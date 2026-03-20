20 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Equinoccio

Chau verano: cuándo es exactamente el equinoccio 2026 en Argentina

El Servicio de Hidrografía Naval confirmó la fecha y hora del equinoccio de otoño. Enterate cuándo empieza en marzo la estación de las hojas amarillas.

Chau verano: cuándo es exactamente el equinoccio 2026 en Argentina

Chau verano: cuándo es exactamente el equinoccio 2026 en Argentina

Foto: Yemel Fil
 Por Analía Martín

El Servicio de Hidrografía Naval confirmó que el equinoccio que marca el inicio del otoño en Argentina será el viernes 20 de marzo a las 11:46. Este evento astronómico pone fin de manera oficial al verano en todo el hemisferio sur, dando paso a jornadas con temperaturas más bajas y días progresivamente más cortos.

Este fenómeno ocurre cuando los rayos del Sol inciden de manera perpendicular sobre la línea del Ecuador. En ese preciso momento, la luz solar se distribuye de forma igualitaria entre ambos hemisferios, lo que provoca que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración en casi todo el planeta.

Lee además
Poker online en Argentina: estrategia, disciplina y crecimiento digital

Poker online en Argentina: estrategia, disciplina y crecimiento digital
Cuánto dinero ganaron los nuevos millonarios del Quini 6

Los nuevos millonarios del Quini 6: cuánto dinero ganaron
equinoccio
El equinoccio este año será el viernes 20 a las 11:46

El equinoccio este año será el viernes 20 a las 11:46

Qué es el equinoccio y por qué cambia la luz

El término proviene del latín y significa "noche igual", describiendo con exactitud lo que sucede en esta fecha. A diferencia de lo que muchos creen, el inicio de las estaciones no es fijo, ya que la Tierra tarda aproximadamente 365 días y 6 horas en completar su órbita, lo que genera variaciones anuales.

A partir de este momento de marzo, los mendocinos empezaremos a notar cómo las tardes pierden terreno frente a la noche. Es el periodo de transición donde el paisaje cambia hacia tonos amarillos y marrones, preparando el entorno para el solsticio de invierno que llegará recién en el mes de junio.

13 de junio, otoño, invierno, clima, tiempo, parque san martin, pronostico, frio.jpg
De cara al otoño 2026

De cara al otoño 2026

Equinoccio vs. solsticio

Es importante no confundir este evento con el solsticio. Mientras que en los equinoccios de marzo y septiembre hay un equilibrio de luz, los solsticios marcan los puntos máximos de declinación solar, resultando en el día más largo o más corto del año según la latitud en la que nos encontremos.

Con temperaturas más templadas, el otoño invita a planificar actividades al aire libre y disfrutar del senderismo o el turismo enológico en nuestra provincia. Es la temporada ideal para ajustar rutinas y aprovechar las horas de sol antes de que el frío intenso se instale definitivamente en la región.

Temas
Seguí leyendo

Fin de semana largo: cómo trabajará el comercio en Mendoza

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, viernes 20 de marzo de 2026

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $5.250 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El día que Mendoza quedó en ruinas: la historia detrás del 20 de marzo

Día Internacional de la Felicidad: la sorprendente historia detrás del 20 de marzo

Hoy es el Día Mundial de la Salud Bucodental: conoce su origen y su importancia

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 20 de marzo

Crónica de un país en pausa: el 20 de marzo que cambió la historia reciente

LO QUE SE LEE AHORA
Fin de semana largo: así será la actividad en los comercios de Mendoza.

Fin de semana largo: cómo trabajará el comercio en Mendoza

Las Más Leídas

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: desde qué hora no se podrá circular

El Gobierno de Mendoza explicó cómo se implementará el peaje en una ruta clave entre el Sur y el Este.

Qué ruta está por inaugurarse y tendrá peaje en Mendoza

Los hechos ocurrieron en el Club Alemán de Mendoza. 

Las jugadoras de hockey acusadas de abuso sexual, cada vez más complicadas

La DGE apuesta al incentivo económico para garantizar docentes en las materias más complejas. Imagen creada con IA

La DGE ofrece becas para formar docentes en materias críticas

El Gobierno de Mendoza refuerza el control del pago del boleto y destaca el impacto de los molinetes.

Qué efectos generó la instalación de paradores inteligentes en las estaciones del Metrotranvía