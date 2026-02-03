Walter Bento, culpable como jefe de una banda que pedía coimas a presos

La Justicia declaró culpable hoy al ex juez federal Walter Bento como líder una asociación ilícita, que tenía como objetivo pedir coimas a imputados federales a cambio de beneficios, en tanto que en el fallo fueron declarados culpables 19 de los 28 imputados que llegaron al final del debate.

Tras más de dos años y medio de proceso, el juicio llegó a su fin este martes y mañana miércoles se realizará la audiencia de cesura para definir las penas a cada uno de los condenados.

veredicto Uno por uno, cada uno de los condenados en el juicio a Walter Bento

El fallo ventilado minutos después de las 15 declaró culpable a Walter Bento, ex juez con competencia electoral en la provincia y actualmente preso en la cárcel federal, de los delitos de asociación ilícita (como jefe), cohecho pasivo agravado por 8 hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica, desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

Además, fueron declarados culpables su mujer, Marta Boiza , por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y también uno de sus hijos, Nahuel, por lavado de activos. El hijo restante, Luciano, fue absuelto por falta de acusación fiscal.

Juicio a Walter Bento: el ex juez con competencia electoral, condenado

El fallo firmado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira encontró culpable por asociación ilícita también a los abogados Jaime Alba, Luis Francisco Álvarez, Javier Angeletti, Alejandro Aramayo, Luciano Ortego, Martín Ríos, como así también al policía José Moschetti y a Walter Bardinella Donoso (todos como miembros del clan que liderada el juez Walter Bento).

En ese sentido, sólo evitó la culpabilidad uno de los abogados acusados: Javier Angeletti (fue por el beneficio de la duda).

LYF09946 copy Luis Francisco Álvarez, uno de los abogados condenados por asociación ilícita.

En tanto que también zafaron de la culpabilidad Luciano Bento, Octavio Billi y Leandro Cirot por falta de acusación fiscal; en tanto que Omar Rodríguez, Cristian Oliva, Walter Aníbal Costa, Francisco Castro y Facundo Alzogaray fueron absueltos por el beneficio de la duda.

Antes de leer el veredicto, la presidenta del tribunal Gretel Diamante detalló algunos fundamentos de su decisión, explicando puntualmente las acusaciones por lavado de activos y asociación ilícita, siendo muy dura con el accionar que cometía Walter Bento y sobre todo como el ex juez era el líder de la organización criminal.

Además, destacó el delito de falsedad ideológica, luego de que Bento y su mujer recibieran un crédito subsidiado con fines habitacionales, cuando a esa altura ya tenían seis casas, entre ellas, algunas en el barrio privado Palmares y otra en Napoles.

Un juicio histórico, con más de cinco años de investigación

Con la lectura del veredicto se dio por finalizado el debate que duró más de dos años y medio y una investigación que se inició en el 2021, cuando en mayo fue imputado formalmente el ahora ex juez.

En ese transcurso, Walter Bento fue destituido como juez federal luego de un Jury de Enjuciamiento que se realizó en el Consejo de la Magistratura, en noviembre del 2023.

De esta forma, Bento se suma a una corta lista de magistrados federales que fueron condenados y también destituidos de su cargo.

Entre ellos, se destaca Luis Leiva, acusado por mal desempeño y también los jueces condenados por delitos de lesa humanidad, como Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Carrizo y Guillermo Petra, entre otros.

El veredicto completo, con el relato de la jueza Gretel Diamante: