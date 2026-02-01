CTC celebró 40 años de historia en una noche de emoción, memoria y proyección

CTC – Cable Televisora Color celebró este sábado sus 40 años de trayectoria. Desde el inicio, la celebración tuvo un tono profundamente emocional , pero también institucional , reafirmando una convicción que atraviesa la historia de la empresa: comunicar es un servicio esencial y un pilar para el desarrollo territorial .

El festejo por los 40 años de CTC funcionó como un punto de encuentro intergeneracional , donde se dieron cita referentes sociales , representantes de instituciones , anunciantes históricos y equipos de trabajo que formaron parte del crecimiento del multimedio.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#CTC | Así se vive la fiesta por los 40 años de CTC (@ctnetctc.oficial ), una historia que empezó como entretenimiento y se transformó en un proyecto comunicativo integral, con identidad regional y mirada de futuro. Cuatro décadas de decisiones, inversión y compromiso, apostando a la producción local, la tecnología y la cercanía como forma de crecer junto a la comunidad del Sur y el Valle de Uco mendocino. No es solo un aniversario: es un agradecimiento colectivo, a quienes estuvieron, están y siguen creyendo que comunicar también es construir comunidad, todos los días, en cada rincón de Mendoza. #aniversario #celebracion #comunicación"

Juegos de azar Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344

Orgullo Voces que hacen historia: dos locutores de CTC fueron reconocidos por su trayectoria en la Vendimia

Durante toda la noche, equipos periodísticos realizaron la cobertura del evento , registrando discursos, momentos de reconocimiento y entrevistas a los invitados, en una tarea que reflejó el ADN periodístico que caracteriza a CTC desde sus inicios.

Durante el acto aniversario, Omar Álvarez , presidente de Grupo Álvarez , compartió un extenso y emotivo mensaje en el que repasó la historia del multimedio, la evolución tecnológica y el camino recorrido por la empresa a lo largo de cuatro décadas.

"Le doy la bienvenida a las autoridades del Poder Ejecutivo provincial, a las autoridades legislativas y judiciales, a las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, a las Fuerzas Armadas, autoridades eclesiásticas, cámaras empresariales, entidades intermedias y a la sociedad toda. También a quienes nos acompañan por la televisión, la radio y nuestras plataformas”, expresó al inicio de su discurso.

Embed

"Cuando empezamos, en enero de 1986, hacía apenas un año que la televisión por cable había comenzado en Buenos Aires y solo dos meses en la ciudad de Mendoza", señaló.

Fuimos pioneros en televisión por cable, cuando muchas capitales de provincias llegaron años después Fuimos pioneros en televisión por cable, cuando muchas capitales de provincias llegaron años después

"Pasamos de tener un solo canal de aire, que transmitía apenas desde la tarde hasta la medianoche, a sumar dos canales, luego tres, y más tarde la gran revolución del satélite, con Canal 7 en color y las transmisiones en directo. Eso fue realmente transformador", manifestó Álvarez.

El impacto de la revolución tecnológica y digital

"En estos 40 años los cambios tecnológicos fueron sorprendentes. Y lo que viene, con la inteligencia artificial y los nuevos desarrollos, es todavía inimaginable. La gran revolución de los últimos 20 años fue Internet, la fibra óptica, la TV on demand y las múltiples plataformas que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana".

CTC, CTNET, grupo Álvarez Omar Álvarez, presidente Grupo Álvarez

"Hay algo que a mí particularmente me impactó y no imaginaba: poder hablar en vivo y en directo con cualquier familiar desde un celular. Hoy esa tecnología no solo sirve para lo personal, sino también para los negocios, la política, la religión y lo social, para todo".

Quiero agradecer especialmente a los colaboradores que llevan 40, 30 y 20 años con nosotros y que forman parte de esta gran familia del Grupo Álvarez Quiero agradecer especialmente a los colaboradores que llevan 40, 30 y 20 años con nosotros y que forman parte de esta gran familia del Grupo Álvarez

Y agregó: "También a mi esposa, a mis hijos, quienes continúan este legado, y a la tercera generación que ya se está incorporando a la empresa”.

El crecimiento del grupo dentro de la historia reciente del país

"Estos 40 años se dieron en un contexto de enormes cambios en la Argentina, con crisis económicas muy profundas: inflación, hiperinflación, corralitos, impuestos extraordinarios. Pero también hubo oportunidades de crecer, desarrollarse y concretar proyectos, siempre con trabajo, creatividad y esfuerzo".

CTC, grupo Álvarez Invitados especiales en el evento, entre ellos, Luis Petri y Martín Kerchner

"Hoy el Grupo Álvarez desarrolla actividades en medios de comunicación, conectividad, ganadería, agricultura, industria, comercio internacional, construcción, energía y logística. Nuestro objetivo es seguir creciendo para generar trabajo y bienestar".

“Gracias a todos los que hicieron y hacen posible este camino. Sin los trabajadores, colaboradores, clientes y la comunidad, nada de esto hubiera sido posible", concluyó.

