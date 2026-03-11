11 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 11 de marzo

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 11 de marzo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 11 de marzo.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 11 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 10 de marzo.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 10 de marzo
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 9 de marzo.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 9 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 11 de marzo

Guaymallén

  • – Entre calles Proyectadas G138, G51, Azcuénaga, Calle N°2 y Juan Orfila. Entre calles Elpidio González, Las Magnolias, Prats, Azcuénaga y zonas aledañas; San Francisco del Monte. De 8.30 a 10.30 h.

Luján de Cuyo

  • – En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Bulnes y Villanueva. En calle Bulnes, hacia el este de Acceso Sur y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

  • – En calle San José y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En la intersección de calle Mischeni con 2 de Abril y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • – En calle Benigno Aguirre, En Bodega Foster y zonas aledañas; Los Árboles. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle Benigno Aguirre, entre Apart Estancia Los Árboles y Escuela Francisco Morales; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

    Embed

San Carlos

  • – En calle Derinovsky, entre Finca Papes y Ruta Nacional N°40. En calle La Virgen, entre Finca Papes y Navarro; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • – En calle Juan XXIII, entre Pedro Vargas y Balloffet. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Fray Inalicán, Blas Parera, Cayetano Silva y Lisandro de la Torre. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°190 Ganadera, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta de Agua. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe

  • – En calle Esquivel Aldao, entre Batallón Nueva Generación y Villegas. De 8.00 a 12.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en un departamento del Valle de Uco este domingo 8 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 5 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 4 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 3 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 2 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 11 de marzo

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 11 de marzo

LO QUE SE LEE AHORA
La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. video
Se esperan tormentas

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

Las Más Leídas

Vendimia 2026: qué importantes premios recibirán la reina y virreina.
Siguen los mimos

Estos son los espectaculares regalos que recibirán la reina y virreina de la Vendimia

En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto.
Cada vez más caro

En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto

El robo ocurrió esta mañana en pleno centro de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento golpe comando en una joyería del centro de Mendoza

Durante los próximos meses se realizará una evaluación del estado de las estructuras video
Evaluación

Tormentas intensas y calles inundadas: ¿Mendoza está preparada para resistir otro temporal?

La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. video
Se esperan tormentas

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha