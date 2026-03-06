Vendimia 2026: un recorrido por las reinas que marcaron la historia de Mendoza.

La Fiesta de la Vendimia no es solo un espectáculo de luces y sonido en el Teatro Griego Frank Romero Day ; es, ante todo, un registro de la memoria colectiva de Mendoza. En esta edición 2026, la mirada se vuelve hacia atrás para honrar a aquellas reinas que, con su corona, marcaron hitos inolvidables en la historia .

Recordar a las reinas más queridas es viajar en el tiempo: desde la sencillez de Delia Larrive Escudero, la primera soberana en 1936 , pasando por reinados que rompieron esquemas por su carisma o su compromiso, hasta llegar a las representantes actuales. Lo que hace que estas figuras sean "eternas" no es solo la noche de su elección, sino lo que sucede después.

Todo comenzó con ella. Representando a Godoy Cruz , Delia se convirtió en la primera Reina Nacional de la historia en la Rotonda del Parque General San Martín.

Reinas eternas que trascendieron en la memoria de los mendcocinos.

Ante 25.000 personas, inauguró un camino que hoy cumple nueve décadas . Recientemente, su departamento la homenajeó con la inauguración de una plaza que lleva su nombre, asegurando que las nuevas generaciones conozcan dónde nació el mito.

Delia Larrive Escudero, reina de la vendimia

Josefina Di Pietro: la "Reina Eterna" y fundadora (1946)

Coronada en 1946, Josefina es recordada como la soberana más querida. Su reinado fue de tal trascendencia que llegó a compartir el Sillón de Rivadavia en Buenos Aires por invitación presidencial.

Más allá de su carisma, su gran legado fue la creación de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (CoReNaVe), entendiendo que las reinas de mandato cumplido debían tener un rol activo en la sociedad mendocina.

josefina di pietro Josefina llegó a compartir el Sillón de Rivadavia en Buenos Aires por invitación presidencial.

Nélida Morsucci: el histórico encuentro con Evita (1947)

El año 1947 quedó grabado por el peso político y social del acto. Nélida Morsucci, representante de Tunuyán, fue coronada en los Caballitos de Marly por la propia Eva Duarte de Perón. Fue la primera vez que una pareja presidencial asistió a la Fiesta de la Vendimia.

reina de tunuyan con peron Nélida Morsucci, reina de Tunuyán, fue coronada por Eva Duarte de Perón.

Un dato curioso: esa noche, las reinas departamentales quisieron coronar a Evita como Reina de la Vendimia, pero ella declinó diciendo que prefería ser "solo una persona más que festeja la belleza mendocina".

Estela San Sebastián: primera corona para Santa Rosa (1986)

Estela San Sebastián rompió la racha de su departamento y le dio a Santa Rosa su primera alegría nacional.

Su reinado estuvo marcado por la cercanía con los más necesitados y por una anécdota que demostró su entereza: durante la Vía Blanca, su carro rozó cables de trole, provocando un cortocircuito que quemó su vestido. Lejos de retirarse, desfiló a pie entre los aplausos de un pueblo que la adoptó para siempre.

estela san sebastian reina santa rosa Estela San Sebastián, primera reina nacional de la Vendimia de Santa Rosa.

Marcela Anahí Gaua: la voz de la identidad (1988)

Psicóloga de profesión y representante de Tunuyán, Marcela Gaua se convirtió en una de las defensoras más férreas de la fiesta y una de las soberanas más queridas por los mendocinos.

Hoy, trabaja activamente en la preparación de las candidatas, aportando su visión profesional para ayudarlas a manejar las expectativas de la elección. Ha sido una voz líder en la defensa de la identidad de la reina frente a los intentos de abolición del certamen.

marcela gaua Marcela Gaua, una de las reinas más querida por los mendocinos.

Mariana Bosco: la elección más reñida (1993)

Representando a Guaymallén, Mariana Bosco protagonizó una de las elecciones más ajustadas de la historia del Frank Romero Day. Se consagró por una diferencia de apenas 3 votos, con su competidora de San Rafael, en una noche de nerviosismo absoluto.

Recientemente, Bosco volvió a la escena pública para defender los derechos institucionales y denunciar irregularidades en el ámbito vendimial, demostrando que el carácter de una reina no se pierde con los años. La controversia surgió luego de la anulación de la coronación de su hija, Lara Jacopini, quien había sido electa como reina del distrito de Carrodilla (Luján de Cuyo).

Lorena Lorca: primera reina de La Paz (1996)

Lorena Lorca hizo historia al ser la primera representante de La Paz en obtener la corona nacional tras 60 años de espera.

lorena lorca Lorena Lorca, primera reina de La Paz.

Tras su mandato, consolidó una exitosa carrera en los medios de comunicación y hoy es la cara de WineRide en la TV Pública, vinculando el turismo y la vitivinicultura con la misma pasión con la que portó sus atributos.

CoReNaVe y CoViNaVe: el motor detrás de la tradición

Detrás de estos nombres propios existe un trabajo institucional incansable. La Comisión de Reinas Nacionales y la Comisión de Virreinas Nacionales son las encargadas de que la Vendimia no sea un evento de una sola noche.

Poder de voto: en este 2026, cada comisión tendrá 15 votos decisivos para elegir a la nueva soberana, aportando el criterio de la experiencia.

Labor social: ambas instituciones trabajan en campañas de concientización, como la prevención del cáncer de mama, y proyectos solidarios conjuntos.

Protocolo y custodia: son las encargadas de custodiar los atributos reales y participar en eventos oficiales, actuando como referentes ante cualquier desafío que enfrente la figura de la reina.

Con 90 años de historia a sus espaldas, la Vendimia 2026 se prepara para sumar un nuevo nombre a esta lista de mujeres que, mucho después de entregar su corona, siguen trabajando por Mendoza.