El Municipio de San Rafael entrega material a la histórica Escuela de Boxeo de Lito Negri

La Escuela de Boxeo de Lito Negri es una institución en San Rafael. Lleva más de 18 años formando campeones y conteniendo a cientos de chicos del barrio y zonas aledañas.
La entrega de material deportivo busca fortalecer la labor social y deportiva que la escuela realiza desde hace más de 18 años en San Rafael.
Un emblema de la zona que lleva años acompañando a la comunidad. En este marco, desde el Municipio de San Rafael se realizó la entrega de material deportivo (guantes y protectores) para colaborar con la tarea que realizan a diario.
La escuela, ubicada en Amapola 190, alberga a decenas de chicos y grandes y no cobra una cuota. Todo se sostiene a pulmón y con un gran sacrificio. “Este material nos hacía mucha falta tanto a la escuelita como el gimnasio. Agradecemos mucho el gesto del municipio”, explicó.
Valores como Joel Arenas, el “Tagua” Puebla o Víctor Díaz son algunos de los grandes talentos que salieron del espacio.
“Desde la Dirección de Deportes acompañamos a los clubes e instituciones de San Rafael, más en este caso donde se hace un gran trabajo social”, indicó la Directora de Deportes, Alejandra Bajbuj.