13 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Administración Nacional de la Seguridad Social

ANSES: quiénes cobran este lunes 13 de abril de 2026

ANSES informa que sigue el pago a jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. También se abonan la Asignación Familiar y Universal por Hijo.

ANSES: quiénes cobran este lunes 13 de abril de 2026

ANSES: quiénes cobran este lunes 13 de abril de 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 13 de abril. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses.jpg
ANSES: as&iacute; es el calendario de pagos de hoy, seg&uacute;n el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: quiénes cobran este lunes 13 de abril de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 1, recibirán su pago correspondiente.

Lee además
Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en abril 2026

¿Cuándo cobrás Progresar en abril 2026 y cuánto te corresponde? Todo lo que tenés que saber
ANSES: quiénes cobran este viernes 10 de abril de 2026

ANSES paga hoy: mirá si te toca cobrar este viernes 10 de abril

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 1 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 1, podrán disponer del monto asignado.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Abril - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de mayo de 2026.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios con DNI finalizado en 2 y 3 ya tienen disponible el monto asignado.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 10 de abril hasta el 12 de mayo de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

calendario de pagos, Anses
ANSES cu&aacute;ndo cobro: calendario de pagos completo para el mes de abril

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de abril

Fechas de cobro ANSES abril 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 10 de abril
  • Documentos terminados en 1: 13 de abril
  • Documentos terminados en 2: 14 de abril
  • Documentos terminados en 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4: 16 de abril
  • Documentos terminados en 5: 17 de abril
  • Documentos terminados en 6: 20 de abril
  • Documentos terminados en 7: 21 de abril
  • Documentos terminados en 8: 22 de abril
  • Documentos terminados en 9: 23 de abril

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 24 de abril
  • Documentos terminados en 2 y 3: 27 de abril
  • Documentos terminados en 4 y 5: 28 de abril
  • Documentos terminados en 6 y 7: 29 de abril
  • Documentos terminados en 8 y 9: 30 de abril

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 10 de abril
  • Documentos terminados en 1: 13 de abril
  • Documentos terminados en 2: 14 de abril
  • Documentos terminados en 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4: 16 de abril
  • Documentos terminados en 5: 17 de abril
  • Documentos terminados en 6: 20 de abril
  • Documentos terminados en 7: 21 de abril
  • Documentos terminados en 8: 22 de abril
  • Documentos terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de abril
  • Documentos terminados en 1: 13 de abril
  • Documentos terminados en 2: 14 de abril
  • Documentos terminados en 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4: 16 de abril
  • Documentos terminados en 5: 17 de abril
  • Documentos terminados en 6: 20 de abril
  • Documentos terminados en 7: 21 de abril
  • Documentos terminados en 8: 22 de abril
  • Documentos terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 14 de abril
  • Documentos terminados en 2 y 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4 y 5: 16 de abril
  • Documentos terminados en 6 y 7: 17 de abril
  • Documentos terminados en 8 y 9: 20 de abril

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 13 de abril al 12 de mayo de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 23 de abril al 12 de mayo de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de abril
  • Documentos terminados en 2 y 3: 13 de abril
  • Documentos terminados en 4 y 5: 14 de abril
  • Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo de 2026.

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de abril
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de abril
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de abril
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de abril
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de abril

Desempleo Plan 2

  • Marzo: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 1 de abril al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

ANSES publicó el SUAF de abril 2026: calendario de pagos y montos confirmados

Quiénes cobran en ANSES este jueves 9 de abril de 2026

ANSES activa la Tarjeta Alimentar: cuándo cobrás y cuánto te corresponde en abril

ANSES confirmó pagos: beneficiarios que cobran hoy miércoles 8 de abril

Hay fecha y monto: todo sobre el Complemento Leche en abril 2026

Cobros ANSES: a quiénes les depositan este martes 7 de abril

Anses: cómo son los vouchers que reemplazan al ex Potenciar Trabajo

Becas Progresar 2026: hasta cuándo te podés anotar y cómo cobrar

LO QUE SE LEE AHORA
mineria record: argentina duplico exportaciones y supero los us$1.500 millones en solo 2 meses

Minería récord: Argentina duplicó exportaciones y superó los US$1.500 millones en solo 2 meses

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2423 y números ganadores del domingo 12 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2423 y números ganadores del domingo 12 de abril

Río Tordillo, Malargüe (Gentileza). video

Alerta en Malargüe: Irrigación detectó una anomalía en un río y actuó de inmediato

El sujeto habría amenazado con incendiar el domicilio

Quiso prender fuego la casa con su familia adentro y generó una escena de desesperación

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1349 del domingo 12 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1349 del domingo 12 de abril

Resultados del Quini 6 hoy domingo 12 de abril: números ganadores del sorteo 3364

Resultados del Quini 6 hoy domingo 12 de abril: números ganadores del sorteo 3364