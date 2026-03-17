San Carlos presenta "Motivos", una propuesta turística para vivir Semana Santa

Del miércoles 1 al domingo 5 de abril, el departamento se transforma en escenario de encuentros, sabores y paisajes que invitan a ser vividos con todos los sentidos. La iniciativa propone descubrir San Carlos desde distintas miradas: su identidad cultural, su impronta religiosa y la calidez de su gente.
La campaña articula una red de prestadores turísticos locales que ofrecerán alternativas para todos los gustos: desde propuestas gastronómicas y recorridos por bodegas, hasta opciones de hospedaje, cabalgatas y actividades pensadas para explorar la riqueza natural del departamento. Este trabajo conjunto se impulsa junto a la Cámara de Comercio y Turismo, consolidando una oferta diversa y de calidad.
Cronograma de actividades en San Carlos para Semana Santa
Miércoles 1 de abril
22 horas – Vigilia por Malvinas
Centro de la Cultura Eugenio Bustos
Jueves 2 de abril
10 horas – Acto Malvinas
Memorial de Malvinas, La Consulta
16 horas – Música Clásica por los Caminos del Vino
Bodega La Celia, Eugenio Bustos
Luna llena en Huayquerías
Huayquerías, San Carlos (costo $45.000)
Viernes 3 de abril
20 horas – Vía Crucis
Salida: Calle del Bajo y Bernardo Quiroga (Eugenio Bustos)
Llegada: Anfiteatro “Neyú Mapú”
Organiza: Parroquia San Juan Bosco
Sábado 4 de abril
10 horas – Recorrido por Iglesias Abiertas
Con visitas guiadas y cierre con almuerzo en Aromáticas Finca Pattaro
10 horas – Día en Huayquerías
Huayquerías, San Carlos (costo $22.000)
11 a 23 horas – Feria Provincial de Artesanos
Plaza La Consulta
Domingo 5 de abril
9:30 horas – Maratón Semana Santa
Memorial de Malvinas, La Consulta
Distancias:
3 km (sin costo)
5 km (inscripción $10.000)
10 km (inscripción $15.000)
Incluye medalla finisher y premios en efectivo
17 horas – Pascuas en Familia
Plaza de Pareditas
Festival artístico
“Motivos” no es solo un nombre, sino una idea que atraviesa toda la propuesta: cada rincón de San Carlos guarda una razón para ser descubierto. En ese sentido, la campaña pone en valor tanto la experiencia turística como el significado espiritual que caracteriza a estas fechas.
El concepto se resume en su eslogan: “Motivos que nacen en un corazón de pueblo y brillan con alma de diamante”, una expresión que refleja la esencia de una comunidad que recibe con cercanía, identidad y orgullo.
Esta Semana Santa, San Carlos invita a detenerse, a mirar distinto y a encontrar esos motivos que hacen que cada visita se convierta en un recuerdo inolvidable.