió a hablar antes de conocer el pedido de pena

El ex juez federal Walter Bento hizo uso de su derecho de declarar antes de conocer el pedido de la pena durante la audiencia de cesura del juicio. Qué dijo.

Walter Bento, en el momento más difícil de su vida.&nbsp;

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

El Tribunal Oral Federal 2 aceptó que en el marco de la audiencia de cesura del juicio que los 18 imputados que fueron declarados culpables hablaran por última vez antes de conocer el pedido de pena, por lo que el juez federal Walter Bento hizo uso de ese derecho.

Entonces, una vez más el principal acusado del mega juicio se sentó frente al tribunal y esta vez hizo un resumen de su vida, desde su nacimiento en Capital Federal hasta sus inicios laborales.

“Esta vez voy a contar quien soy, como llegué aquí”, explicó, para luego hacer un resumen de su vida y asegurar que "todo en la vida vuelve", al mismo tiempo que "lo que escuché dos días atrás de ninguna manera me refleja como profesional".

Antes, Bento repasó sus estudios primarios, universitarios y el comienzo de su carrera en el Poder Judicial, hasta concursar en el Consejo de la Magistratura.

Walter Bento ex juez, condenado
Walter Bento junto a sus hijos, Luciano y Nahuel.

“Ahí fue donde uno empieza a soportar las miserias humanas. Muchos de los que concursan en lugar de postularse como el mejor, tratan de disminuir las capacidades contrincantes”, lanzó, posiblemente, en un mensaje hacia el fiscal de la causa, Dante Vega, con quien concursó en esa ocasión por un lugar en el Juzgado Federal 1.

Luego, aclaró que sus hijos "fueron frutos del amor y el deseo, no para formar una banda", en relación a la acusación del juicio.

Luego, el ex juez hizo hincapié en el nacimiento de su hijo con discapacidad y en el duro momento familiar que debió atravesar junto a su pareja, Marta Boiza.

“Ese fue uno de los momentos más difíciles que afrontamos con mi esposa. Nunca vino mi familia. La familia de ella hizo lo que pudo. Mi esposa lo aceptó rápidamente, a mi me costó muchos años”, explicó.

04 de Febrero de 2026, Juicio Bento, tribunales federales
El juicio por coimas en la justicia federal está en su etapa final.

Luego, agregó: “Nadie nos decía la verdad. Todos los meses encontrábamos una característica negativa. Empezamos a transitar todos los lugares a donde nos decían que podían solucionar. Escondía mi dolor en el monitor, todos los días como secretario”.

Durante casi media hora, el principal acusado del juicio continuó su relato y luego también detalló un momento complicado de salud que atravesó su mujer.

"Cuento esto porque quienes me conocen saben cómo soy. Saben como motivo a mi familia, digo esto porque con mi esposa no hemos tenido hijos por casualidad. Fueron frutos del amor, no fue con el objetivo de constituir una banda", lanzó.

Tras la declaración de Bento, hablaron también su esposa e hijo, en tanto que luego comenzaron a desfilar los distintos imputados que fueron declarados culpables y que pidieron declarar antes de conocer el pedido de la pena de la fiscalía, que sería en horas de la tarde.

Repasá la declaración completa de Walter Bento:

Embed - TOCF Mendoza N°2 - Causa Ortego

