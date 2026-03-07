Vendimia 2026: detalles sobre los recorridos y horarios del Carrusel.

La Ciudad de Mendoza se convierte este sábado 7 en el epicentro de la tradición con la llegada del Carrusel de la Vendimia. Se trata de un evento único que, a diferencia de la Vía Blanca, suma al colorido de los carros de las reinas el paso de agrupaciones gauchas, colectividades e instituciones civiles.
Fiesta de la Vendimia: horario y punto de partida del Carrusel
El desfile comenzará oficialmente a las 9, sin embargo, se espera que desde las primeras horas el público comience a ocupar las veredas, especialmente en las zonas con sombra, para asegurar una buena visión del paso de las soberanas.
Agrupaciones tradicionalistas: Centros de gauchos y jinetes que desfilan a caballo representando las tradiciones rurales.
Colectividades: grupos que representan a las diferentes comunidades de inmigrantes con sus vestimentas y danzas típicas.
Caporales y murgas: grupos de baile rítmico y comparsas que brindan dinamismo y música al recorrido.
Reinas Invitadas: soberanas de otras festividades nacionales de todo el país que acompañan el festejo.
Pronóstico del tiempo: un sábado ideal
A diferencia del calor intenso de otros años, para este sábado 7 de marzo se espera una jornada sumamente agradable. El cielo estará parcialmente nublado, lo que ayudará a mitigar el impacto del sol. Se prevé una mínima de 14° por la mañana y una máxima que llegará a los 23°pasado el mediodía.
Detalles para tener en cuenta sobre el Carrusel
¿A qué hora y desde dónde arranca exactamente el desfile?
El Carrusel comienza este sábado 7 de marzo a las 9. El punto de partida oficial son los Portones del Parque General San Martín.
¿Cuál es la principal diferencia entre la Vía Blanca y el Carrusel?
A diferencia de la Vía Blanca (que es nocturna y solo de carros), el Carrusel es de día e incluye a las agrupaciones gauchas de toda la provincia, centros tradicionalistas, colectividades e instituciones civiles que desfilan junto a las reinas.
¿Cómo estará el tiempo y qué debo llevar para disfrutar el evento?
Se espera una jornada agradable con una máxima de 23° y cielo algo nublado. Se recomienda llevar protector solar, agua para hidratarse y llegar temprano para conseguir lugar en las zonas con sombra sobre calle Chile o Avenida San Martín.