9 de abril de 2026
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Cuándo y cuánto cobro SUAF en abril 2026: fechas y montos

La Anses anunció las fechas de pago del SUAF para abril. Enterate del monto que corresponde y cuándo vas a recibirlo según la terminación de tu documento.

Cuándo y cuánto cobro SUAF en abril 2026: fechas y montos

Cuándo y cuánto cobro SUAF en abril 2026: fechas y montos

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó las fechas de pago del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). En esta nota te contamos cuál es el monto correspondiente a abril y cuándo lo recibirás según la terminación de tu documento.

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Fechas y montos de SUAF en abril 2026

Fechas y montos de SUAF en abril 2026

Todo sobre SUAF de abril 2026: calendario de pagos y montos de cada prestación

El SUAF incluye distintos beneficios familiares, como asignaciones por hijo, embarazo, matrimonio o ayuda escolar anual. El monto de cada prestación depende de la composición del grupo familiar y de los ingresos que perciban sus integrantes.

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Según información de La Nación, tras el reajuste mensual, así quedan los montos de este mes. A continuación, te los mostramos detalladamente:

Asignación Familiar por Hijo

  • IGF hasta $1.028.268: $68.340,01
  • IGF entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $46.098,17
  • IGF entre $1.508.055,01 y $1.741.100: $27.882,81
  • IGF entre $1.741.100,01 y $5.445.190: $14.385,42

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

  • IGF hasta $1.028.268: $222.510,62
  • IGF entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $157.411,28
  • IGF desde $1.508.055,01: $99.346,86

Prenatal y Maternidad

  • IGF hasta $1.028.268: $68.340,01
  • IGF entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $46.098,17
  • IGF entre $1.508.055,01 y $1.741.100: $27.882,81
  • IGF entre $1.741.100,01 y $5.445.190: $14.385,42

Otras asignaciones

  • Nacimiento - hasta $5.445.190: $79.659,01
  • Adopción - hasta $5.445.190: $476.267,51
  • Matrimonio - hasta $5.445.190: $119.274,48
  • Cónyuge - hasta $5.445.190: $16.580,28

Con esta información, a continuación te presentamos el calendario completo de pagos de abril, para que sepas exactamente cuándo recibirás tu beneficio:

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 10 de abril
  • Documentos terminados en 1: 13 de abril
  • Documentos terminados en 2: 14 de abril
  • Documentos terminados en 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4: 16 de abril
  • Documentos terminados en 5: 17 de abril
  • Documentos terminados en 6: 20 de abril
  • Documentos terminados en 7: 21 de abril
  • Documentos terminados en 8: 22 de abril
  • Documentos terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 14 de abril
  • Documentos terminados en 2 y 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4 y 5: 16 de abril
  • Documentos terminados en 6 y 7: 17 de abril
  • Documentos terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 13 de abril al 12 de mayo de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 23 de abril al 12 de mayo de 2026

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

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