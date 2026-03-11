Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 11 de marzo.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 11 de marzo , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

– En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Bulnes y Villanueva. En calle Bulnes, hacia el este de Acceso Sur y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

– En calle San José y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 8.45 a 12.45 h.

– En la intersección de calle Mischeni con 2 de Abril y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

– En calle Benigno Aguirre, En Bodega Foster y zonas aledañas; Los Árboles. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Benigno Aguirre, entre Apart Estancia Los Árboles y Escuela Francisco Morales; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h. Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Miércoles 11 de Marzo.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Miércoles 11 de Marzo.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web

San Carlos

– En calle Derinovsky, entre Finca Papes y Ruta Nacional N°40. En calle La Virgen, entre Finca Papes y Navarro; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

– En calle Juan XXIII, entre Pedro Vargas y Balloffet. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Fray Inalicán, Blas Parera, Cayetano Silva y Lisandro de la Torre. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Provincial N°190 Ganadera, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta de Agua. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe

– En calle Esquivel Aldao, entre Batallón Nueva Generación y Villegas. De 8.00 a 12.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

corte de luz Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.