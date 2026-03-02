ANSES: quiénes cobran este lunes 2 de marzo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 2 de marzo. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses.jpg ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI ANSES: quiénes cobran este lunes 2 de marzo de 2026 Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Febrero - Primera quincena : Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI , accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026.

: Los beneficiarios que tengan , accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026. Febrero - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Desde el 9 de febrero hasta el 12 de marzo de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 1 El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de febrero, las terminaciones 8 y 9 podrán obtener este importe.

calendario, Anses ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de marzo Fechas de cobro ANSES marzo 2026: consultá el calendario completo Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 9 de marzo

Documentos terminados en 1: 10 de marzo

Documentos terminados en 2: 11 de marzo

Documentos terminados en 3: 12 de marzo

Documentos terminados en 4: 13 de marzo

Documentos terminados en 5: 16 de marzo

Documentos terminados en 6: 17 de marzo

Documentos terminados en 7: 18 de marzo

Documentos terminados en 8: 19 de marzo

Documentos terminados en 9: 20 de marzo Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 20 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 9 de marzo

Documentos terminados en 1: 10 de marzo

Documentos terminados en 2: 11 de marzo

Documentos terminados en 3: 12 de marzo

Documentos terminados en 4: 13 de marzo

Documentos terminados en 5: 16 de marzo

Documentos terminados en 6: 17 de marzo

Documentos terminados en 7: 18 de marzo

Documentos terminados en 8: 19 de marzo

Documentos terminados en 9: 20 de marzo Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 10 de marzo

Documentos terminados en 1: 11 de marzo

Documentos terminados en 2: 12 de marzo

Documentos terminados en 3: 13 de marzo

Documentos terminados en 4: 16 de marzo

Documentos terminados en 5: 17 de marzo

Documentos terminados en 6: 18 de marzo

Documentos terminados en 7: 19 de marzo

Documentos terminados en 8: 20 de marzo

Documentos terminados en 9: 25 de marzo Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 13 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: 16 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: 17 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: 18 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: 19 de marzo La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena : todos los documentos desde el martes 10 de marzo al 10 de abril de 2026

: todos los documentos desde el martes 10 de marzo al 10 de abril de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 20 de marzo al 10 de abril de 2026 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 9 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: 10 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: 11 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: 12 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: 13 de marzo Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril de 2026. Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 20 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo Desempleo Plan 2 Enero: todas las terminaciones de documento desde el jueves 5 de marzo al 12 de este mismo mes. Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.