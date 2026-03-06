6 de marzo de 2026
ANSES: quiénes cobran este viernes 6 de marzo de 2026

ANSES informó que sigue vigente el cronograma de pagos de las Asignaciones de Pago Único y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 6 de marzo. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Febrero - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026.
  • Febrero - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 9 de febrero hasta el 12 de marzo de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de febrero, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 12 de este mismo mes.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 9 de marzo
  • Documentos terminados en 1: 10 de marzo
  • Documentos terminados en 2: 11 de marzo
  • Documentos terminados en 3: 12 de marzo
  • Documentos terminados en 4: 13 de marzo
  • Documentos terminados en 5: 16 de marzo
  • Documentos terminados en 6: 17 de marzo
  • Documentos terminados en 7: 18 de marzo
  • Documentos terminados en 8: 19 de marzo
  • Documentos terminados en 9: 20 de marzo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 20 de marzo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 9 de marzo
  • Documentos terminados en 1: 10 de marzo
  • Documentos terminados en 2: 11 de marzo
  • Documentos terminados en 3: 12 de marzo
  • Documentos terminados en 4: 13 de marzo
  • Documentos terminados en 5: 16 de marzo
  • Documentos terminados en 6: 17 de marzo
  • Documentos terminados en 7: 18 de marzo
  • Documentos terminados en 8: 19 de marzo
  • Documentos terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de marzo
  • Documentos terminados en 1: 11 de marzo
  • Documentos terminados en 2: 12 de marzo
  • Documentos terminados en 3: 13 de marzo
  • Documentos terminados en 4: 16 de marzo
  • Documentos terminados en 5: 17 de marzo
  • Documentos terminados en 6: 18 de marzo
  • Documentos terminados en 7: 19 de marzo
  • Documentos terminados en 8: 20 de marzo
  • Documentos terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 13 de marzo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 16 de marzo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 17 de marzo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 18 de marzo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 19 de marzo

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el martes 10 de marzo al 10 de abril de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 20 de marzo al 10 de abril de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 9 de marzo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 10 de marzo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 11 de marzo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 12 de marzo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril de 2026.

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 20 de marzo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Desempleo Plan 2

  • Febrero: todas las terminaciones de documento desde el jueves 5 de marzo al 12 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

