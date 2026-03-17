San Carlos presenta "Motivos", una propuesta turística para vivir Semana Santa

Con la llegada de Semana Santa , San Carlos se prepara para recibir a visitantes con una propuesta que va más allá del turismo tradicional . Bajo el nombre “Motivos”, la Municipalidad lanza una campaña que busca despertar emociones y reconectar con lo esencial a través de experiencias auténticas en el territorio .

Del miércoles 1 al domingo 5 de abril , el departamento se transforma en escenario de encuentros, sabores y paisajes que invitan a ser vividos con todos los sentidos. La iniciativa propone descubrir San Carlos desde distintas miradas : su identidad cultural, su impronta religiosa y la calidez de su gente.

La experiencia cooperativa de una escuela de San Carlos llegará a un evento nacional

La campaña articula una red de prestadores turísticos locales que ofrecerán alternativas para todos los gustos: desde propuestas gastronómicas y recorridos por bodegas, hasta opciones de hospedaje, cabalgatas y actividades pensadas para explorar la riqueza natural del departamento. Este trabajo conjunto se impulsa junto a la Cámara de Comercio y Turismo, consolidando una oferta diversa y de calidad .

22 horas – Vigilia por Malvinas

Centro de la Cultura Eugenio Bustos

Jueves 2 de abril

10 horas – Acto Malvinas

Memorial de Malvinas, La Consulta

16 horas – Música Clásica por los Caminos del Vino

Bodega La Celia, Eugenio Bustos

Luna llena en Huayquerías

Huayquerías, San Carlos (costo $45.000)

Viernes 3 de abril

20 horas – Vía Crucis

Salida: Calle del Bajo y Bernardo Quiroga (Eugenio Bustos)

Llegada: Anfiteatro “Neyú Mapú”

Organiza: Parroquia San Juan Bosco

Sábado 4 de abril

10 horas – Recorrido por Iglesias Abiertas

Con visitas guiadas y cierre con almuerzo en Aromáticas Finca Pattaro

10 horas – Día en Huayquerías

Huayquerías, San Carlos (costo $22.000)

11 a 23 horas – Feria Provincial de Artesanos

Plaza La Consulta

Domingo 5 de abril

9:30 horas – Maratón Semana Santa

Memorial de Malvinas, La Consulta

Distancias:

3 km (sin costo)

5 km (inscripción $10.000)

10 km (inscripción $15.000)

Incluye medalla finisher y premios en efectivo

17 horas – Pascuas en Familia

Plaza de Pareditas

Festival artístico

“Motivos” no es solo un nombre, sino una idea que atraviesa toda la propuesta: cada rincón de San Carlos guarda una razón para ser descubierto. En ese sentido, la campaña pone en valor tanto la experiencia turística como el significado espiritual que caracteriza a estas fechas.

El concepto se resume en su eslogan: “Motivos que nacen en un corazón de pueblo y brillan con alma de diamante”, una expresión que refleja la esencia de una comunidad que recibe con cercanía, identidad y orgullo.

Esta Semana Santa, San Carlos invita a detenerse, a mirar distinto y a encontrar esos motivos que hacen que cada visita se convierta en un recuerdo inolvidable.