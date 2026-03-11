11 de marzo de 2026
¿Cuándo regresa la reina de la Vendimia 2026 a San Rafael?

El departamento sureño se viste de gala para recibir a Azul Antolínez, la flamante reina de la Vendimia. Se espera una convocatoria masiva.

Foto: Cristian Lozano
Tras la histórica coronación en el Teatro Griego Frank Romero Day, San Rafael se prepara para vivir una noche inolvidable. Este jueves 12 de marzo, los vecinos recibirán a Azul Antolínez, la joven reina de la Vendimia, que devolvió la corona nacional al departamento.

serenata de las reinas 2026
La reina regresa a San Rafael: cronograma de la bienvenida

Las actividades oficiales comenzarán a las 20, en la emblemática Rotonda de la Copa. Desde la intersección de las calles Mitre y Sueta, partirá el carro vendimial -que recientemente obtuvo el segundo puesto en el Carrusel y Acto Central por su diseño- transportando a la soberana nacional para que pueda saludar a los vecinos.

san rafael carrusel
Recorrido de la Caravana

La "Caravana Vendimial" trazará un eje por el corazón de la Ciudad, permitiendo que miles de sanrafaelinos se vuelquen a las calles:

  • Punto de partida: rotonda de la Copa (Mitre y Sueta).

  • Trayecto: recorrerá la Avenida Mitre en toda su extensión y continuará por Avenida Hipólito Yrigoyen.

  • Punto de llegada: rotonda del Mapa.

Gran cierre en la Rotonda del Mapa

El epicentro del festejo será el cruce de Avenida Yrigoyen con Deán Funes y Rawson. Allí se ha montado un escenario de grandes dimensiones equipado con pantallas gigantes.

La velada contará con una fuerte impronta cultural, destacándose la presentación de un fragmento artístico de “Tierra de Sueños”, la fiesta departamental que dio inicio al camino de Azul.

El cierre de la noche estará marcado por una serenata especial dedicada a la reina, quien además brindará un mensaje de agradecimiento a los sanrafaelinos por el apoyo recibido durante su participación en la fiesta máxima de los mendocinos.

Desde la comuna invitan a todas las familias a acercarse con sus banderas y distintivos para celebrar este logro que posiciona, una vez más, a San Rafael en lo más alto del podio nacional.

Detalles del regreso de la reina a San Rafael

¿A qué hora y desde dónde sale la caravana de Azul Antolínez?

La Caravana vendimial comenzará formalmente a las 20. El punto de partida será la Rotonda de la Copa, específicamente en la intersección de las calles Mitre y Sueta. Desde allí, el carro que obtuvo el segundo puesto en la Fiesta Nacional iniciará su recorrido hacia el centro de la ciudad.

¿Cuál es el recorrido exacto que seguirá el carro por la Ciudad?

El desfile transitará por las arterias principales de San Rafael. Iniciará en Avenida Mitre, continuará por toda su extensión hasta empalmar con Avenida Hipólito Yrigoyen, finalizando en la zona de la Rotonda del Mapa, donde se encontrará el escenario principal.

¿Dónde se realizarán los shows artísticos y el mensaje de la reina?

El acto central de bienvenida se desarrollará en el cruce de Avenida Yrigoyen con Deán Funes/Rawson. En ese punto se montará el escenario con pantallas gigantes donde el público podrá disfrutar de fragmentos de la fiesta "Tierra de Sueños", una serenata especial y las palabras de Azul Antolínez a su pueblo.

