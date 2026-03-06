El CEO de Bodega Norton rompe el silencio sobre la crisis y la convocatoria de acreedores

El anuncio de Bodega Norton sobre su ingreso a concurso preventivo de acreedores a fines de octubre del año pasado fue el primer golpe fuerte de la cadena de noticias impactantes de la crisis de la vitivinicultura .

El proceso judicial llegó luego de que fracasara una negociación destinada a concretar una capitalización que permitiera aliviar su estructura financiera . Con un pasivo cercano a los 30 millones de dólares , la empresa intenta ahora reorganizar su deuda mientras mantiene la operación productiva en funcionamiento.

El escenario en el que se desarrolla esta reestructuración no es sencillo. La industria vitivinícola atraviesa un período de transformación profunda , caracterizado por la caída del consumo de vino tanto en el mercado local como en los principales destinos internacionales , junto con cambios en los hábitos de consumo y un entorno macroeconómico más exigente.

La noticia es ahora que por primera vez desde octubre una voz oficial habló del tema. El CEO de la compañía de la familia Swarovski, Tomás Lange , dio una entrevista a El Cronista donde sostuvo que la situación actual responde a problemas estructurales acumulados durante años .

“Siempre estuvimos en una situación parecida. Incluso, en 2001, estuvimos peor que ahora. La diferencia es que esta vez el salvataje no llegó”, señaló Lange.





20230427_190145 La histórica bodega de más de 100 años (en distintas manos) atraviesa uno de sus peores momentos.

Una deuda estructural

Según explicó el CEO en la entrevista, la empresa arrastra desde hace más de dos décadas una estructura financiera caracterizada por altos niveles de endeudamiento.

“Si uno mira los números desde 2001 en adelante, la compañía operó con niveles de deuda altos de manera estructural”, explicó. Y añadió: “En 2001 y 2002, después de la devaluación, la deuda estaba por arriba de la facturación anual. Eso es igual o peor que lo que tenemos ahora”.

Durante ese período, el equilibrio financiero fue sostenido en distintas oportunidades por aportes extraordinarios de la familia Swarovski. “En el medio hubo tres capitalizaciones por parte del dueño. Es decir, esta no es la primera vez que se necesita apoyo. Sería la cuarta vez en 20 años”, indicó Lange. Sin embargo, aclaró que en esta ocasión ese respaldo no llegó.

“Durante años se operó con la lógica de que, si hacía falta, el accionista iba a capitalizar. Pero la estructura de deuda siempre estuvo ahí. El problema no nació en 2025”, afirmó.

Recordemos que la bodega atravesó también una crisis interna familiar que motivó la salida de Michael Halstrick y la toma del control por otra rama de la familia.

image Tomás Lange el CEO de Bodega Nortón

El impacto del concurso

El ingreso al concurso preventivo implicó un cambio operativo inmediato. El ejecutivo relató que las primeras semanas posteriores a la presentación judicial fueron particularmente complejas.

“Después del 31 de octubre, noviembre y diciembre fueron meses difíciles”, señaló al cronista. “Cuando una empresa se concursa, los bancos cierran las cuentas y cortan el crédito. Tuvimos que reabrir cuentas, reorganizar la forma de cobrar y pagar y renegociar con proveedores”.

A pesar de ese contexto, Lange aseguró que la compañía logró mantener su actividad productiva. “Hoy estamos operando. La producción funciona, el suministro funciona y la comercialización también”, sostuvo.

Según el CEO, el problema central de la empresa es financiero y no productivo. “La planta está funcionando, hay demanda, hay marca y hay mercados. El problema es financiero, no operativo”, remarcó.

La falta de crédito bancario obligó a modificar la dinámica de funcionamiento. “Estamos comprando al contado porque no tenemos financiamiento. Eso exige una disciplina muy fuerte en el manejo del flujo de fondos”, explicó. En ese contexto, agregó, cada decisión de compra se analiza con mayor rigor.

“Se revisa qué se compra, cuánto se compra y cuándo se compra. No hay margen para errores. Con ese orden estamos generando resultados operativos positivos que nos permiten seguir funcionando”, indicó.

Un inversor que no llegó

Antes de recurrir a la Justicia, la compañía exploró alternativas para evitar el proceso concursal. Entre ellas, avanzó en negociaciones con un inversor que evaluaba realizar una inyección de capital.

“La operación estaba bastante avanzada y había una carta de intención”, explicó Lange durante la entrevista con este cronista. La expectativa era que ese aporte permitiera recomponer la situación financiera de la empresa.

Sin embargo, la operación finalmente no prosperó. “Durante un tiempo la expectativa fue que eso se concretara y evitara el concurso. Pero finalmente no sucedió”, señaló.

Ante ese escenario, la presentación judicial se convirtió en la única alternativa viable. “Si esa inyección se hubiese concretado, probablemente no estaríamos hablando de esto”, reconoció.

Autocrítica y reorganización

El proceso de reestructuración también abrió una etapa de revisión interna. El CEO admitió que la empresa cometió errores de gestión en distintos momentos.

“No supimos leer el mercado en determinados momentos. Hubo lanzamientos que no funcionaron y se invirtieron millones en desarrollarlos sin una propuesta de valor clara”, afirmó.

A esa situación se sumaron problemas de eficiencia operativa. “Hubo falta de control de costos y falta de rigor en algunos procesos”, admitió.

Según Lange, la compañía atraviesa ahora una reorganización profunda destinada a redefinir su modelo de negocio. “Estamos revisando qué queremos hacer como bodega, qué tiene sentido sostener y qué no, y qué procesos deben quedar puertas adentro y cuáles pueden tercerizarse”, explicó.

Un sector bajo presión

El contexto sectorial tampoco ofrece alivio. De acuerdo con el CEO, la caída del consumo de vino responde a transformaciones estructurales que exceden a la coyuntura económica. “A nivel global el sector está muy complicado. Venimos con varios años de caída en el consumo”, afirmó.

Según detalló, en Europa existen más de 250 bodegas con problemas financieros y en algunos países se están arrancando viñedos por falta de rentabilidad.

La situación también se refleja en Argentina. “El consumo per cápita sigue siendo alto comparado con otros mercados, pero también viene bajando”, explicó.

Entre los factores que influyen en esta tendencia, Lange mencionó cambios demográficos, mayor conciencia sobre la salud y nuevas formas de socialización. “La gente joven se junta menos físicamente y eso también impacta en el consumo de bebidas alcohólicas”, señaló.

Un mercado más exigente

En este contexto, el ejecutivo considera que la industria enfrenta un cambio de paradigma. “Durante mucho tiempo el contexto inflacionario permitió trasladar ineficiencias a precio. Eso se terminó”, sostuvo.

Según su análisis, el nuevo escenario obliga a las empresas a revisar sus estructuras y mejorar su competitividad. “Hoy el mercado es más transparente y más competitivo. Ahora queda expuesto quién hizo las cosas bien y quién no”, afirmó.

Para Norton, el desafío inmediato consiste en alcanzar un acuerdo con los acreedores que permita normalizar su situación financiera y consolidar el proceso de reorganización.

“Cada compañía va a tener que revisar su estructura, sus costos y su propuesta de valor. Nosotros estamos en ese proceso”, concluyó Lange en la entrevista con el medio porteño.