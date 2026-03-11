¿Querés ganar un auto 0 km o viajar al Caribe? Así podés sumarte a los premios por el 40° aniversario de CTC

En este 2026 , Cable Televisora Color ( CTC ) cumplió sus 40 años de historia , un aniversario que marca cuatro décadas de un servicio que ha dejado huella desde San Rafael hacia todo el sur de Mendoza . En el marco de los festejos y recuerdos, la empresa decidió celebrarlo junto a sus clientes con 40 premios todos los meses , entre autos 0 km, viajes y descuentos millonarios.

En un nuevo aniversario, luego de una celebración institucional que agasajó a autoridades y trabajadores , CTC brinda impactantes regalos todos los meses, exclusivo para quienes eligen el servicio día a día. La propuesta incluye varios premios, entre ellos dos autos 0 km, seis viajes al Caribe y más de 40 millones de pesos en descuentos en abonos .

A través de las redes sociales de la empresa y del noticiero se notirificará a los ganadores de los premios que están destinados a clientes de todas las sucursales. La primera notificación se llevará a cabo en junio , con un auto 0 km y tres viajes al Caribe como premios principales, mientras que el segundo se realizará en diciembre .

Los interesados en participar solo deberán mantener el pago del abono al día todos los meses, entre marzo y diciembre, para tener la posibilidad de acceder a los premios.

La historia de CTC: 40 años de crecimiento y miles de historias compartidas

La historia de Cable Televisora Color (CTC) comenzó el 6 de enero de 1986 en San Rafael, cuando el proyecto dio sus primeros pasos como un pequeño canal dedicado principalmente a la emisión de películas. En sus inicios, la cobertura alcanzaba apenas algunas manzanas de la ciudad, pero la propuesta rápidamente comenzó a expandirse.

Un año después, en 1987, la empresa se trasladó al edificio Fernando I, ubicado sobre calle Comandante Salas. En paralelo, la programación fue creciendo, primero con señales grabadas y luego, con la llegada del boom satelital, incorporando transmisiones en directo que ampliaron notablemente la oferta para los televidentes.

Poco tiempo después, CTC dio un salto tecnológico clave con la instalación del sistema UHF, lo que permitió extender el servicio hacia las zonas rurales. Gracias a esta innovación, la señal dejó de concentrarse únicamente en la ciudad de San Rafael y comenzó a llegar a distintos puntos del sur de Mendoza, incluyendo Villa Atuel y Real del Padre. En ese mismo período, la empresa también adquirió el cable de Malargüe, que pasó a denominarse CTC Pehuenche.

El crecimiento continuó en el propio departamento de San Rafael con la adquisición de Río Cable, lo que permitió integrar todo el territorio bajo la cobertura de CTC. Luego, en 1991, la empresa dio un nuevo paso estratégico al instalarse en San Carlos, marcando su ingreso al Valle de Uco, una expansión que más tarde se consolidaría con la presencia en Tunuyán y Tupungato.

En paralelo al desarrollo tecnológico y territorial, el Grupo Álvarez comenzó a expandirse también en el ámbito editorial con la publicación gráfica “Nuestra Imagen”, una revista que alcanzó estándares de calidad inéditos en el interior de la provincia.

El crecimiento institucional tuvo otro hito importante en 1992, cuando se adquirió el antiguo edificio del Banco Hipotecario, un inmueble declarado patrimonio cultural de Mendoza. Ubicado en la esquina de Comandante Salas y Day, en pleno centro sanrafaelino, el edificio se convirtió en la nueva casa central de CTC.

La inauguración oficial se realizó el 24 de octubre, Día de San Rafael, y contó con la presencia de destacadas autoridades nacionales y provinciales, entre ellas el entonces ministro del Interior José Luis Manzano, el intendente Vicente Emilio Russo, el obispo Jesús Arturo Roldán y el funcionario Nicolás Becerra, entre otras figuras.

Con instalaciones más amplias y equipadas con tecnología de avanzada para la época, CTC impulsó una fuerte producción de contenidos locales. A lo largo de los años se desarrollaron programas periodísticos, noticieros, espacios de interés general, ciclos deportivos, históricos y culturales, además de especiales dedicados a temáticas sociales.

A estas producciones se sumaron también numerosas transmisiones en vivo desde exteriores, entre ellas fiestas de la Vendimia, actos institucionales, asunciones de autoridades y otros acontecimientos relevantes para la comunidad.

La expansión territorial continuó con el fortalecimiento de la cobertura informativa en distintos puntos de Mendoza. En Tunuyán, por ejemplo, se construyó un edificio propio especialmente diseñado para televisión, desde donde se concentró la actividad para todo el Valle de Uco, integrando a San Carlos y Tupungato. Este moderno espacio fue inaugurado en noviembre de 2014.

Otro paso importante se dio en 2011, con la incorporación de TVA, la señal de televisión abierta en San Rafael con repetidora en General Alvear y presencia también en Tunuyán y Malargüe.

Con el paso de los años, CTC continuó incorporando innovaciones tecnológicas, como la televisión digital, que permitió mejorar significativamente la calidad de imagen y sonido, especialmente en el sistema UHF destinado a las zonas rurales.

Ya entrado el siglo XXI, Medios Andinos amplió su alcance con la creación de Sitio Andino, su diario digital insignia, que hoy cuenta con cobertura nacional e internacional. A esto se suma la adquisición de Canal 6 Telesur, una señal histórica del sur y centro de Mendoza, junto a FM 90.1, consolidando así una red de medios con presencia en toda la región.

A cuatro décadas de su nacimiento, CTC continúa siendo un referente en la comunicación del sur mendocino. Bajo el impulso del Grupo Álvarez, el proyecto se consolidó como uno de los conglomerados mediáticos más importantes de la provincia, manteniendo el mismo objetivo que lo vio nacer: informar, acompañar y contar las historias de su comunidad.