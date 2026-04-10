10 de abril de 2026
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Administración Nacional de la Seguridad Social

ANSES: quiénes cobran este viernes 10 de abril de 2026

ANSES informa que inicia el pago a jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. También se abonan la Asignación Familiar y Universal por Hijo.

ANSES: quiénes cobran este viernes 10 de abril de 2026
ANSES: quiénes cobran este viernes 10 de abril de 2026
Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 10 de abril. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

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ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

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Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 0, recibirán su pago correspondiente.

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Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 0 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 0, podrán disponer del monto asignado.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios con DNI finalizado en 0 y 1 ya tienen disponible el monto asignado.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 10 de abril hasta el 12 de mayo de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de marzo, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta hoy.

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 10 de abril
  • Documentos terminados en 1: 13 de abril
  • Documentos terminados en 2: 14 de abril
  • Documentos terminados en 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4: 16 de abril
  • Documentos terminados en 5: 17 de abril
  • Documentos terminados en 6: 20 de abril
  • Documentos terminados en 7: 21 de abril
  • Documentos terminados en 8: 22 de abril
  • Documentos terminados en 9: 23 de abril

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 24 de abril
  • Documentos terminados en 2 y 3: 27 de abril
  • Documentos terminados en 4 y 5: 28 de abril
  • Documentos terminados en 6 y 7: 29 de abril
  • Documentos terminados en 8 y 9: 30 de abril

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 10 de abril
  • Documentos terminados en 1: 13 de abril
  • Documentos terminados en 2: 14 de abril
  • Documentos terminados en 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4: 16 de abril
  • Documentos terminados en 5: 17 de abril
  • Documentos terminados en 6: 20 de abril
  • Documentos terminados en 7: 21 de abril
  • Documentos terminados en 8: 22 de abril
  • Documentos terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de abril
  • Documentos terminados en 1: 13 de abril
  • Documentos terminados en 2: 14 de abril
  • Documentos terminados en 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4: 16 de abril
  • Documentos terminados en 5: 17 de abril
  • Documentos terminados en 6: 20 de abril
  • Documentos terminados en 7: 21 de abril
  • Documentos terminados en 8: 22 de abril
  • Documentos terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 14 de abril
  • Documentos terminados en 2 y 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4 y 5: 16 de abril
  • Documentos terminados en 6 y 7: 17 de abril
  • Documentos terminados en 8 y 9: 20 de abril

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 13 de abril al 12 de mayo de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 23 de abril al 12 de mayo de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de abril
  • Documentos terminados en 2 y 3: 13 de abril
  • Documentos terminados en 4 y 5: 14 de abril
  • Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo de 2026.

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de abril
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de abril
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de abril
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de abril
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de abril

Desempleo Plan 2

  • Marzo: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 1 de abril al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

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