Vendimia 2026: detalles sobre los recorridos y horarios del Carrusel.

La Ciudad de Mendoza se convierte este sábado 7 en el epicentro de la tradición con la llegada del Carrusel de la Vendimia . Se trata de un evento único que, a diferencia de la Vía Blanca, suma al colorido de los carros de las reinas el paso de agrupaciones gauchas, colectividades e instituciones civiles.

El desfile comenzará oficialmente a las 9, sin embargo, se espera que desde las primeras horas el público comience a ocupar las veredas, especialmente en las zonas con sombra, para asegurar una buena visión del paso de las soberanas.

La caravana partirá desde un sitio icónico de los mendocinos y seguirá el siguiente esquema:

La organización confirmó que el orden de los carros para este 2026 estará encabezado por la "Capital del Espumante ". Este es el listado oficial:

Desconcentración: el desfile finalizará en la esquina de Av. San Martín y calle Colón .

Tramo Final: girará hacia el este por Las Heras y bajará por Av. San Martín hacia el sur.

Eje Central: continuará por Chile hasta la intersección con calle Las Heras .

Hacia el Norte: al llegar a la Plaza Independencia, los carros girarán por calle Chile .

Hacia el Este: descenderá por la emblemática calle Emilio Civit .

-Guaymallén

-San Rafael

-Luján de Cuyo

-Tupungato

-Godoy Cruz

-San Martín

-General Alvear

-La Paz

-Junín

-Tunuyán

-Ciudad de Mendoza

-San Carlos

-Malargüe

-Lavalle

-Las Heras

-Maipú

-Rivadavia

-Santa Rosa

Carrusel 2025 (5).jpeg El recorrido de los carros arranca con Guyamallén. Foto: Cristian Lozano

Además, participarán:

Agrupaciones tradicionalistas: Centros de gauchos y jinetes que desfilan a caballo representando las tradiciones rurales.

Centros de gauchos y jinetes que desfilan a caballo representando las tradiciones rurales. Colectividades: grupos que representan a las diferentes comunidades de inmigrantes con sus vestimentas y danzas típicas.

grupos que representan a las diferentes comunidades de inmigrantes con sus vestimentas y danzas típicas. Caporales y murgas: grupos de baile rítmico y comparsas que brindan dinamismo y música al recorrido.

grupos de baile rítmico y comparsas que brindan dinamismo y música al recorrido. Reinas Invitadas: soberanas de otras festividades nacionales de todo el país que acompañan el festejo.

04-03-2023 - Carrusel de la fiesta Nacional de la vendimia copia.jpg Las agrupaciones tradicionalistas dirán presente.

Pronóstico del tiempo: un sábado ideal

A diferencia del calor intenso de otros años, para este sábado 7 de marzo se espera una jornada sumamente agradable. El cielo estará parcialmente nublado, lo que ayudará a mitigar el impacto del sol. Se prevé una mínima de 14° por la mañana y una máxima que llegará a los 23°pasado el mediodía.

Detalles para tener en cuenta sobre el Carrusel

¿A qué hora y desde dónde arranca exactamente el desfile?

El Carrusel comienza este sábado 7 de marzo a las 9. El punto de partida oficial son los Portones del Parque General San Martín.

¿Cuál es la principal diferencia entre la Vía Blanca y el Carrusel?

A diferencia de la Vía Blanca (que es nocturna y solo de carros), el Carrusel es de día e incluye a las agrupaciones gauchas de toda la provincia, centros tradicionalistas, colectividades e instituciones civiles que desfilan junto a las reinas.

¿Cómo estará el tiempo y qué debo llevar para disfrutar el evento?

Se espera una jornada agradable con una máxima de 23° y cielo algo nublado. Se recomienda llevar protector solar, agua para hidratarse y llegar temprano para conseguir lugar en las zonas con sombra sobre calle Chile o Avenida San Martín.