El Municipio de San Rafael entrega material a la histórica Escuela de Boxeo de Lito Negri

El intendente de San Rafael Omar Félix estuvo en la entrega del material de boxeo.

Un emblema de la zona que lleva años acompañando a la comunidad. En este marco, desde el Municipio de San Rafael se realizó la entrega de material deportivo (guantes y protectores) para colaborar con la tarea que realizan a diario.

Material deportivo de boxeo fundamental, para la Escuela de Lito Negri image La escuela, ubicada en Amapola 190, alberga a decenas de chicos y grandes y no cobra una cuota. Todo se sostiene a pulmón y con un gran sacrificio. “Este material nos hacía mucha falta tanto a la escuelita como el gimnasio. Agradecemos mucho el gesto del municipio”, explicó.

Valores como Joel Arenas, el “Tagua” Puebla o Víctor Díaz son algunos de los grandes talentos que salieron del espacio.

“Desde la Dirección de Deportes acompañamos a los clubes e instituciones de San Rafael, más en este caso donde se hace un gran trabajo social”, indicó la Directora de Deportes, Alejandra Bajbuj.