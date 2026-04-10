Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) publicó la información oficial sobre el programa Progresar correspondiente al mes de abril . En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre las fechas de cobro y el monto exacto que se pagará .

El " Progresar ", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional .

Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de abril 2026

¿Querés cobrar Becas Progresar? Estos son los pasos y condiciones

En abril , los titulares recibirán un monto de $35.000 . Sin embargo, como es habitual, se depositará inicialmente el 80% ( $28.000 ), mientras que el 20% restante se abonará a quienes cumplan con los requisitos académicos establecidos.

Según informó ANSES, el pago correspondiente a este mes se acreditó el 6 de abril , por lo que se recomienda verificar si el dinero ya fue depositado en la cuenta.

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en abril

Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:

Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.

ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente. Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.

Para consultar el calendario completo de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social correspondiente a abril, hacé clic acá.

Por otro lado, quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible acceder al sitio oficial del organismo, donde se encuentra toda la información detallada.