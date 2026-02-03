3 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Solidaridad deportiva

El Municipio de San Rafael entrega material a la histórica Escuela de Boxeo de Lito Negri

La entrega de material deportivo busca fortalecer la labor social y deportiva que la escuela realiza desde hace más de 18 años en San Rafael.

El intendente de San Rafael Omar Félix estuvo en la entrega del material de boxeo.

El intendente de San Rafael Omar Félix estuvo en la entrega del material de boxeo.

Por Sitio Andino Deportes

La Escuela de Boxeo de Lito Negri es una institución en San Rafael. Lleva más de 18 años formando campeones y conteniendo a cientos de chicos del barrio y zonas aledañas.

Un emblema de la zona que lleva años acompañando a la comunidad. En este marco, desde el Municipio de San Rafael se realizó la entrega de material deportivo (guantes y protectores) para colaborar con la tarea que realizan a diario.

Lee además
Luis Petri defendió las reformas laboral y penal: qué argumentó video
Modificaciones y debates

Luis Petri defendió las reformas laboral y penal: qué argumentó
El Municipio de San Rafael trabaja para recuperar el alumbrado público.
Servicio eléctrico

San Rafael trabaja para normalizar el alumbrado público tras las inclemencias climáticas

Material deportivo de boxeo fundamental, para la Escuela de Lito Negri

image

La escuela, ubicada en Amapola 190, alberga a decenas de chicos y grandes y no cobra una cuota. Todo se sostiene a pulmón y con un gran sacrificio. “Este material nos hacía mucha falta tanto a la escuelita como el gimnasio. Agradecemos mucho el gesto del municipio”, explicó.

Valores como Joel Arenas, el “Tagua” Puebla o Víctor Díaz son algunos de los grandes talentos que salieron del espacio.

“Desde la Dirección de Deportes acompañamos a los clubes e instituciones de San Rafael, más en este caso donde se hace un gran trabajo social”, indicó la Directora de Deportes, Alejandra Bajbuj.

Temas
Seguí leyendo

Milagro en San Rafael: una mujer cayó a un canal y vecinos le salvaron la vida

Por la creciente en San Rafael, una pareja de jubilados volcó en su camioneta

Omar Félix destacó el avance de obras viales pese a las dificultades económicas

Qué hacer en Mendoza con niños: ideas y actividades familiares

CTC celebró 40 años de historia y comunicación en Mendoza

Elecciones municipales 2026: LLA y Cambia Mendoza presentaron a sus candidatos en San Rafael

El Municipio de San Rafael impulsa mejoras en el sistema de agua en Real del Padre

Omar Félix: "En mayo vamos a tener el gasoducto concretado"

LO QUE SE LEE AHORA
Joshua Duerksen, primer piloto de Paraguay en la Fórmula 1.
Camino al Gran Circo

El piloto paraguayo Joshua Duerksen hace historia y se suma como piloto en la Fórmula 1

Las Más Leídas

Se movió el piso en Mendoza. ¿Sentiste el sismo de este lunes?
Se movió el piso

Fuerte sismo se sintió este lunes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026
Tomá nota

Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026

Banco por banco: qué promociones hay en supermercados, combustible y farmacias en febrero de 2026
ECONOMÍA FAMILIAR

Banco por banco: qué promociones hay en supermercados, combustible y farmacias en febrero de 2026

Walter Bento, a horas de conocer la sentencia en su contra.  video
coimas en la justicia federal

A horas de la sentencia, Walter Bento habló por última vez en el juicio: cuándo se conocerá el fallo

Ayuda Escolar Anual de ANSES: cuándo se cobra y cuál será el monto en 2026
INICIO DE CLASES

Ayuda Escolar Anual de ANSES: cuándo se cobra y cuál será el monto en 2026