Estafado: un jubilado perdió $700 mil en Malargüe por una falsa promoción

Un hombre de 65 años fue víctima de una estafa virtual en Malargüe tras interactuar con una falsa promoción atribuida a YPF dirigida a jubilados. El engaño derivó en la vulneración de su teléfono celular y una transferencia bancaria de $700.000. Las autoridades investigan el hecho y advierten sobre este tipo de delitos.
Un nuevo caso de estafa digital encendió las alertas en el sur provincial. El hecho ocurrió en el departamento de Malargüe, donde la víctima fue engañada a través de una red social mediante una publicación falsa que utilizaba el nombre y la imagen de la empresa YPF para ofrecer supuestos beneficios exclusivos para jubilados.
Según informó el Ministerio de Seguridad, el hombre observó el anuncio y, al solicitar más información, recibió una llamada telefónica desde un número desconocido. Durante la comunicación, los estafadores lograron generar un clima de confianza y le enviaron un enlace, al cual el hombre accedió sin sospechar que se trataba de una maniobra fraudulenta.
Tras ingresar al enlace, el damnificado constató posteriormente que su teléfono celular había sido vulnerado. A partir de ese acceso indebido, los delincuentes operaron sobre la aplicación BNA+, desde donde realizaron una transferencia bancaria por un monto de 700.000 pesos, causando un importante perjuicio económico.
El hecho fue denunciado y tomó intervención la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que inició las actuaciones correspondientes para intentar esclarecer el caso e identificar a los responsables. Mientras tanto, desde distintos organismos insisten en extremar las medidas de precaución ante este tipo de estafas, que se multiplican y se vuelven cada vez más sofisticadas.
Recomiendan no confiar en promociones que circulan por redes sociales o mensajería instantánea, especialmente cuando solicitan datos personales, bancarios o invitan a ingresar a enlaces externos. Empresas y entidades oficiales no realizan este tipo de comunicaciones por canales informales.
Este nuevo episodio vuelve a poner en evidencia los peligros de las estafas virtuales y la necesidad de reforzar la prevención, en particular entre adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables frente a este tipo de delitos.