7 de marzo de 2026
Vendimia 2026: detalles sobre los recorridos y horarios del Carrusel

Mendoza se prepara para el desfile más grande y popular de la Fiesta de la Vendimia. Guía con el trayecto, el orden de los carros y cómo estará el tiempo.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

La Ciudad de Mendoza se convierte este sábado 7 en el epicentro de la tradición con la llegada del Carrusel de la Vendimia. Se trata de un evento único que, a diferencia de la Vía Blanca, suma al colorido de los carros de las reinas el paso de agrupaciones gauchas, colectividades e instituciones civiles.

Carrusel (5).jpeg
Fiesta de la Vendimia: horario y punto de partida del Carrusel

El desfile comenzará oficialmente a las 9, sin embargo, se espera que desde las primeras horas el público comience a ocupar las veredas, especialmente en las zonas con sombra, para asegurar una buena visión del paso de las soberanas.

El recorrido detallado

La caravana partirá desde un sitio icónico de los mendocinos y seguirá el siguiente esquema:

  • Inicio: portones del Parque General San Martín (Av. Boulogne Sur Mer).

  • Hacia el Este: descenderá por la emblemática calle Emilio Civit.

  • Hacia el Norte: al llegar a la Plaza Independencia, los carros girarán por calle Chile.

  • Eje Central: continuará por Chile hasta la intersección con calle Las Heras.

  • Tramo Final: girará hacia el este por Las Heras y bajará por Av. San Martín hacia el sur.

  • Desconcentración: el desfile finalizará en la esquina de Av. San Martín y calle Colón.

recorrido carrusel

Orden de salida: ¿cuándo pasa tu departamento?

La organización confirmó que el orden de los carros para este 2026 estará encabezado por la "Capital del Espumante". Este es el listado oficial:

  • -Guaymallén
  • -San Rafael
  • -Luján de Cuyo
  • -Tupungato
  • -Godoy Cruz
  • -San Martín
  • -General Alvear
  • -La Paz
  • -Junín
  • -Tunuyán
  • -Ciudad de Mendoza
  • -San Carlos
  • -Malargüe
  • -Lavalle
  • -Las Heras
  • -Maipú
  • -Rivadavia
  • -Santa Rosa
Carrusel 2025 (5).jpeg
Además, participarán:

  • Agrupaciones tradicionalistas: Centros de gauchos y jinetes que desfilan a caballo representando las tradiciones rurales.
  • Colectividades: grupos que representan a las diferentes comunidades de inmigrantes con sus vestimentas y danzas típicas.
  • Caporales y murgas: grupos de baile rítmico y comparsas que brindan dinamismo y música al recorrido.
  • Reinas Invitadas: soberanas de otras festividades nacionales de todo el país que acompañan el festejo.
04-03-2023 - Carrusel de la fiesta Nacional de la vendimia copia.jpg
Pronóstico del tiempo: un sábado ideal

A diferencia del calor intenso de otros años, para este sábado 7 de marzo se espera una jornada sumamente agradable. El cielo estará parcialmente nublado, lo que ayudará a mitigar el impacto del sol. Se prevé una mínima de 14° por la mañana y una máxima que llegará a los 23°pasado el mediodía.

Detalles para tener en cuenta sobre el Carrusel

¿A qué hora y desde dónde arranca exactamente el desfile?

El Carrusel comienza este sábado 7 de marzo a las 9. El punto de partida oficial son los Portones del Parque General San Martín.

¿Cuál es la principal diferencia entre la Vía Blanca y el Carrusel?

A diferencia de la Vía Blanca (que es nocturna y solo de carros), el Carrusel es de día e incluye a las agrupaciones gauchas de toda la provincia, centros tradicionalistas, colectividades e instituciones civiles que desfilan junto a las reinas.

¿Cómo estará el tiempo y qué debo llevar para disfrutar el evento?

Se espera una jornada agradable con una máxima de 23° y cielo algo nublado. Se recomienda llevar protector solar, agua para hidratarse y llegar temprano para conseguir lugar en las zonas con sombra sobre calle Chile o Avenida San Martín.

