Cuándo y cuánto cobro SUAF en abril 2026: fechas y montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) publicó las fechas de pago del Sistema Único de Asignaciones Familiares ( SUAF ). En esta nota te contamos cuál es el monto correspondiente a abril y cuándo lo recibirás según la terminación de tu documento.

El SUAF incluye distintos beneficios familiares , como asignaciones por hijo, embarazo, matrimonio o ayuda escolar anual. El monto de cada prestación depende de la composición del grupo familiar y de los ingresos que perciban sus integrantes.

Fechas y montos de SUAF en abril 2026

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Según información de La Nación, tras el reajuste mensual, así quedan los montos de este mes . A continuación, te los mostramos detalladamente:

IGF hasta $1.028.268: $68.340,01

IGF entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $46.098,17

IGF entre $1.508.055,01 y $1.741.100: $27.882,81

IGF entre $1.741.100,01 y $5.445.190: $14.385,42

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

IGF hasta $1.028.268: $222.510,62

IGF entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $157.411,28

IGF desde $1.508.055,01: $99.346,86

Prenatal y Maternidad

IGF hasta $1.028.268: $68.340,01

IGF entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $46.098,17

IGF entre $1.508.055,01 y $1.741.100: $27.882,81

IGF entre $1.741.100,01 y $5.445.190: $14.385,42

Otras asignaciones

Nacimiento - hasta $5.445.190: $79.659,01

Adopción - hasta $5.445.190: $476.267,51

Matrimonio - hasta $5.445.190: $119.274,48

Cónyuge - hasta $5.445.190: $16.580,28

Con esta información, a continuación te presentamos el calendario completo de pagos de abril, para que sepas exactamente cuándo recibirás tu beneficio:

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: 10 de abril

Documentos terminados en 1: 13 de abril

Documentos terminados en 2: 14 de abril

Documentos terminados en 3: 15 de abril

Documentos terminados en 4: 16 de abril

Documentos terminados en 5: 17 de abril

Documentos terminados en 6: 20 de abril

Documentos terminados en 7: 21 de abril

Documentos terminados en 8: 22 de abril

Documentos terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 14 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: 15 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: 16 de abril

Documentos terminados en 6 y 7: 17 de abril

Documentos terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Primera quincena : todos los documentos desde el lunes 13 de abril al 12 de mayo de 2026

: todos los documentos desde el lunes 13 de abril al 12 de mayo de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 23 de abril al 12 de mayo de 2026

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