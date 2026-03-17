17 de marzo de 2026
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San Carlos

San Carlos presenta "Motivos", una propuesta turística para vivir Semana Santa

Del 1 al 5 de abril, San Carlos ofrecerá actividades culturales, religiosas, deportivas y gastronómicas con el objetivo de atraer visitantes y poner en valor su identidad.

Semana Santa en San Carlos.

Semana Santa en San Carlos.

Del miércoles 1 al domingo 5 de abril, el departamento se transforma en escenario de encuentros, sabores y paisajes que invitan a ser vividos con todos los sentidos. La iniciativa propone descubrir San Carlos desde distintas miradas: su identidad cultural, su impronta religiosa y la calidez de su gente.

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La campaña articula una red de prestadores turísticos locales que ofrecerán alternativas para todos los gustos: desde propuestas gastronómicas y recorridos por bodegas, hasta opciones de hospedaje, cabalgatas y actividades pensadas para explorar la riqueza natural del departamento. Este trabajo conjunto se impulsa junto a la Cámara de Comercio y Turismo, consolidando una oferta diversa y de calidad.

Cronograma de actividades en San Carlos para Semana Santa

Miércoles 1 de abril

  • 22 horas – Vigilia por Malvinas
  • Centro de la Cultura Eugenio Bustos

Jueves 2 de abril

  • 10 horas – Acto Malvinas
  • Memorial de Malvinas, La Consulta
  • 16 horas – Música Clásica por los Caminos del Vino

Bodega La Celia, Eugenio Bustos

  • Luna llena en Huayquerías
  • Huayquerías, San Carlos (costo $45.000)

Viernes 3 de abril

  • 20 horas – Vía Crucis
  • Salida: Calle del Bajo y Bernardo Quiroga (Eugenio Bustos)
  • Llegada: Anfiteatro “Neyú Mapú”
  • Organiza: Parroquia San Juan Bosco

Sábado 4 de abril

  • 10 horas – Recorrido por Iglesias Abiertas
  • Con visitas guiadas y cierre con almuerzo en Aromáticas Finca Pattaro
  • 10 horas – Día en Huayquerías
  • Huayquerías, San Carlos (costo $22.000)
  • 11 a 23 horas – Feria Provincial de Artesanos
  • Plaza La Consulta

Domingo 5 de abril

  • 9:30 horas – Maratón Semana Santa
  • Memorial de Malvinas, La Consulta

Distancias:

  • 3 km (sin costo)
  • 5 km (inscripción $10.000)
  • 10 km (inscripción $15.000)

Incluye medalla finisher y premios en efectivo

  • 17 horas – Pascuas en Familia
  • Plaza de Pareditas
  • Festival artístico

“Motivos” no es solo un nombre, sino una idea que atraviesa toda la propuesta: cada rincón de San Carlos guarda una razón para ser descubierto. En ese sentido, la campaña pone en valor tanto la experiencia turística como el significado espiritual que caracteriza a estas fechas.

El concepto se resume en su eslogan: “Motivos que nacen en un corazón de pueblo y brillan con alma de diamante”, una expresión que refleja la esencia de una comunidad que recibe con cercanía, identidad y orgullo.

Esta Semana Santa, San Carlos invita a detenerse, a mirar distinto y a encontrar esos motivos que hacen que cada visita se convierta en un recuerdo inolvidable.

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