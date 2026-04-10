Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó la información oficial sobre el programa Progresar correspondiente al mes de abril. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre las fechas de cobro y el monto exacto que se pagará.
Fechas y montos de cobro de las Becas Progresar de abril 2026
El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.
En abril, los titulares recibirán un monto de $35.000. Sin embargo, como es habitual, se depositará inicialmente el 80% ($28.000), mientras que el 20% restante se abonará a quienes cumplan con los requisitos académicos establecidos.
Según informó ANSES, el pago correspondiente a este mes se acreditó el 6 de abril, por lo que se recomienda verificar si el dinero ya fue depositado en la cuenta.
Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en abril
Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:
Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.
Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.
Por otro lado, quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible acceder al sitio oficial del organismo, donde se encuentra toda la información detallada.