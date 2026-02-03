3 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
IMPOTENCIA

Estafado: un jubilado perdió $700 mil en Malargüe por una falsa promoción

El fraude se inició con una publicación falsa atribuida a YPF y derivó en el vaciamiento de su cuenta bancaria.

Otro delito virtual en Malargüe.

Otro delito virtual en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Un hombre de 65 años fue víctima de una estafa virtual en Malargüe tras interactuar con una falsa promoción atribuida a YPF dirigida a jubilados. El engaño derivó en la vulneración de su teléfono celular y una transferencia bancaria de $700.000. Las autoridades investigan el hecho y advierten sobre este tipo de delitos.

Un nuevo caso de estafa digital encendió las alertas en el sur provincial. El hecho ocurrió en el departamento de Malargüe, donde la víctima fue engañada a través de una red social mediante una publicación falsa que utilizaba el nombre y la imagen de la empresa YPF para ofrecer supuestos beneficios exclusivos para jubilados.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 3 de febrero de 2026.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 3 de febrero de 2026
Paso Pehuenche. Centro aduanero chileno.
El corredor abre a las 13 horas

El domingo hubo demoras superiores a las seis horas en el Paso Pehuenche

Detalles de la estafa

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hombre observó el anuncio y, al solicitar más información, recibió una llamada telefónica desde un número desconocido. Durante la comunicación, los estafadores lograron generar un clima de confianza y le enviaron un enlace, al cual el hombre accedió sin sospechar que se trataba de una maniobra fraudulenta.

Tras ingresar al enlace, el damnificado constató posteriormente que su teléfono celular había sido vulnerado. A partir de ese acceso indebido, los delincuentes operaron sobre la aplicación BNA+, desde donde realizaron una transferencia bancaria por un monto de 700.000 pesos, causando un importante perjuicio económico.

El hecho fue denunciado y tomó intervención la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que inició las actuaciones correspondientes para intentar esclarecer el caso e identificar a los responsables. Mientras tanto, desde distintos organismos insisten en extremar las medidas de precaución ante este tipo de estafas, que se multiplican y se vuelven cada vez más sofisticadas.

Recomiendan no confiar en promociones que circulan por redes sociales o mensajería instantánea, especialmente cuando solicitan datos personales, bancarios o invitan a ingresar a enlaces externos. Empresas y entidades oficiales no realizan este tipo de comunicaciones por canales informales.

Este nuevo episodio vuelve a poner en evidencia los peligros de las estafas virtuales y la necesidad de reforzar la prevención, en particular entre adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables frente a este tipo de delitos.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Desde Malargüe mujeres buscan cambiar la mirada sobre la minería en Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de febrero de 2026

CTC celebró 40 años de historia y comunicación en Mendoza

Se posterga el Encuentro Binacional del Paso Pehuenche por alerta climática

El temporal en Malargüe dejó algunas rutas provinciales y el Paso Pehuenche intransitables

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 31 de enero

Lluvias intensas en Malargüe superan el promedio mensual y generan complicaciones

LO QUE SE LEE AHORA
El intendente de San Rafael Omar Félix estuvo en la entrega del material de boxeo.
Solidaridad deportiva

El Municipio de San Rafael entrega material a la histórica Escuela de Boxeo de Lito Negri

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero

Desde el lunes 2 de febrero están disponibles los boletos correspondientes a los impuestos Inmobiliario y Automotor 2026.
beneficios

Hasta cuándo podés pagar el impuesto Automotor e Inmobiliario con descuento

Ya funciona en Mendoza el primer hospital de gestión pública-privada del país
Gran Mendoza

Ya funciona en Mendoza el primer hospital de gestión pública-privada del país

Paso Internacional Los Libertadores
atención

Demoras en Horcones de 4 horas por el regreso de mendocinos desde Chile

Tormenta completa y destructiva: viento, granizo y daños severos en todo Junín.
Impactantes imágenes

Temporal sin precedentes en Junín: más de 200 árboles caídos y viviendas severamente afectadas