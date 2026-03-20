Chau verano: cuándo es exactamente el equinoccio 2026 en Argentina

El Servicio de Hidrografía Naval confirmó que el equinoccio que marca el inicio del otoño en Argentina será el viernes 20 de marzo a las 11:46. Este evento astronómico pone fin de manera oficial al verano en todo el hemisferio sur, dando paso a jornadas con temperaturas más bajas y días progresivamente más cortos.

Este fenómeno ocurre cuando los rayos del Sol inciden de manera perpendicular sobre la línea del Ecuador. En ese preciso momento, la luz solar se distribuye de forma igualitaria entre ambos hemisferios , lo que provoca que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración en casi todo el planeta.

El término proviene del latín y significa "noche igual" , describiendo con exactitud lo que sucede en esta fecha. A diferencia de lo que muchos creen, el inicio de las estaciones no es fijo, ya que la Tierra tarda aproximadamente 365 días y 6 horas en completar su órbita, lo que genera variaciones anuales.

A partir de este momento de marzo , los mendocinos empezaremos a notar cómo las tardes pierden terreno frente a la noche. Es el periodo de transición donde el paisaje cambia hacia tonos amarillos y marrones , preparando el entorno para el solsticio de invierno que llegará recién en el mes de junio.

13 de junio, otoño, invierno, clima, tiempo, parque san martin, pronostico, frio.jpg De cara al otoño 2026 Foto: Yemel Fil

Equinoccio vs. solsticio

Es importante no confundir este evento con el solsticio. Mientras que en los equinoccios de marzo y septiembre hay un equilibrio de luz, los solsticios marcan los puntos máximos de declinación solar, resultando en el día más largo o más corto del año según la latitud en la que nos encontremos.

Con temperaturas más templadas, el otoño invita a planificar actividades al aire libre y disfrutar del senderismo o el turismo enológico en nuestra provincia. Es la temporada ideal para ajustar rutinas y aprovechar las horas de sol antes de que el frío intenso se instale definitivamente en la región.