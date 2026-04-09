Cuándo y cuánto cobro SUAF en abril 2026: fechas y montos

Por Juan Pablo Strappazzon 9 de abril de 2026 - 11:20
La
Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) publicó las fechas de pago del Sistema Único de Asignaciones Familiares ( ). En esta nota te contamos cuál es el monto correspondiente a SUAF abril y cuándo lo recibirás según la terminación de tu documento.
bebé
Fechas y montos de SUAF en abril 2026
Todo sobre SUAF de abril 2026: calendario de pagos y montos de cada prestación El SUAF incluye distintos beneficios familiares, como asignaciones por hijo, embarazo, matrimonio o ayuda escolar anual. El monto de cada prestación depende de la composición del grupo familiar y de los ingresos que perciban sus integrantes.
Según información de
La Nación, tras el reajuste mensual, así quedan los montos de este mes. A continuación, te los mostramos detalladamente:
Asignación Familiar por Hijo
IGF hasta $1.028.268: $68.340,01 IGF entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $46.098,17 IGF entre $1.508.055,01 y $1.741.100: $27.882,81 IGF entre $1.741.100,01 y $5.445.190: $14.385,42
Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad IGF hasta $1.028.268: $222.510,62 IGF entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $157.411,28 IGF desde $1.508.055,01: $99.346,86
Prenatal y Maternidad IGF hasta $1.028.268: $68.340,01 IGF entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $46.098,17 IGF entre $1.508.055,01 y $1.741.100: $27.882,81 IGF entre $1.741.100,01 y $5.445.190: $14.385,42
Otras asignaciones Nacimiento - hasta $5.445.190: $79.659,01 Adopción - hasta $5.445.190: $476.267,51 Matrimonio - hasta $5.445.190: $119.274,48 Cónyuge - hasta $5.445.190: $16.580,28
Con esta información, a continuación te presentamos el
calendario completo de pagos de abril, para que sepas exactamente cuándo recibirás tu beneficio:
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 10 de abril Documentos terminados en 1: 13 de abril Documentos terminados en 2: 14 de abril Documentos terminados en 3: 15 de abril Documentos terminados en 4: 16 de abril Documentos terminados en 5: 17 de abril Documentos terminados en 6: 20 de abril Documentos terminados en 7: 21 de abril Documentos terminados en 8: 22 de abril Documentos terminados en 9: 23 de abril
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 14 de abril Documentos terminados en 2 y 3: 15 de abril Documentos terminados en 4 y 5: 16 de abril Documentos terminados en 6 y 7: 17 de abril Documentos terminados en 8 y 9: 20 de abril
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 13 de abril al 12 de mayo de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 23 de abril al 12 de mayo de 2026 pueden ingresar a Quienes deseen conocer las últimas novedades “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.