Embed - CTNET y CTC on Instagram: "Palabras que resumen una historia de 40 años. Compromiso, trabajo y comunidad. Gracias por acompañarnos " View this post on Instagram

De un canal local a un multimedio con identidad en el sur mendocino

En los discursos centrales —entre ellos, el del dueño de la empresa— repasó la historia de CTC, desde aquel canal de películas nacido en San Rafael hasta su consolidación como un multimedio integral con fuerte identidad regional.

Desde sus primeros años, CTC entendió que el entretenimiento era solo el punto de partida y que el verdadero desafío era sumar información, producción local y cercanía con la audiencia, anticipándose a los cambios tecnológicos sin perder su esencia.

ctc, omar álvarez, grupo álvarez Omar Álvarez: “Gracias a todos los que hicieron y hacen posible este camino. Sin los trabajadores, colaboradores, clientes y la comunidad, nada de esto hubiera sido posible"

La expansión tecnológica que llevó la señal a cada rincón de la región

Uno de los ejes más destacados del repaso histórico fue la apuesta sostenida por la tecnología. La incorporación de nuevas señales a fines de los años ’80, la inversión en tecnología satelital y la implementación del sistema UHF marcaron hitos clave.

ctc, grupo álvarez CTC celebró 40 años de historia en una noche de emoción, memoria y proyección

Gracias a estas decisiones, la señal de CTC llegó a distritos rurales y zonas históricamente postergadas como Villa Atuel, Real del Padre y El Nihuil, consolidando un proceso de integración territorial y democratización del acceso a la información.

El reconocimiento al equipo humano: el verdadero motor de CTC

Uno de los momentos más emotivos del agasajo aniversario estuvo dedicado al reconocimiento del equipo humano. Técnicos, periodistas, locutores, productores y trabajadores administrativos fueron destacados como el verdadero capital de la empresa.

omar félix, ctc, evento Omar Félix, intendente de San Rafael

Los aplausos y las menciones pusieron en primer plano una idea compartida: la historia de CTC se construyó con personas, con compromiso diario y con vocación de servicio.

ctc, rodolfo vargas arizu Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción

El mensaje de Alfredo Cornejo por un nuevo aniversario de vida de CTC

El festejo incluyó además un saludo grabado del Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien destacó el aporte de CTC al desarrollo regional y su trayectoria en el sistema de medios de la provincia.

"Durante cuatro décadas este canal ha acompañado a San Rafael, General Alvear, Malargüe y al Valle de Uco, dando voz a sus comunidades y fortaleciendo una mirada federal de la provincia", manifestó el mandatario provincial.

Embed

"Desde el Gobierno de Mendoza reafirmamos nuestro compromiso con el Sur, con el Valle de Uco, con sus medios, con su desarrollo y con su gente. Felicitamos a todo el equipo de CTC por estos 40 años de trabajo", afirmó Cornejo.

Y finalizó: "Mendoza progresará en los próximos años si seguimos en una senda de trabajo, esfuerzo como es la historia de esta querida provincia".

Presente y futuro: conectividad, medios y compromiso con la comunidad

En su 40° aniversario, CTC reafirmó su rol como multimedio integrado, que articula televisión, radios, plataformas digitales, servicios de Internet y fibra óptica, con un papel pionero en el despliegue de conectividad en el sur mendocino y el Valle de Uco.

mauricio badaloni, ctc, festejo Mauricio Badaloni, empresario

A 40 años de su nacimiento, la celebración de CTC – Cable Televisora Color fue un gesto de agradecimiento a la comunidad y una renovación del compromiso de seguir informando, entreteniendo y conectando, con la misma convicción que marcó sus primeros pasos.

La conmemoración tuvo un lugar destacado en la portada de Sitio Andino, como reflejo de un aniversario que no pertenece solo a una empresa, sino a toda una región que creció junto a ella.

Más fotos de la celebración por los 40 años de CTC

ctc, festejo Equipo de trabajadores CTC y CTNET

ctc, ctnet, festejo, agasajo, grupo álvarez La noche del sábado, CTC – Cable Televisora Color celebró 40 años de trayectoria con un agasajo especial

ctc, ctnet, omar álvarez, grupo álvarez Omar Álvarez: "Hay algo que a mí particularmente me impactó y no imaginaba: poder hablar en vivo y en directo con cualquier familiar desde un celular"

ctc, ctnet, festejo, grupo álvarez La noche del sábado, CTC – Cable Televisora Color celebró 40 años de trayectoria con un agasajo especial

ctc, ctnet, festejo, grupo álvarez Jonathan Chamorro y María José Aguas, periodistas

ctc, ctnet, gurpo álvarez, festejo Durante toda la noche, equipos periodísticos realizaron la cobertura del evento

grupo álvarez, festejo, ctnet, ctc, luis petri, omar álvarez El diputado nacional Luis Petri junto a Omar Álvarez

ctc, ctnet, festejo, grupo álvarez El festejo por los 40 años de CTC funcionó como un punto de encuentro intergeneracional

ctc, ctnet, festejo, grupo álvarez El encuentro se convirtió en un homenaje a la comunicación regional, a la producción local y al compromiso sostenido con la comunidad

ctc, ctnet, omar álvarez, grupo álvarez El encuentro fue un homenaje a la comunicación regional, a la producción local y su compromiso con la comunidad

R6__1555