Estafado: un jubilado perdió $700 mil en Malargüe por una falsa promoción

Un hombre de 65 años fue víctima de una estafa virtual en Malargüe tras interactuar con una falsa promoción atribuida a YPF dirigida a jubilados . El engaño derivó en la vulneración de su teléfono celular y una transferencia bancaria de $700.000. Las autoridades investigan el hecho y advierten sobre este tipo de delitos .

Un nuevo caso de estafa digital encendió las alertas en el sur provincial . El hecho ocurrió en el departamento de Malargüe , donde la víctima fue engañada a través de una red social mediante una publicación falsa que utilizaba el nombre y la imagen de la empresa YPF para ofrecer supuestos beneficios exclusivos para jubilados.

El corredor abre a las 13 horas El domingo hubo demoras superiores a las seis horas en el Paso Pehuenche

Según informó el Ministerio de Seguridad , el hombre observó el anuncio y, al solicitar más información, recibió una llamada telefónica desde un número desconocido. Durante la comunicación, los estafadores lograron generar un clima de confianza y le enviaron un enlace, al cual el hombre accedió sin sospechar que se trataba de una maniobra fraudulenta .

Tras ingresar al enlace, el damnificado constató posteriormente que su teléfono celular había sido vulnerado. A partir de ese acceso indebido, los delincuentes operaron sobre la aplicación BNA+, desde donde realizaron una transferencia bancaria por un monto de 700.000 pesos, causando un importante perjuicio económico.

El hecho fue denunciado y tomó intervención la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que inició las actuaciones correspondientes para intentar esclarecer el caso e identificar a los responsables. Mientras tanto, desde distintos organismos insisten en extremar las medidas de precaución ante este tipo de estafas, que se multiplican y se vuelven cada vez más sofisticadas.

Recomiendan no confiar en promociones que circulan por redes sociales o mensajería instantánea, especialmente cuando solicitan datos personales, bancarios o invitan a ingresar a enlaces externos. Empresas y entidades oficiales no realizan este tipo de comunicaciones por canales informales.

Este nuevo episodio vuelve a poner en evidencia los peligros de las estafas virtuales y la necesidad de reforzar la prevención, en particular entre adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables frente a este tipo de delitos.